СОГАЗ и GlowByte внедрили систему принятия решений для персонализированного автострахования

СОГАЗ совместно с интегратором GlowByte внедрили комплексную cистему принятия решений (СПР) для персонализированного автострахования. Проект позволил за три месяца сделать индивидуальную тарификацию еще более точной и повысить скорость оценки рисков. В его основе – решение TALYS.SDE отечественного вендора Data Sapience и алгоритмы машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ.

Продукт позволяет анализировать множественные факторы риска, рассчитывать сложные агрегированные показатели, получать и обрабатывать информацию из хранилищ данных и внешних сервисов, формировать индивидуальные предложения для каждого клиента, а также применять аналитические модели в режиме реального времени. СПР-стратегии автоматически обрабатывают заявки, проводят скоринг и предлагают оптимальные условия страхования.

Всего за три месяца от старта до полноценного запуска системы в промышленную эксплуатацию удалось сократить время принятия решений по заявкам ОСАГО до нескольких секунд, повысить точность оценки рисков за счет применения ИИ-алгоритмов, выстроить процесс, обеспечивающий высокую пропускную способность и стабильную скорость обработки заявок.

Особое значение имеет гибкость системы и скорость ее адаптации к изменениям на рынке. Благодаря low-code подходу типовые доработки и внедрение новых правил тарификации теперь занимают всего несколько часов.

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось
импортонезависимость

«Внедрение системы принятия решений является важным этапом последовательной цифровой трансформации автострахования в нашей компании. Для нас важно предлагать каждому клиенту персонализированные условия на основе точного анализа рисков. А использование современных промышленных инструментов принятия решений и технологий ИИ дает нам еще больше возможностей для этого. Новая платформа не только помогает экономить время специалистов, но и позволяет оперативно адаптироваться к новым трендам и эффективно реагировать на изменение запросов наших клиентов», – сказал Никита Борисов, управляющий директор дирекции по аналитике и управлению данными АО «СОГАЗ».

«В процессе работы над продуктом TALYS.SDE мы постоянно повышаем удобство и скорость работы пользователей в системе. Это непрерывный процесс, и с каждым релизом клиент получает все более совершенный инструмент. Решение обладает достаточным набором low-code инструментария: наборы правил, подпроцессы, узлы ветвления, расчетов, настройки интеграций с внешними сервисами, циклы и т.д. Благодаря всему этому андеррайтеры СОГАЗа за считанные дни освоили инструмент и включились в работу по созданию стратегий принятия решений», – сказал Евгений Иванов, директор продукта TALYS.SDE Data Sapience.

