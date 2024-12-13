GlowByte Data Sapience Дата Сапиенс
Data Sapience - российский разработчик и поставщик собственных ИТ-решений в области автоматизации маркетинга (платформа CM Ocean), риск-менеджмента (платформа Talys.Ocean, Talys.SDE), продвинутой аналитики (платформа Kolmogorov.ai) и управления данными (платформа Data Ocean).
GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:
|Рундасов Алексей 6 4
|Носиков Владимир 3 3
|Соловьева Дарья 4 3
|Снурницын Павел 3 3
|Куприянова Елена 3 2
|Зайцев Михаил 260 2
|Гольдберг Юлий 25 2
|Андреев Владимир 97 1
|Шилов Сергей 91 1
|Колмогоров Андрей 3 1
|Иванов Евгений 42 1
|Чернобуров Евгений 6 1
|Халиков Рустам 1 1
|Гаманюк Павел 3 1
|Азимов Рустам 3 1
|Кофанов Сергей 3 1
|Розанова Елизавета 1 1
|Бровко Александр 10 1
|Окунева Полина 1 1
|Крупнов Андрей 5 1
|Выдрич Алеся 2 1
|Турунов Андрей 1 1
|Стрельников Антон 3 1
|Зубков Андрей 3 1
|Зубков Антон 10 1
|Смирнов Глеб 4 1
|Шевцов Николай 7 1
|Евдокимов Кирилл 1 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Спивак Александр 5 1
|Никифорова Элеонора 2 1
|Вилков Евгений 2 1
|Муравьева Наталья 4 1
|Морарь Максим 17 1
|Верстелле Дарья 3 1
|Мироедов Сергей 1 1
|Тарханов Павел 2 1
|Гатин Руслан 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.