Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

GlowByte Data Sapience Дата Сапиенс

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс

Data Sapience - российский разработчик и поставщик собственных ИТ-решений в области автоматизации маркетинга (платформа CM Ocean), риск-менеджмента (платформа Talys.Ocean, Talys.SDE), продвинутой аналитики (платформа Kolmogorov.ai) и управления данными (платформа Data Ocean).

 


13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
18.09.2024 «Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга 1
10.09.2024 «ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 1
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени 1
12.10.2023 Решение GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI 1
25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1
14.07.2023 «Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации 1
19.04.2023 GlowByte внедрит в «Узбекинвесте» инновационную систему принятия решений для предстраховых проверок 1
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу 2
23.03.2023 Data Sapience разработала ПО для управления рисками 2
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 11
SAS Institute 971 3
Broadcom - VMware - Greenplum 94 3
SAP SE 5279 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Oracle Corporation 6688 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Adobe Systems 1549 1
Salesforce.com 427 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Открытые технологии 701 1
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Google LLC 11775 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Altcraft - Альткрафт 3 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Rubbles - Раблз 33 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Цифра ГК 2426 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Инлексис - Inleksys 2 1
enKod - энКод 3 1
Ростелеком - Тдата 4 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Узбекинвест КЭИС 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 5
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 7 6
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 6 6
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 5 5
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 5
Apache Hadoop 427 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 2
Apache Flink 7 2
GlowByte Risk Management & Compliance 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
SAS Campaign Management 6 1
OpenAI ChatGPT 339 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
FICO Blaze Advisor 7 1
GlowByte Advanced Analytics 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Red Hat OpenShift 132 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
SAS ModelOps 13 1
FreePik 981 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
Рундасов Алексей 6 4
Носиков Владимир 3 3
Соловьева Дарья 4 3
Снурницын Павел 3 3
Куприянова Елена 3 2
Зайцев Михаил 260 2
Гольдберг Юлий 25 2
Андреев Владимир 97 1
Шилов Сергей 91 1
Колмогоров Андрей 3 1
Иванов Евгений 42 1
Чернобуров Евгений 6 1
Халиков Рустам 1 1
Гаманюк Павел 3 1
Азимов Рустам 3 1
Кофанов Сергей 3 1
Розанова Елизавета 1 1
Бровко Александр 10 1
Окунева Полина 1 1
Крупнов Андрей 5 1
Выдрич Алеся 2 1
Турунов Андрей 1 1
Стрельников Антон 3 1
Зубков Андрей 3 1
Зубков Антон 10 1
Смирнов Глеб 4 1
Шевцов Николай 7 1
Евдокимов Кирилл 1 1
Макеев Дмитрий 18 1
Лазуков Станислав 29 1
Спивак Александр 5 1
Никифорова Элеонора 2 1
Вилков Евгений 2 1
Муравьева Наталья 4 1
Морарь Максим 17 1
Верстелле Дарья 3 1
Мироедов Сергей 1 1
Тарханов Павел 2 1
Гатин Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 14
Узбекистан - Республика 1726 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще