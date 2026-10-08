Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202504
ИКТ 15702
Организации 11897
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 88385
География 3153
Статьи 1595
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Верстелле Дарья

СОБЫТИЯ


08.10.2026 Дарья Верстелле назначена генеральным директором «Индастри софт солюшнс» 2
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 2
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Верстелле Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 437 3
Ростелеком - TData - ТДата 73 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 190 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 214 2
1С - 1С-КСУ 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Рексофт - Reksoft 494 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 226 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 206 1
Softline - Polymatica - Полиматика 203 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 1
Технопром Инновационная корпорация 51 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 57 1
Google LLC 12812 1
Agima - Агима 27 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 167 1
Luxms 124 1
iFellow - АйФэлл 45 1
ФТО 18 1
Platforma - Платформа больших данных - ПБД 66 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 46 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13311 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6718 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8794 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1588 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 623 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1478 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2369 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6528 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6851 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 848 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 556 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5115 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1120 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2947 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14441 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 333 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1960 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 749 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 268 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2558 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1445 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 274 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1061 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12367 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23216 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1183 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 78 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1844 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 21 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 24 1
Trino - PrestoSQL 47 1
FreePik 1888 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 686 1
Лазуков Станислав 52 2
Спивак Александр 5 2
Бушуева Екатерина 1 1
Гольдберг Юлий 27 1
Фенцель Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2472 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12442 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2371 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11773 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 540 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8578 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще