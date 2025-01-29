ГПБ ГС-инвест Arenadata Cluster Manager ADCM
Arenadata Cluster Manager — продукт, связывающий воедино программную платформу Arenadata.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Большаков Александр 4 2
|Ермаков Александр 29 2
|Анисимов Александр 10 2
|Шадаев Максут 1011 1
|Натрусов Артем 284 1
|Струченко Алексей 8 1
|Сотин Денис 205 1
|Сирота Юрий 67 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 104 1
|Фокин Валерий 45 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Меденцев Константин 97 1
|Мартынов Антон 20 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Воронин Павел 137 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Истомин Константин 56 1
|Ульихин Павел 33 1
|Чернокур Алексей 1 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Мартынов Павел 26 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Новоселов Иван 33 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Ляховецкий Станислав 1 1
|Пантелеев Игорь 1 1
|Черногузова Ирина 1 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Ракитин-Кейзер Константин 1 1
|Жуков Андрей 5 1
|Пустовой Максим 30 1
|Голощапова Ирина 25 1
|Певнев Сергей 19 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Forbes - Форбс 819 1
|Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
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