Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

ГПБ ГС-инвест Arenadata Cluster Manager ADCM


Arenadata Cluster Manager — продукт, связывающий воедино программную платформу Arenadata


29.01.2025 Релиз Arenadata Postgres 16.3.2: поддержка «Ред ОС 7.3» и улучшенная процедура обновления 2
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 2
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 2
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
05.03.2024 Arenadata Cluster Manager получил одно из самых существенных обновлений с момента появления 2
16.01.2024 В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 2
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС» 2
10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 2
08.06.2023 Arenadata получила лицензии ФСТЭК 2
11.05.2023 ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 2
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 2
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
26.10.2021 Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch 2

Публикаций - 17, упоминаний - 28

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 17
Broadcom - VMware - Greenplum 94 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 3
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
МегаФон 8847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
8230 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Directum - Директум 1092 1
Telegram Group 2000 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 452 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Прогноз 1651 1
UseTech - Юзтех Интеграция 51 1
Luxms 80 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Easy Report 8 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МКСКОМ 5 1
Gelarm - Геларм 36 1
ФОРС Технологии 2 1
Upstream 50 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Oracle Corporation 6694 1
SAP SE 5279 1
Teradata 211 1
Vertica 38 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
Samsung Electronics 10269 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Газпром нефть 620 1
Ак Барс Банк 272 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 5
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 412 5
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 107 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2124 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 177 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 128 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 147 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5321 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 483 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 966 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 7
Apache Hadoop 427 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 5
Apache NiFi 18 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 13 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 2
Python - высокоуровневый язык программирования 934 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 2
Amazon OpenSearch 23 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Luxms BI 77 1
Microsoft Office 3738 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 29 1
Apache Lucene 7 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
PostgreSQL - PostGIS 11 1
UseTech - UseBus 29 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 13 1
Apache Airflow 44 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 53 1
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
Apache ZooKeeper 12 1
Большаков Александр 4 2
Ермаков Александр 29 2
Анисимов Александр 10 2
Шадаев Максут 1011 1
Натрусов Артем 284 1
Струченко Алексей 8 1
Сотин Денис 205 1
Сирота Юрий 67 1
Андрианов Павел 84 1
Галкин Николай 104 1
Фокин Валерий 45 1
Гимранов Ринат 122 1
Кирьянова Александра 135 1
Меденцев Константин 97 1
Мартынов Антон 20 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Воронин Павел 137 1
Тараторин Александр 58 1
Шинкарев Александр 32 1
Истомин Константин 56 1
Ульихин Павел 33 1
Чернокур Алексей 1 1
Тамбовский Андрей 16 1
Алешкин Сергей 65 1
Чернышев Андрей 69 1
Мартынов Павел 26 1
Ерошкин Павел 32 1
Новоселов Иван 33 1
Микрюков Валерий 28 1
Ляховецкий Станислав 1 1
Пантелеев Игорь 1 1
Черногузова Ирина 1 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Ракитин-Кейзер Константин 1 1
Жуков Андрей 5 1
Пустовой Максим 30 1
Голощапова Ирина 25 1
Певнев Сергей 19 1
Золотарев Сергей 10 1
Тутаев Михаил 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 12
Казахстан - Республика 5533 1
Европа 21778 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Экономический эффект 1067 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 484 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 997 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Айсберг - Eisberg 178 1
Философия - Philosophy 447 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
Образование в России 2201 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Forbes - Форбс 819 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 520 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще