Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИТ1 Группа ИТ1-Холдинг IT_One ИТ Один
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ИТ1 Группа и организации, системы, технологии, персоны:
|Сокольская Ирина 6 6
|Овчаренко Юрий 38 6
|Мацоцкий Сергей 178 5
|Яскевич Сергей 6 4
|Мишустин Михаил 726 4
|Новиков Павел 106 4
|Шилов Дмитрий 13 3
|Кичко Дмитрий 68 3
|Чернышенко Дмитрий 574 3
|Басистый Дмитрий 12 3
|Черепенников Антон 86 3
|Харитонов Дмитрий 68 2
|Ведехин Игорь 36 2
|Истомин Константин 58 1
|Лачков Евгений 39 1
|Клочков Дмитрий 7 1
|Грязнов Павел 9 1
|Калганов Игорь 53 1
|Степанова Анна 37 1
|Рожков Михаил 10 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Онищенко Максим 4 1
|Егорова Наталья 9 1
|Голованов Василий 1 1
|Лисневский Андрей 1 1
|Козлов Денис 10 1
|Вронская Светлана 21 1
|Аксакова Наталья 2 1
|Починок Наталья 5 1
|Дарчинов Станислав 7 1
|Сафиуллин Ильдар 2 1
|Ишков Павел 3 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Лазуков Станислав 43 1
|Богуцкий Александр 5 1
|Туровский Юрий 4 1
|Самойлов Александр 4 1
|Спивак Александр 5 1
|Орлова Любовь 6 1
|Худобко Екатерина 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2129 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11396 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
|Forbes - Форбс 904 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399396, в очереди разбора - 732300.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.