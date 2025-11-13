Разделы

ИТ1 Группа ИТ1-Холдинг IT_One ИТ Один

ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один

13.11.2025 IT_One и Luxms расширяют сотрудничество в сфере аналитики данных 1
12.03.2025 Топ-50 поставщиков ИТ в финсектор продемонстрировали рекордный прирост выручки за 12 лет 1
27.01.2025 IT_One разработала решение для классификации корпоративной почты на основе большой языковой модели 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 1
18.10.2023 Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
23.08.2023 Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
20.07.2023 IT_One: растет спрос на фокусное обучение сотрудников 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
08.06.2023 IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata 1
31.05.2023 IT_One стала участником ассоциации «Руссофт» 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
16.02.2023 Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
17.01.2023 Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней 1
21.12.2022 Итог 2022 г. на кадровом ИТ-рынке: резко вырос спрос на «сеньоров» 1
07.12.2022 IT_One выводит на рынок услугу по построению выделенного центра разработки на заказ 2
08.11.2022 IT_One разработала российский реестр углеродных единиц 1
31.10.2022 IT_One запускает комплексную услугу «Переход на технологически независимый ИТ-ландшафт» 1
24.10.2022 IT_One вошла в состав экспертного совета АНО «Открытый код» 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО 1
24.03.2022 Российские разработчики назвали самые «влиятельные» ИТ-специальности 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 2
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 1
08.11.2021 Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко 1
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию 2
24.06.2021 В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 121 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 384 5
Softline - Софтлайн 3230 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 335 5
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 5
Ростелеком 10264 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1697 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4469 4
ИКС 386 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 4
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 5 3
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 3
8902 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14056 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1209 3
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 3
Т1 Иннотех 198 2
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 20 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 175 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 619 2
VK - Mail.ru Group 3518 2
Microsoft Corporation 25202 2
SAP SE 5418 2
Cisco Systems 5216 2
Рексофт - Reksoft 431 2
Корус Консалтинг ГК 1319 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 159 2
Крок - Croc 1814 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 240 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 2
Технопром Инновационная корпорация 46 2
Diasoft - Диасофт 1016 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 434 2
ИКС - Форпост 75 2
iFellow - АйФэлл 43 2
ГПБ - Газпромбанк 1157 5
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 645 3
Почта России ПАО 2229 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 2
Aurus Russia - Аурус 15 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Капитал ООО 4 1
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 4 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Транснефть 321 1
Связной ГК 1384 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 949 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 200 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Связной Банк 105 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1776 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 975 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
Газпром нефть 667 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1614 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 84 1
Русагро Группа Компаний 337 1
Татнефть 237 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 511 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12752 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4758 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5751 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 363 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 481 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5192 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 739 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 352 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22803 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72412 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56660 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17530 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5213 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31345 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7347 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11327 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5829 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3610 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12953 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11898 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8816 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21877 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 641 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8032 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7226 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2207 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13259 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12281 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4415 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2431 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1547 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1457 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14730 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5939 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2235 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1156 2
DevOps - Development и Operations 1043 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6122 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6998 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 730 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 747 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1040 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7517 2
Oracle Java - язык программирования 3320 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5775 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1115 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
CUPS - Common Unix Printing System 25 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 158 2
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 70 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 181 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
GetMeGit - ГЕТМИГИТ 1 1
Skillometer Staff 1 1
iRecommendWork 1 1
ВБЦ - TenHunter 9 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Cloudera Enterprise 12 1
Digital Design - АВАКОР 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис 873 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 1
Яндекс Помощь рядом 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2012 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1202 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 1
Linux OS 10822 1
JavaScript - JS - язык программирования 1317 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 175 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 920 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Stafory - робот Вера 351 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 134 1
Google Dart 62 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3425 1
Elixir - Язык программирования 8 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 77 1
Сокольская Ирина 6 6
Овчаренко Юрий 38 6
Мацоцкий Сергей 178 5
Яскевич Сергей 6 4
Мишустин Михаил 726 4
Новиков Павел 106 4
Шилов Дмитрий 13 3
Кичко Дмитрий 68 3
Чернышенко Дмитрий 574 3
Басистый Дмитрий 12 3
Черепенников Антон 86 3
Харитонов Дмитрий 68 2
Ведехин Игорь 36 2
Истомин Константин 58 1
Лачков Евгений 39 1
Клочков Дмитрий 7 1
Грязнов Павел 9 1
Калганов Игорь 53 1
Степанова Анна 37 1
Рожков Михаил 10 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Онищенко Максим 4 1
Егорова Наталья 9 1
Голованов Василий 1 1
Лисневский Андрей 1 1
Козлов Денис 10 1
Вронская Светлана 21 1
Аксакова Наталья 2 1
Починок Наталья 5 1
Дарчинов Станислав 7 1
Сафиуллин Ильдар 2 1
Ишков Павел 3 1
Чеханков Кирилл 12 1
Лазуков Станислав 43 1
Богуцкий Александр 5 1
Туровский Юрий 4 1
Самойлов Александр 4 1
Спивак Александр 5 1
Орлова Любовь 6 1
Худобко Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155660 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53325 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45486 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18459 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5334 1
Европа 24595 1
Беларусь - Белоруссия 6010 1
Ирландия - Республика 1023 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Сингапур - Республика 1903 1
Индия - Bharat 5663 1
Эстония - Эстонская Республика 757 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8057 1
Германия - Федеративная Республика 12917 1
Земля - планета Солнечной системы 10632 1
Украина 7774 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 972 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 913 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3236 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4246 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1690 1
Ближний Восток 3025 1
Азия - Азиатский регион 5728 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18078 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54687 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10125 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14960 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50986 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17292 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8207 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2261 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4897 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31601 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3676 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3356 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5474 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5817 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10650 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10473 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25798 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6213 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2752 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9570 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11675 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6321 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8492 2
Импортозамещение - параллельный импорт 563 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6195 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3014 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7758 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1936 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3052 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2530 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7296 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6263 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 350 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20220 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2738 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1285 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11396 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Forbes - Форбс 904 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
НМГ - Медиалогия 31 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Gartner - Гартнер 3601 1
CNews Fast рейтинг 54 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 246 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
VK Skillbox - Скилбокс 126 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 257 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 4
VK All Cups 18 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 361 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 159 1
