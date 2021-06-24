В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО

План поддержки российской ИТ-отрасли подразумевает субсидирование расходов малого бизнеса на облачные сервисы, а также затрат предприятий оборонной промышленности на российское инженерное ПО. Параллельно государство готовится к внедрению тотального юридически значимого электронного документооборота и отказу от бумажных носителей.

Бюджетные организации переведут на централизованную бухгалтерию

CNews продолжает серию публикаций о проекте плана поддержки российской ИТ-отрасли. Документ был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и находится на согласовании у главы кабинета министров Михаила Мишустина. Один из разделов проекта посвящен задачам продвижения отечественных ИТ-решений, используемых бизнесом.

В частности, предполагается нормативно закрепить процесс завершения перехода на использование информационных систем ведения централизованной бухгалтерии. Это касается бюджетных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов федерации и муниципальных образований. Как считают авторы документа, предлагаемая мера приведет к экономии фонда оплаты труда за счет сокращения численности бухгалтерской службы и расходов на их содержание.

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Другое предложение предполагает закрепление в нормативной базе возможности долговременного хранения и конвертации электронных документов при сохранении их юридической значимости. Параллельно будут создаваться юридически значимые электронные дубликаты бумажных документов.

Создание цифрового архива, по мнению авторов документа, обеспечит экономию бюджетных средств за счет отказа от хранения бумажных вариантов. При этом необходимо определить понятия «электронный дубликат», «образ бумажного документа» и т.д., а также уточнить условия признания юридической силы электронного документа (в том числе в процессе его долговременного и постоянного хранения).

Создание цифрового архива позволит экономить бюджетные средства за счет отказа от хранения бумажных вариантов. Источник: ru.depositphotos.com

«Создание такой базы является одним из факторов, который потенциально может привести к революционным изменениям в делопроизводстве, — говорит гендиректор компании It-One Сергей Яскевич. — Нормативная база открывает дорогу для повсеместного применения юридически значимых электронных документов, что становится значительным стимулом для развития ИТ-компаний, предоставляющих решения в области цифровой трансформации и электронного документооборота. Это перестает быть просто бизнесом, связанным с оцифровкой и хранением электронных документов. Открывается целый пласт бизнес-задач, под реализацию которых необходимо разрабатывать цифровые сервисы. И в них юридически значимые электронные документы начинают играть центральную роль, переводя услуги на качественно новый уровень. Потенциальная аудитория пользователей этих сервисов будет исчисляться миллионами».

Малому бизнесу субсидируют применение российских облачных сервисов

Следующая предлагаемая мера заключается в субсидировании расходов малого бизнеса, связанных с оплатой облачных сервисов, помогающих в управления бизнесом (ERP/CRM/BI-системы). Авторы документа считают, что это обеспечит рост производительности труда и конкурентоспособности отечественных малых компаний благодаря цифровизации их деятельности. Попутно повысится востребованность российских ИТ-решений.

Рост производительности труда в малом бизнесе обеспечат за счет применения российского ПО. Источник: ru.depositphotos.com

Продвижение российского инженерного ПО

Похожее предложение коснется компаний, представляющих оборонно-промышленный и военно-промышленный комплексы. Для них хотят ввести субсидии на внедрение российского инженерного программного обеспечения для моделирования и проектирования объектов (CAD/CAE/CAM-платформы).

Также появятся новые стандарты проектирования объектов капитального строительства для бюджетных нужд, предусматривающие обязательное использование российского инженерного ПО. По мнению авторов документа, это поможет обеспечить независимость страны от иностранного программного обеспечения в тех областях, в которых существуют российские аналоги.

Российская оборонка окончательно перейдет на отечественное инженерное ПО. Источник: ru.depositphotos.com

Специальные инвестиционные контракты в ИТ

Заключительное предложение связано с внедрением механизмов специальных инвестиционных контрактов (СПИК ИТ) для доработки и внедрения отдельными видами юридических лиц конкурентоспособных отечественных ИТ-решений. Таким компаниям обеспечат право на ускоренную амортизацию и упрощенный механизм закупки отечественного ПО.

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