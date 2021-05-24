Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров

В рамках плана по поддержке ИТ-отрасли предлагается запретить строить новые дата-центры за счет бюджетных средств. Госзаказчиков в этом сценарии переведут на услуги коммерческих ЦОД.

Запрет на строительство ЦОД для госорганов

CNews продолжает серию публикаций, посвященных проекту плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Сейчас документ находится на согласовании у главы кабинета министров Михаила Мишустина. Часть содержащихся в плане предложений связана с развитием отечественных сервисов обработки данных и облачных сервисов, включая центры обработки данных.

В первую очередь предлагается ввести запрет на строительство государственных ЦОД. В документе отмечается, что сейчас госзаказчики нацелены на создание собственных мини-дата-центров и частных облаков. При этом качество и надежность создаваемых решений остаются достаточно невысокими из-за отсутствия необходимых документов, а капитальные затраты на дальнейшую эксплуатацию — высокие, что приводит к дополнительной нагрузке на бюджет.

Госзаказчики нацелены на создание собственных мини-дата-центров и частных облаков, но их качество и надежность остаются достаточно невысокими. Фото: ru.depositphotos.com

В связи с этим предлагается обязать ведомства в рамках цифровизации использовать преимущественно отечественные облачные сервисы. В программах, регламентирующих порядок трансформации, должен быть закреплен отказ от создания инфраструктур ЦОД за счет бюджета без надлежащего обоснования. Запрет на строительство дата-центров на бюджетные средства будет введен и для региональных органов исполнительной власти.

Кроме того, предлагается осуществить перевод государственных информационных систем (ГИС) в коммерческие дата-центры. При этом следует простимулировать переход к использованию сервисов по аренде ЦОД и вычислительных ресурсов у аккредитованных подрядчиков, в том числе с использованием отечественных облачных сервисов. Авторы документа полагают, что указанные меры поспособствуют более эффективному расходованию бюджета. При этом вырастет спрос на российские типовые сервисы и дополнительные решения.

Источник, близкий к разработчикам документа, пояснил CNews, что федеральные ведомства, нуждавшиеся в собственных дата-центрах, уже построили их. Это сделали, например, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел и Гознак. Именно поэтому запрет на создание новых ЦОД не ударит по крупным госорганам. В случае же с региональными органами власти строительство собственных ЦОД оказывается дорогостоящим, а качество их обслуживания оставляет желать лучшего. Поэтому для них и предлагается ввести полный запрет.

Что об этом думают участники рынка

«Государство осознало роль системного подхода к поддержке рынка ЦОД и облачных провайдеров, работающих на их инфраструктуре, — констатирует гендиректор Linxdatacenter в России Ольга Соколова. — Масштабная цифровизация экономики невозможна без опоры на производительные отказоустойчивые ЦОД. Задачи госуправления также требуют все большего объема обрабатываемых данных. Поэтому логично, что государство хочет частично снять с себя технологическую нагрузку по их хранению и обработке. При этом создание инфраструктуры и накопление высокого уровня экспертизы в сфере ЦОД с нуля для государственных ведомств — затея достаточно дорогая и сложная в организационном плане. Госпроекты в этой сфере оправданы только в случае масштабных и долгосрочных инициатив (например, цифровые госуслуги для бизнеса и населения, различные нацпроекты). Задачи же нишевые, меньшего масштаба и критичности, вполне могут обслуживаться рынком, в том числе в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Рынку такая конкуренция пойдет только на пользу».

«Сейчас любая госструктура или госкомпания старается построить собственный ЦОД, — говорит гендиректор компании CorpSoft24 Константин Рензяев. — Разумеется, строят, как у нас любят, «с запасом», набирают излишний штат сотрудников, а на выходе получают неэффективное использование госденег. Тем более, что для грамотной постройки и эксплуатации дата-центра нужна специализация, которая не возникает мгновенно. А вот если коммерческие ЦОД получат дополнительный приток клиентов в виде госструктур — это даст им дополнительный источник развития».

Предоставление земли под ЦОД без торгов

Другая предлагаемая мера состоит в поддержке строительства коммерческих дата-центров. Предлагается обеспечить возможность предоставления субъектам федерации земельных участков на строительство коммерческих ЦОД без торгов по кадастровой стоимости. Это должно сократить операционные расходы на дата-центры (в том числе за счет исключения вероятности потери права пользования имуществом ЦОД), а также гарантировать контроль над непрерывностью оказываемых услуг.

Возможность присоединения ЦОД сразу к нескольким электросетям

В документе также содержится предложение обеспечить возможность присоединения ЦОД сразу к нескольким электросетям. Сложные процессы и затянутые сроки получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций на подключение существенно тормозят строительство и запуск в эксплуатацию ЦОД, говорится в документе. Выход авторы проекта видят в упрощении этого процесса, что позволит максимально сократить сроки получения техусловий, а сами процедуры сделать более прозрачными и понятными.

Дата-центры получат возможность присоединения одновременно к сетям нескольких организаций. Фото: ru.depositphotos.com

С этой целью в «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства» должны быть внесены изменения, предусматривающие установление для ЦОДов отдельного порядка технологического присоединения к электрическим сетям. В результате дата-центры получат возможность присоединения одновременно к сетям нескольких организаций.

Какие предложения не вошли в финальный документ

Несостоявшийся выход ЦОД на оптовый рынок электроэнергии

В предварительной версии плана поддержки ИТ-отрасли (имеется в распоряжении CNews) говорилось также о необходимости формирования перечня устойчивых конкурентных преимуществ для отечественных ЦОД за счет оптовых цен. В документе отмечалось, что стоимость электричества играет определяющую роль в бизнес-модели ЦОД, при этом дата-центры закупают ее по тарифам, которые справедливы и для других субъектов экономической деятельности. Такая модель препятствовала формированию устойчивых конкурентных преимуществ для отечественных ЦОД по сравнению с иностранными.

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В этой связи предлагалось принять НПА, которые сделали бы российским дата-центрам доступными оптовые цены на электроэнергию. Это сделало бы развитие данного вида бизнеса в России привлекательным. Источник CNews, близкий к разработчикам документа, пояснил, что от этой меры было решено отказаться, так как создание привилегий отдельным потребителям электроэнергии может вызвать негативную реакцию других потребителей, на которых будет переложена необходимость оплачивать эти льготы.

Идея о субсидиях на приобретение оборудования для ЦОД

Еще одно предложение, которого не оказалось в новой версии документа, касается предоставления субсидий госзаказчикам и бизнесу при закупке решений отечественной разработки и оборудования сетей связи (коммутаторы, маршрутизаторы, контроллеры, анализаторы). В плане отмечалось, что зарубежные разработчики часто существенно снижают цены для «продвижения» своих продуктов. В результате российские решения становятся неконкурентными, а заказчик выбирает итоговый продукт по критерию минимальной стоимости.

В этой связи предлагалось внести изменение в постановление правительства «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования». Подразумевалось включить в соответствующий список технических аппаратных средств для ЦОД — систем хранения данных, серверов, оборудования контроля и мониторинга. Очевидно, эту идея в правительстве пока отложили.

Идея о налоговом стимулировании строительства ЦОД

Стоит выделить еще одну меру регулирования, которую исключили из финальной версии плана поддержки отрасли. Она касалась уменьшения размера налогооблагаемой прибыли, рассчитанной с учетом убытков, полученных в предыдущий налоговый период, на сумму произведенных инвестиций, связанных с развитием сетей связи, сооружений связи, ЦОД и т.д.

В настоящее время не создано достаточно стимулов для развития цифровой инфраструктуры, хотя она является базисом и основой для развития диджитал-сервисов и ИТ-продуктов. Размер инвестиций в нее до 2024 г. составит порядка 450 млрд руб. Предлагавшаяся мера обеспечила бы появление инвестиционного налогового вычета на развитие сетевой инфраструктуры.

Из проекта плана поддержки отрасли пропал пункт, стимулирующий развитие цифровой инфраструктуры. Фото: ru.depositphotos.com

Вместе с этим предлагалось определить единый подход и условия изменения инвестиционного налогового вычета для исчисления налога на прибыль организаций на федеральном уровне. Сейчас этот вычет определяется законодательством субъектов федерации, однако авторы документы предлагали унифицировать подходы ради поддержки федеральных проектов. Такой вариант повысил бы инвестиционный потенциал отрасли и позволил бы оптимальным образом планировать и реализовывать крупные проекты, в рамках которых могут отражаться проекты со смежными отраслями (транспорт, электроэнергетика, строительство, туризм и другие) в целях получения максимального синергетического эффекта. Эффект от указанной меры мог бы достичь 10% от суммы соответствующих инвестиций (по аналогии с действующим механизмом инвестиционного налогового вычета согласно ст. 286.1 Налогового кодекса России).

Предложение по регулированию использования грантов институтов развития

Еще одной предлагавшейся мерой значилось укрепление обязательных требований по использованию отечественных решений. Сейчас в рамках грантов институтов развития получатели зачастую закупают иностранное серверное оборудование и системы хранения данных, а также зарубежные облачные услуги для создания своих продуктов. В рамках предоставления грантов институтам развития предлагалось предусмотреть обязательные требования по использованию отечественных облачных решений (в том числе с фиксацией доли использования), а также аппаратных средств. Это должно было обеспечить рост спроса и развитие отечественных продуктов при интеграции в инновационные сервисы, создаваемые малыми и средними предприятиями и стартапами.