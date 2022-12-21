БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный бюджет Российской Федерации
БК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2702 2
|Фазылзянов Фарит 28 2
|Медведев Дмитрий 1627 2
|Хинштейн Александр 74 2
|Месяц Геннадий 10 2
|Алфёров Жорес 52 2
|Лопаткин Герман 104 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Прянишников Николай 287 1
|Генс Георгий 72 1
|Массух Илья 217 1
|Симаков Олег 112 1
|Шипигузов Артур 2 1
|Гурович Андрей 2 1
|Боярский Михаил 8 1
|Муромец Юлия 28 1
|Верховод Дмитрий 7 1
|Херсонцев Алексей 63 1
|Прокофьев Станислав 6 1
|Архипов Николай 3 1
|Калиничев Александр 1 1
|Митрофанов Дмитрий 6 1
|Шведов Владимир 1 1
|Егорова Ольга 12 1
|Овчинников Максим 2 1
|Козлов Александр 60 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Пак Олег 100 1
|Собянин Сергей 237 1
|Силуанов Антон 57 1
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Кулин Филипп 42 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Голубев Василий 36 1
|Селютин Александр 59 1
|Агафонов Вадим 13 1
|Старовойт Роман 18 1
|Гурко Александр 136 1
|Козак Дмитрий 21 1
|Боярский Сергей 24 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1185 2
|Ведомости 515 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 660 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 785 1
|URA.RU - информагентство 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7417 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
|IDC - International Data Corporation 4842 1
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