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Индексная книга CNews*
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БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный бюджет Российской Федерации



21.12.2022 Совет директоров «Сколково» утвердил план поддержки стартапов на 2023-2025 годы 1
20.12.2022 В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь 1
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации 1
01.12.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за ноябрь 2022 года 1
17.11.2022 Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ 1
14.11.2022 Власти форсируют создание многомиллиардного центра криптографии из-за геополитики 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 2
07.11.2022 Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
31.10.2022 Арестованы господрядчики, оставившие школы без интернета. Им грозит 10 лет тюрьмы. Видео 2
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 2
19.10.2022 Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть 1
13.10.2022 В России будет собственный GitHub. Его построят за полтора года 1
07.10.2022 Два проекта КРЭТ выиграли конкурс субсидий Минпромторга России 1
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак 1
05.10.2022 В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком 1
04.10.2022 В России будут продавать через интернет рецептурные лекарства. Начнут с Москвы 1
03.10.2022 Путин назначил главного в России по биометрии 1
03.10.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1
23.09.2022 Россия удвоит вложения в радиоэлектронику 1
16.09.2022 Более 1000 многодетных семей оформили на «Госуслугах» выплаты на ипотеку 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 2
02.09.2022 Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО 1
31.08.2022 Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков 2
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда 1
25.08.2022 Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру 1
22.08.2022 «Гэндальф» внедрил сервис «1С:Кабинет сотрудника» в Департаменте финансов администрации города Шахты 1
22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда 1
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект 1
12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось 1
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО 1
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 2
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 1
29.07.2022 ИТ-институт «Ростеха» наказывают на миллиарды за срывы государственных проектов 1

Публикаций - 2709, упоминаний - 3035

БК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1279 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 249 4
VMware 2123 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10014 2
Oracle Corporation 6286 2
SAP SE 4858 2
Криста НПО 71 2
Meta Platforms - Facebook 4333 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1768 2
Twitter 2688 2
РТИ Микрон - Micron 1220 2
Галэкс НТЦ - Galex 28 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 947 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 81 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 1
Т1 Сервионика - Servionica 179 1
Ситроникс - Sitronics 1041 1
Сервити - Servity 4 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Ланит - Норбит - Norbit 288 1
Microsoft Corporation 23425 1
Авикомп сервисез - Avicomp 30 1
ОТР ГК 198 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 96 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Парус Корпорация 529 1
Ростех - РТ-Инвест 54 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 96 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 184 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5726 2
HeadHunter Group - HH Group 282 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 90 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 1
Альфа-Банк 1585 1
ГПБ - Газпромбанк 930 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 1
Царицын капитал 22 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1766 1
Visa International 1869 1
Центр-инвест КБ 50 1
Газпром ПАО 1146 1
X5 Group - Перекрёсток 451 1
Ак Барс Банк 247 1
НСПК - Национальная система платежных карт 606 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 1
АСК 40 1
Открытие ФК - Номос-банк 104 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17836 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10331 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1634 12
Федеральное казначейство России 1544 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8984 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2985 7
Правительство Москвы 1978 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2425 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2370 4
Судебная власть - Judicial power 2079 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3047 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3648 2
Президент Российской Федерации 3677 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 60 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2670 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1586 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 252 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1169 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2013 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 520 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 960 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 269 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1029 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1194 1
Правительство Вологодской области 41 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 39 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 28 1
Таможня - Таможенная служба 1024 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 19 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 515 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 541 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 55 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52810 24
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1500 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38514 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78909 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10715 7
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1463 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9974 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5637 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9438 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25517 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3187 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем 209 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8092 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9019 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17251 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14559 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11569 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1371 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6006 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6306 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16975 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 841 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8979 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8824 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17358 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3094 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 707 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2774 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12865 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2318 2
Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис 1340 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2605 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2234 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 10 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 671 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли 858 1
Коннекторы 349 1
Application store - магазин приложений 882 1
Техническая документация - Technical documentation - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации 143 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4018 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2496 4
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 3
Apple - App Store 2576 3
Apple iPad 3732 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 988 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 808 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 208 2
Microsoft Windows 2000 12636 1
ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 3 1
МОД Народный контроль 43 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 22 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1472 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 205 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2881 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Google YouTube - Видеохостинг 2418 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 118 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 890 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 463 1
Seldon.Basis 7 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 339 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 118 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6587 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 733 1
Путин Владимир 2702 2
Фазылзянов Фарит 28 2
Медведев Дмитрий 1627 2
Хинштейн Александр 74 2
Месяц Геннадий 10 2
Алфёров Жорес 52 2
Лопаткин Герман 104 1
Гвоздева Наталья 16 1
Прянишников Николай 287 1
Генс Георгий 72 1
Массух Илья 217 1
Симаков Олег 112 1
Шипигузов Артур 2 1
Гурович Андрей 2 1
Боярский Михаил 8 1
Муромец Юлия 28 1
Верховод Дмитрий 7 1
Херсонцев Алексей 63 1
Прокофьев Станислав 6 1
Архипов Николай 3 1
Калиничев Александр 1 1
Митрофанов Дмитрий 6 1
Шведов Владимир 1 1
Егорова Ольга 12 1
Овчинников Максим 2 1
Козлов Александр 60 1
Щеголев Игорь 689 1
Пак Олег 100 1
Собянин Сергей 237 1
Силуанов Антон 57 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Кулин Филипп 42 1
Шипелов Андрей 21 1
Голубев Василий 36 1
Селютин Александр 59 1
Агафонов Вадим 13 1
Старовойт Роман 18 1
Гурко Александр 136 1
Козак Дмитрий 21 1
Боярский Сергей 24 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 998 47
Россия - РФ - Российская федерация 121983 38
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1127 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39130 11
Европа 21264 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2313 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14868 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 980 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 707 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 663 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 542 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 669 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1409 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 690 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 436 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 728 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 727 2
Азия - Азиатский регион 4643 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1053 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 421 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2374 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1147 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1275 1
Австрия - Австрийская Республика 1111 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2290 1
Америка Латинская 1680 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1144 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 41 1
Россия - ДФО - Амурская область 541 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 254 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы 268 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 93 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск 80 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 74 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1292 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6243 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41419 36
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3280 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41594 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23707 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14947 10
Федеральное законодательство 3147 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2437 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5213 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2673 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8833 6
Юриспруденция - Законодательство 4447 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4864 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5196 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4521 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6185 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3634 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13871 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1201 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 869 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1723 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10600 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3027 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 415 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4601 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8227 2
Финансовые показатели 2066 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3103 2
Информационное общество - Государственная программа 1295 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2787 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 664 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 525 2
Аренда 2116 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3051 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3423 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 603 1
Homo Sapiens - Человек разумный 2713 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 569 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4431 1
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Ведомости 515 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 660 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 785 1
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IDC - International Data Corporation 4842 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
Академгородок Новосибирск 102 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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