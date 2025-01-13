Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА ационные системы» (БАС) будут вноситься корректировки и размер его финансирования может быть сокращен в 898,4 млрд руб. до 714 млрд руб. Документ предусматривал затраты на период c 2024 по 2030 г. из федерального бюджета (696,9 млрд руб.), бюджетов субъектов федерации (143,5 млрд руб.) и внебюджетных источников (92,5 млрд руб.) В декабре 2024 г. курирующий нацпроект по БАС вице-премьер Вита

Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников . Документ предполагает затраты в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 г. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 696,9 млрд руб., бюджеты субъектов федерации — 143,5 млрд руб., в

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики» реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» CNews изучил паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Документ предполагает общие затраты в размере 940,6 млрд руб. за 2019-30 гг., из которых федеральный бюджет должен выделить 804 млрд руб., внебюджетные источники — 136 млрд руб. Наибольшие затраты приходятся на 2019-24 гг. — 903 млрд руб., из которых на федеральный бюджет пр

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей выиграл «Ростелеком». В пяти регионах победил «Эр-Телеком». Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Федеральный бюджет выделит 102 миллиарда на подключение к интернету в 2019-2022 гг. органов в

Directum внедрит искусственный интеллект в компаниях, субсидируемых из федерального бюджета и, планирующие перейти на Directum RX Intelligence, также могут претендовать на господдержку. Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления предприятиям субсидий из федерального бюджета. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на совещании с президентом и членами правительства в июле 2023 г. Игорь Беляк, директор направления по искусственн

Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре а в декабре 2018 г. и предполагала затраты на период до 2021 г. в размере 555 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 205 млрд руб. внебюджетные источники — 349 млрд руб. В

Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО что расходы на развитие данного направления в период до 2021 г составят 28 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб

Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений в декабре 2018 г. на период 2018-2021 гг. предполагались расходы в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб

Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов змере 65,93 млрд руб. на создание комфортной и безопасной среды для жителей регионов. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 26,4 млрд руб., внебюджетные источники – 39,5 млрд руб. 6 млрд руб

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза на в мае 2019 г. и предполагала расходы за период 2019-24 гг. в размере ₽458 млрд. Из этой суммы на федеральный бюджет приходятся ₽281 млрд, а еще ₽176 млрд должны были обеспечить внебюджетные

У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности сти чистой прибыли предприятия в нормативный срок (не позднее 10 июня) и повлекло недопоступление в федеральный бюджет доходов в виде части чистой прибыли «Почты России» в сумме 1,326 млрд руб.

Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Когда она стала нацпрограммой,

Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов в декабре 2018 г. и предполагала затраты в период 2018-2021 гг. в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб

Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики Документ предполагает затраты в период до 2024 г. включительно в размере 768 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 424 млрд руб., внебюджетные источники — 345 млрд руб. Документ при

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность окумент предполагает затраты в размере 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен будет внести 18,1 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб

На поддержку российских разработчиков потратят полтриллиона льно и предполагает затраты в размере 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 176 млрд руб. - внебюджетные источники. Предыдущая версия этого федпроект

«Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр

Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление котором предусмотрено исключительно финансирование из федерального бюджета. За период 2019-2021 гг. федеральный бюджет выделит 101 млрд руб. Кураторами мероприятий федпроекта в большинстве случ

Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму ятия на период 2018-2021 г. в размере 27,922 млрд руб., из которых 15,265 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, 12,636 млрд руб. — внебюджетные источники. Затраты федерального проекта «

«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр

«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр

На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? ся обеспечение возможности широкополосного доступа к сети в интернет для населения. На эти средства федеральный бюджет потратит 38,77 млрд руб. Речь идет о проекте «Устранения цифрового неравен

Из федерального бюджета выделят до 95% средств на создание приоритетных региональных ИТ-систем м Правительства от 15 апреля 2014 г. Правила определяют порядок и сроки проведения конкурсного отбора, формирования, подачи и рассмотрения заявок, а также методику их оценки. Претендовать на средства федерального бюджета смогут только уже утвержденные региональные программы. Но если раньше объем софинансирования со стороны Минкомсвязи не должен был превышать 50% от общего бюджета субсидируе

17,8 млрд руб. платы за использование радиочастотного спектра перечислены в федеральный бюджет в 2013 г. Роскомнадзор в 2013 г. перечислил в федеральный бюджет 17,8 млрд руб., собранных в качестве платы за использование радиочастотного спектра в Российской Федерации. Прогнозный уровень (15,8 млрд руб.) превышен на 13%. Превышение пл

«БАРС Груп» автоматизировала планирование федерального бюджета Подписан закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (федеральный бюджет). Главный финансовый документ страны впервые сформирован с помощью единой

Минкомсвязи отменило раздачу многомиллионных субсидий на внедрение ИТ в регионах Минкомсвязи отменило конкурс на предоставление регионам средств из федерального бюджета на реализацию проектов по информационному обществу, т.к. комиссию не уст

Выбраны регионы-получатели новых миллиардов на технопарки в состав которой вошли представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфина, Счетной палаты, а также региональных властей, решила, что с 2007 г. только 3 из 11 регионов, получивших финансирование из федерального бюджета, исполнили целевые показатели программы более чем на 75%. При распределении средств учитывалась стоимость строительства 1 кв. м. объекта, эти данные также можно увидеть в т

Распределено более 2 млрд руб. федеральных субсидий на создание технопарков в регионах Минкомсвязь России завершила отбор субъектов РФ, претендовавших на субсидии из федерального бюджета на софинансирование создания на их территории технопарков в сфере высоких технологий. Распределение бюджетных средств программы, действующей с 2007 г., проводилось в рамках

Субсидии на строительство технопарков в регионах будут выдаваться на конкурсной основе Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщило об изменении порядка предоставления субсидий из федерального бюджета регионам РФ на создание технопарков в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление Правительства РФ (№616 от 22 июля 2013 г.) подписал председатель Правительства

Интернет-банк «ХКФ-Банка» позволяет совершать платежи в бюджет РФ «Банк Хоум Кредит» предоставил клиентам возможность совершать платежи в бюджет РФ — оплачивать налоги, государственные пошлины, штрафы и пени. «Функционал межбанковских переводов интернет-банка расширился. Теперь пользователи могут быстро и удобно совершать платежи

Федеральный ИТ-бюджет, названный Путиным, оказался в 2 раза меньше, чем ожидалось амме «Информационное общество», подготовленной министерством в 2010 г., было сказано, что «средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по информатизации, в том числе на ведомственны

Путин: В 2012 г. из федерального бюджета на ИТ в госсекторе будет потрачено 67,4 млрд рублей "На внедрение и использование информационных технологий органами власти в федеральном бюджете на 2012 г. заложено 67,4 млрд руб., а всего на три будущих года – 181 млрд руб., - заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, открывая заседание президиума правит

Сгоревшие башни Псковского Кремля восстановят за счет средств федерального бюджета Восстановление сгоревших башен Псковского кремля планируется осуществить за счет средств федерального бюджета, на основании расчета сметной стоимости работ, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Соответств

Лихие 2000-е: Детей-инвалидов всей России подсадили на Apple 23 июня 2009 г. премьер-министром Владимиром Путиным было подписано постановление правительства № 525 «О предоставлении в 2009 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов». В документе говорилось, что для получения субсидии региону нужно принять

Школьный интернет отключают от федерального бюджета (Рособразование) в 2006 г. Его выиграла компания «РТКомм.ру», бывшая в то время дочерним предприятием «Синтерры», а в этом году перешедшая под контроль оператора дальней связи «Ростелеком». Однако в федеральном бюджете предусмотрена оплата доступа в интернет только в течение двух лет с момента подключения каждой школы, а дальше срок действия контракта с «РТКомм.ру» заканчивается и бремя оп

ОТР и казначейство: госфинансы под контролем твии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

МГТС получила компенсацию из федерального бюджета едоставлением льгот по оплате услуг телефонной связи отдельным категориям граждан. Льготы предоставлялись в соответствии с федеральным законом «О ветеранах». Убытки должны были возмещаться из средств федерального бюджета. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил в полном объеме все требования МГТС. Решения суда прошли все стадии обжалования и вступили в законную силу. Исполнительные листы был

Академики выступают против поправок в Бюджетный кодекс и от этой деятельности также переходит к Роснауке. В ближайшее время Минфин планирует внести проект Бюджетного кодекса на рассмотрение Госдумы.

Академики выступают против поправок в Бюджетный кодекс и от этой деятельности также переходит к Роснауке. В ближайшее время Минфин планирует внести проект Бюджетного кодекса на рассмотрение Госдумы.