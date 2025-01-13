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БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный бюджет Российской Федерации

СОБЫТИЯ


13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА

ационные системы» (БАС) будут вноситься корректировки и размер его финансирования может быть сокращен в 898,4 млрд руб. до 714 млрд руб. Документ предусматривал затраты на период c 2024 по 2030 г. из федерального бюджета (696,9 млрд руб.), бюджетов субъектов федерации (143,5 млрд руб.) и внебюджетных источников (92,5 млрд руб.) В декабре 2024 г. курирующий нацпроект по БАС вице-премьер Вита
20.12.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников

. Документ предполагает затраты в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 г. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 696,9 млрд руб., бюджеты субъектов федерации — 143,5 млрд руб., в
11.12.2024 Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» CNews изучил паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Документ предполагает общие затраты в размере 940,6 млрд руб. за 2019-30 гг., из которых федеральный бюджет должен выделить 804 млрд руб., внебюджетные источники — 136 млрд руб. Наибольшие затраты приходятся на 2019-24 гг. — 903 млрд руб., из которых на федеральный бюджет пр
06.03.2024 Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

выиграл «Ростелеком». В пяти регионах победил «Эр-Телеком». Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Федеральный бюджет выделит 102 миллиарда на подключение к интернету в 2019-2022 гг. органов в
12.10.2023 Directum внедрит искусственный интеллект в компаниях, субсидируемых из федерального бюджета

и, планирующие перейти на Directum RX Intelligence, также могут претендовать на господдержку. Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления предприятиям субсидий из федерального бюджета. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на совещании с президентом и членами правительства в июле 2023 г. Игорь Беляк, директор направления по искусственн
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

а в декабре 2018 г. и предполагала затраты на период до 2021 г. в размере 555 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 205 млрд руб. внебюджетные источники — 349 млрд руб. В
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО

что расходы на развитие данного направления в период до 2021 г составят 28 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений

в декабре 2018 г. на период 2018-2021 гг. предполагались расходы в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов

змере 65,93 млрд руб. на создание комфортной и безопасной среды для жителей регионов. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 26,4 млрд руб., внебюджетные источники – 39,5 млрд руб. 6 млрд руб
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза

на в мае 2019 г. и предполагала расходы за период 2019-24 гг. в размере ₽458 млрд. Из этой суммы на федеральный бюджет приходятся ₽281 млрд, а еще ₽176 млрд должны были обеспечить внебюджетные

27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности

сти чистой прибыли предприятия в нормативный срок (не позднее 10 июня) и повлекло недопоступление в федеральный бюджет доходов в виде части чистой прибыли «Почты России» в сумме 1,326 млрд руб.
10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Когда она стала нацпрограммой,

29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов

в декабре 2018 г. и предполагала затраты в период 2018-2021 гг. в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики

Документ предполагает затраты в период до 2024 г. включительно в размере 768 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 424 млрд руб., внебюджетные источники — 345 млрд руб. Документ при
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

окумент предполагает затраты в размере 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен будет внести 18,1 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб
11.03.2020 На поддержку российских разработчиков потратят полтриллиона

льно и предполагает затраты в размере 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 176 млрд руб. - внебюджетные источники. Предыдущая версия этого федпроект
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов

д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление

котором предусмотрено исключительно финансирование из федерального бюджета. За период 2019-2021 гг. федеральный бюджет выделит 101 млрд руб. Кураторами мероприятий федпроекта в большинстве случ
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму

ятия на период 2018-2021 г. в размере 27,922 млрд руб., из которых 15,265 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, 12,636 млрд руб. — внебюджетные источники. Затраты федерального проекта «
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом

д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр
25.07.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России

д 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрогр
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги?

ся обеспечение возможности широкополосного доступа к сети в интернет для населения. На эти средства федеральный бюджет потратит 38,77 млрд руб. Речь идет о проекте «Устранения цифрового неравен
10.02.2015 Из федерального бюджета выделят до 95% средств на создание приоритетных региональных ИТ-систем

м Правительства от 15 апреля 2014 г. Правила определяют порядок и сроки проведения конкурсного отбора, формирования, подачи и рассмотрения заявок, а также методику их оценки. Претендовать на средства федерального бюджета смогут только уже утвержденные региональные программы. Но если раньше объем софинансирования со стороны Минкомсвязи не должен был превышать 50% от общего бюджета субсидируе
23.01.2014 17,8 млрд руб. платы за использование радиочастотного спектра перечислены в федеральный бюджет в 2013 г.

Роскомнадзор в 2013 г. перечислил в федеральный бюджет 17,8 млрд руб., собранных в качестве платы за использование радиочастотного спектра в Российской Федерации. Прогнозный уровень (15,8 млрд руб.) превышен на 13%. Превышение пл
06.12.2013 «БАРС Груп» автоматизировала планирование федерального бюджета

Подписан закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (федеральный бюджет). Главный финансовый документ страны впервые сформирован с помощью единой

05.11.2013 Минкомсвязи отменило раздачу многомиллионных субсидий на внедрение ИТ в регионах

Минкомсвязи отменило конкурс на предоставление регионам средств из федерального бюджета на реализацию проектов по информационному обществу, т.к. комиссию не уст
23.10.2013 Выбраны регионы-получатели новых миллиардов на технопарки

в состав которой вошли представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфина, Счетной палаты, а также региональных властей, решила, что с 2007 г. только 3 из 11 регионов, получивших финансирование из федерального бюджета, исполнили целевые показатели программы более чем на 75%. При распределении средств учитывалась стоимость строительства 1 кв. м. объекта, эти данные также можно увидеть в т
23.10.2013 Распределено более 2 млрд руб. федеральных субсидий на создание технопарков в регионах

Минкомсвязь России завершила отбор субъектов РФ, претендовавших на субсидии из федерального бюджета на софинансирование создания на их территории технопарков в сфере высоких технологий. Распределение бюджетных средств программы, действующей с 2007 г., проводилось в рамках
24.07.2013 Субсидии на строительство технопарков в регионах будут выдаваться на конкурсной основе

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщило об изменении порядка предоставления субсидий из федерального бюджета регионам РФ на создание технопарков в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление Правительства РФ (№616 от 22 июля 2013 г.) подписал председатель Правительства
30.01.2013 Интернет-банк «ХКФ-Банка» позволяет совершать платежи в бюджет РФ

«Банк Хоум Кредит» предоставил клиентам возможность совершать платежи в бюджет РФ — оплачивать налоги, государственные пошлины, штрафы и пени. «Функционал межбанковских переводов интернет-банка расширился. Теперь пользователи могут быстро и удобно совершать платежи
06.12.2011 Федеральный ИТ-бюджет, названный Путиным, оказался в 2 раза меньше, чем ожидалось

амме «Информационное общество», подготовленной министерством в 2010 г., было сказано, что «средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по информатизации, в том числе на ведомственны
05.12.2011 Путин: В 2012 г. из федерального бюджета на ИТ в госсекторе будет потрачено 67,4 млрд рублей

"На внедрение и использование информационных технологий органами власти в федеральном бюджете на 2012 г. заложено 67,4 млрд руб., а всего на три будущих года – 181 млрд руб., - заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, открывая заседание президиума правит
14.05.2010 Сгоревшие башни Псковского Кремля восстановят за счет средств федерального бюджета

Восстановление сгоревших башен Псковского кремля планируется осуществить за счет средств федерального бюджета, на основании расчета сметной стоимости работ, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Соответств
18.12.2009 Лихие 2000-е: Детей-инвалидов всей России подсадили на Apple

23 июня 2009 г. премьер-министром Владимиром Путиным было подписано постановление правительства № 525 «О предоставлении в 2009 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов». В документе говорилось, что для получения субсидии региону нужно принять
29.10.2008 Школьный интернет отключают от федерального бюджета

(Рособразование) в 2006 г. Его выиграла компания «РТКомм.ру», бывшая в то время дочерним предприятием «Синтерры», а в этом году перешедшая под контроль оператора дальней связи «Ростелеком». Однако в федеральном бюджете предусмотрена оплата доступа в интернет только в течение двух лет с момента подключения каждой школы, а дальше срок действия контракта с «РТКомм.ру» заканчивается и бремя оп
28.02.2007 ОТР и казначейство: госфинансы под контролем

твии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
16.06.2006 МГТС получила компенсацию из федерального бюджета

едоставлением льгот по оплате услуг телефонной связи отдельным категориям граждан. Льготы предоставлялись в соответствии с федеральным законом «О ветеранах». Убытки должны были возмещаться из средств федерального бюджета. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил в полном объеме все требования МГТС. Решения суда прошли все стадии обжалования и вступили в законную силу. Исполнительные листы был
17.02.2006 Академики выступают против поправок в Бюджетный кодекс

и от этой деятельности также переходит к Роснауке. В ближайшее время Минфин планирует внести проект Бюджетного кодекса на рассмотрение Госдумы.
17.02.2006 Академики выступают против поправок в Бюджетный кодекс

и от этой деятельности также переходит к Роснауке. В ближайшее время Минфин планирует внести проект Бюджетного кодекса на рассмотрение Госдумы.
19.01.2006 Правительство и субъекты РФ подписали соглашения об ОЭЗ

я особых экономических зон (ОЭЗ) РФ, и с этого момента уже возможно начинать привлечение туда инвестиций», — подчеркнул министр. При этом он напомнил, что на создание инфраструктуры в 2006 г. из федерального бюджета будет выделено 8 млрд руб., и такая же сумма будет выделена из бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов. В подписанных соглашениях определен порядок финансирования создания


Публикаций - 3015, упоминаний - 3364

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 81
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Восход ФГБУ НИИ 721 67
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 49
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 47
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
Oracle Corporation 7074 32
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IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 27
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 25
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ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 22
Google LLC 12687 22
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Ростелеком - Связьинвест 1719 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
HP Inc. 5883 19
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Samsung Electronics 11064 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
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Huawei 4675 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 113
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 69
Почта России ПАО 2370 65
РЖД - Российские железные дороги 2096 51
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 44
РВК - Российская венчурная компания 571 43
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Россети Ленэнерго 1699 18
Газпром ПАО 1493 18
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ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 10
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ГосИнформСистемы 160 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
Талант и успех - Общественный фонд 21 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
Национальная квантовая лаборатория 9 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 895
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 503
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 461
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 379
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 326
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 274
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 264
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 233
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 220
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 208
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 205
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 188
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 170
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 152
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 144
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 143
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 143
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 134
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 132
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 120
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 116
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 114
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 110
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 110
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 109
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 107
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 103
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 103
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 100
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 100
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 94
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 94
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 90
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 88
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 84
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 81
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 751
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 281
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 111
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 95
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 91
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 69
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 66
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 50
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 46
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 45
Linux OS 11533 42
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 40
FreePik 1841 37
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 37
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 36
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 36
Microsoft Windows 16882 35
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 33
Microsoft Windows 2000 8678 31
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 30
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 26
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 26
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 24
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 23
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 21
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 20
Apple iPhone 6 4861 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 17
9-мм пистолет Макарова 7 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 17
Depositphotos - фотобанк 405 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 16
Google Android 15243 15
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 15
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 15
Путин Владимир 3454 275
Медведев Дмитрий 1665 134
Никифоров Николай 1138 105
Мишустин Михаил 787 80
Рейман Леонид 1065 61
Шадаев Максут 1210 60
Чернышенко Дмитрий 580 56
Щеголев Игорь 699 52
Паршин Максим 323 27
Греф Герман 485 22
Григоренко Дмитрий 249 22
Массух Илья 239 21
Носков Константин 241 20
Шалманов Сергей 202 19
Акимов Максим 192 19
Иванов Олег 152 19
Фрадков Михаил 161 18
Орловский Виктор 408 17
Валяева Елизавета 72 16
Касперская Наталья 319 16
Шпак Василий 279 16
Милованцев Дмитрий 110 15
Пак Олег 112 15
Осеевский Михаил 350 14
Белоусов Андрей 149 14
Собянин Сергей 538 13
Дворкович Аркадий 216 13
Кудрин Алексей 125 13
Иванов Сергей 405 13
Симаков Олег 113 13
Духовницкий Олег 91 12
Силуанов Антон 84 11
Макаров Валентин 251 11
Голикова Татьяна 57 11
Козырев Алексей 328 11
Шаронов Андрей 60 11
Комлев Николай 113 11
Володин Вячеслав 108 10
Шмулевич Марк 90 9
Свердлов Денис 201 9
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2623
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 577
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 219
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 173
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 148
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 133
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 83
Европа 24962 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 78
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 74
Земля - планета Солнечной системы 10865 73
Россия - УФО - Тюменская область 1365 65
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 64
Россия - УФО - Свердловская область 1951 62
Россия - СФО - Новосибирск 4875 61
Россия - ПФО - Самарская область 1577 61
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 56
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 55
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 52
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 52
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 50
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 49
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 48
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 48
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 48
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 47
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 45
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 44
Россия - СФО - Омская область 789 44
Россия - ПФО - Пензенская область 637 44
Россия - ЮФО - Севастополь 613 42
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 40
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 39
Украина 7928 39
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 39
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1901
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 691
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 454
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 451
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 417
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 410
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 377
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 339
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 296
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 295
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 266
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 253
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 247
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 231
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 219
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 210
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 178
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 176
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 169
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 127
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 126
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 120
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 117
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 116
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 110
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 108
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 106
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 106
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 105
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 103
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 101
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 95
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 94
Образование в России 2893 93
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 92
Паспорт - Паспортные данные 2848 92
Энергетика - Energy - Energetically 5855 88
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 85
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 82
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 138
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 85
Ведомости 1466 47
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 35
9to5Mac 70 17
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 17
9to5Google 60 17
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 15
Forbes - Форбс 1002 15
РИА Новости 1033 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 13
Госрасходы - портал 70 12
Российская газета 290 9
Wikipedia - Википедия 650 9
Bloomberg 1627 9
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 9
Известия ИД 770 9
AP - Associated Press 2007 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 8
РОИ - Российская общественная инициатива 85 7
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
The Register - The Register Hardware 1783 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
Радио России - радиостанция 49 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
CNews Журнал 167 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
Независимая газета 25 3
Юность - радиостанция 52 3
Россия К - телеканал 30 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 140
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 58
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
Рустелеком ТК 305 3
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Автостат 55 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Aberdeen Group 53 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Celent - Celent Communications 12 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
НМГ - Медиалогия 37 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Mordor Intelligence 35 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Tenders 18 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Moody's Investors Service 136 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РАН - Российская академия наук 2122 51
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 33
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 33
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 23
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 18
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 14
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 11
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 8
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 8
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
ТГУ - Томский государственный университет 233 8
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 7
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 6
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