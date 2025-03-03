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BDI Business Digitalization Index Индекс цифровизации бизнеса
BDI и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкасова Надия 23 2
|Имаева Гузелия 6 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Семенов Алексей 82 1
|Якушев Владимир 19 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Щербинин Павел 4 1
|Казакова Виктория 2 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Михайлик Константин 24 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Онтоев Дмитрий 7 1
|Чуранов Василий 9 1
|Чистов Филипп 2 1
|Калинина Надежда 2 1
|Хайров Руслан 3 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
|Markets&Markets Research 112 2
|Global Market Insights 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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