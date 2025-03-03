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BDI Business Digitalization Index Индекс цифровизации бизнеса


03.03.2025 «Ростелеком» и Российский союз строителей поддержат технологическое развитие строительной отрасли 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
20.12.2023 Как «умнеют» российские города 1
02.10.2023 Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах 1
22.06.2023 Сергей Путятинский -

Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги

 1
01.05.2023 У строителей есть множество возможностей для цифровизации 1
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта 1
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
18.04.2019 Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

BDI и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Цифра ГК 2442 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Россети Ленэнерго 1701 1
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5352 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 540 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5437 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1451 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1322 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7106 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10595 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 2
Умные платформы 1707 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1319 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2965 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1581 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1802 2
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 44 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 632 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3931 2
ВТБ - Открытие ФК - Open Academy - образовательная платформа 5 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Linux OS 10040 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 391 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 771 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 274 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 15 1
Черкасова Надия 23 2
Имаева Гузелия 6 1
Путятинский Сергей 86 1
Семенов Алексей 82 1
Якушев Владимир 19 1
Емельченков Сергей 140 1
Щербинин Павел 4 1
Казакова Виктория 2 1
Сухотина Ксения 27 1
Михайлик Константин 24 1
Коровкин Владимир 16 1
Онтоев Дмитрий 7 1
Чуранов Василий 9 1
Чистов Филипп 2 1
Калинина Надежда 2 1
Хайров Руслан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - УФО - Свердловская область 1523 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 445 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 851 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2919 1
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5444 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
Markets&Markets Research 112 2
Global Market Insights 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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