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Путятинский Сергей


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 4
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 3
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 3
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 3
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
11.09.2019 МКБ подключился к сервису быстрых платежей 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1

Публикаций - 53, упоминаний - 84

Путятинский Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 18
Veeam Software 250 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 15
Rimini Street 38 15
Naumen - Наумен 342 14
Dynatrace 46 14
Schneider Electric 409 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
VK - Mail.ru Group 2487 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
SAP SE 3220 5
Diasoft - Диасофт 354 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Microsoft Corporation 11168 3
Ланит ГК 1160 3
Huawei 2733 2
Softline - Софтлайн 1475 2
3779 2
Oracle Corporation 3363 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Крок 1221 2
Hitachi Vantara 100 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
G-Core Labs 64 2
Программный продукт ГК 92 2
Biocad - Биокад 38 2
Nvidia Corp 2038 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 35
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 21
Газпромбанк - ГПБ 693 21
Уралсиб Банк 390 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
Альфа-Банк 1127 18
X5 Group 600 18
МКБ - Московский кредитный банк 268 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Интер РАО ПАО 159 15
X5 Group - Пятерочка 560 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
МТС банк 254 14
PepsiCo - Пепсико 96 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Траско - Trasko 27 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Открытие ФК 538 13
Аэрофлот 493 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 12
OTP Group - ОТП Банк 125 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Счётная палата РФ 461 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 27
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 21
Big Data - Большие данные 1136 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Microsoft Office 365 769 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
МКБ Онлайн 22 2
Microsoft Office 1950 2
1С:Управление Холдингом 15 1
Microsoft Excel 438 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
IBM Power9 21 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
ConTrace 1 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
MLPerf 5 1
Совкомбанк Халва 9 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Цифровой инспектор 6 1
Epam Digital Workplace 1 1
SQL - Язык программирования 436 1
Google Android 10751 1
Валчев Стоян 44 24
Чаркин Евгений 182 24
Савцов Игорь 27 24
Антонов Александр 73 24
Абакумов Евгений 103 24
Дьяченко Валерий 66 19
Шевченко Владимир 135 18
Поляков Сергей 60 17
Карпов Иван 41 16
Педоренко Андрей 41 14
Платонов Михаил 38 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Рыстенко Михаил 57 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Клепиков Алексей 77 14
Сотин Денис 103 14
Егоров Владимир 52 14
Кириченко Игорь 41 14
Хомков Игорь 40 14
Клявин Владимир 26 14
Сирота Юрий 38 14
Мищенко Евгений 14 14
Хасин Михаил 26 14
Казарин Станислав 100 14
Вахнин Павел 51 13
Нестеров Алексей 79 13
Слышкин Василий 54 13
Ямщиков Владимир 32 13
Степченков Максим 36 13
Сыкулев Андрей 57 13
Смык Виталий 27 13
Рубин Адар 28 13
Лебедев Антон 28 13
Халматов Максим 45 13
Трофимова Людмила 31 13
Емелин Александр 25 13
Генкина Екатерина 24 13
Богданов Кирилл 91 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 28
Украина 3398 21
Казахстан - Республика 2650 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Беларусь - Белоруссия 2099 17
Грузия 693 15
Восточная Европа 1691 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Россия - Республика Крым 626 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Севастополь 420 2
Ближний Восток 1479 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Калужская область 575 2
Латинская Америка 726 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Новая Зеландия 293 1
Таджикистан - Республика 439 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Узбекистан - Республика 827 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
США - Кремниевая долина 399 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 25
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
Аутсорсинг 84 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CNews Инновация года - награда 26 9
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 40
CNews AWARDS 292 25
CNews FORUM Кейсы 44 16
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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