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Индексная книга (каталог) CNews*
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Путятинский Сергей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
16.04.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек 1
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
14.01.2026 Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля 1
15.12.2025 «Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
Цифровизация финансового сектора 1
Кадровый электронный документооборот 2023 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
20.01.2025 В МКБ назначен новый глава ИТ-направления 1
17.10.2024 «Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России 1
11.09.2024 В НСПК назначен заместитель генерального директора 2
07.03.2024 МКБ перевел все банкоматы на российское ПО 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
10.11.2023 Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций 1
22.06.2023 Сергей Путятинский -

Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги

 1
14.06.2023 МКБ и холдинг «Т1» договорились о сотрудничестве в ИТ-среде 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 112, упоминаний - 115

Путятинский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

9594 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 37
Программный Продукт ГК 104 35
Rimini Street 77 34
Diasoft - Диасофт 1144 26
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 25
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 23
Veeam Software 345 23
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 22
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 22
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
Dynatrace 59 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
РусГидро ИТ сервис 38 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Naumen - Наумен 752 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
Такском - Taxcom 256 16
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 15
MIND Software - Майнд Софт 72 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Schneider Electric 614 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 76
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 66
РЖД - Российские железные дороги 2096 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 40
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 39
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 34
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 33
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 32
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 28
НСПК - Национальная система платежных карт 948 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
Альфа-Банк 1979 27
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 23
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 22
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 22
Почта России ПАО 2370 21
X5 Group - Перекрёсток 640 20
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 19
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 18
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
ВТБ - Почта Банк 514 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 15
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 15
Ингосстрах СПАО 478 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Федеральное казначейство России 1949 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 6
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 66
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 37
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 24
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 22
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 17
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 14
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 14
1С:ERP Управление предприятием 841 24
Новые облачные технологии - МойОфис 958 21
НКТ - Р7-Офис 543 20
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 14
МТС Exolve 150 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
Luxms BI 119 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 10
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
НКТ - Р7-графика 47 10
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 10
Московская Биржа - Финуслуги 64 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 6
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
Linux OS 11533 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Apple iPhone 6 4861 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Neoflex Reporting 25 2
МКБ Онлайн 27 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
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