Индексная книга (каталог) CNews*
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Путятинский Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 112, упоминаний - 115
Путятинский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 50
|Абакумов Евгений 227 41
|Дьяченко Валерий 96 38
|Валчев Стоян 48 36
|Натрусов Артем 313 36
|Бурилов Андрей 117 35
|Нестеров Алексей 175 35
|Шадаев Максут 1210 32
|Антонов Александр 77 27
|Савцов Игорь 29 27
|Бондаренко Алексей 47 26
|Трояновский Владимир 63 25
|Павлов Александр 121 24
|Желтухин Вадим 72 24
|Глазков Александр 151 24
|Белоусов Максим 109 24
|Сирота Юрий 67 24
|Сологуб Денис 75 23
|Марковский Роман 27 22
|Абдрахманов Рустам 41 22
|Пуртов Кирилл 64 22
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Трапезин Владимир 30 21
|Клявин Владимир 52 21
|Емельченков Сергей 141 21
|Фогельсон Виктор 50 21
|Аитов Тимур 197 21
|Андрианов Павел 86 20
|Воронин Павел 196 20
|Харитонов Денис 22 20
|Поляков Сергей 75 20
|Дворкович Аркадий 216 20
|Каримов Руслан 66 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Карпов Иван 79 19
|Хомков Игорь 47 18
|Шевченко Владимир 153 18
|Казарин Станислав 175 18
|Окладникова Ирина 29 18
|Кириченко Игорь 58 17
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.