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В МКБ назначен новый глава ИТ-направления

В Московском кредитном банке с 20 января 2025 г. к обязанностям на должности руководителя ИТ-направления приступил Николай Ульянов. Ранее эту должность занимал Сергей Путятинский.

Новый ИТ-лидер МКБ

С 20 января 2025 г. в Московском кредитном банке (МКБ) приступил к работе новый руководитель ИТ-направления Николай Ульянов. Об этом CNews сообщили представители банка.

В этой должности Николай Ульянов будет отвечать за создание и реализацию новой долгосрочной стратегии развития ИТ, направленной на повышение операционной эффективности, в том числе в рамках реализуемой в банке программы продуктовой трансформации. Также новому руководителю ИТ-направления предстоит решение задач по реализации программы импортозамещения, обеспечению высокой доступности и развития клиентских и внутренних сервисов и применению ИИ.

Николай Ульянов работает в банковской сфере более 25 лет. В МКБ новый начальник ИТ-отдела перешел из Россельхозбанка, где под его руководством был реализован ряд крупных трансформационных проектов.

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МКБ
Николай Ульянов стал новым руководителем ИТ-направления МКБ

Предшественник из сотни лучших

Раньше должность ИТ-лидера МКБ занимал Сергей Путятинский, покинувший МКБ в апреле 2024 г. В 2023 г. в должности заместителя председателя правления МКБ.

Сергей Путятинский принимал участие в форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» в 2021 г., а также в конференциях CNews.

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Безопасность

Вадим Попов

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