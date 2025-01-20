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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ульянов Николай



20.01.2025 Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ 1
20.01.2025 В МКБ назначен новый глава ИТ-направления 1
17.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
02.02.2024 Рост чистой прибыли более чем в 2 раза: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1

Публикаций - 112, упоминаний - 116

Ульянов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

8213 70
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 56
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 46
Ланит Интеграция 190 39
Газинформсервис - ГИС 272 38
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 33
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 31
Корус Консалтинг ГК 1216 29
Ред Софт - Red Soft 700 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 27
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 21
МегаФон 8803 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 17
Biocad - Биокад 78 16
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Polymedia - Полимедиа 138 16
ФинГрад - FinGrad 33 16
Аусферр ИТЦ 28 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Schneider Electric 575 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 14
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 14
Rimini Street 58 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Такском - Taxcom 240 14
Центр2М - Center2М 66 14
Ситилабс 44 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 101
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 80
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 68
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 57
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 57
РЖД - Российские железные дороги 1903 53
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 53
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 44
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 40
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 39
Ингосстрах СПАО 421 37
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 35
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 31
Лента - Сеть розничной торговли 2080 30
ВТБ - Почта Банк 466 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 29
Силовые машины 111 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 29
Абсолют Банк 230 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 27
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 26
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 26
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 25
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 23
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 22
36,6 - аптечная сеть 90 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 22
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 21
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 21
ГПБ - Газпромбанк 1084 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 50
Федеральное казначейство России 1772 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 24
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 18
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 9
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 100
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 7
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Luxms BI 75 4
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Нестеров Алексей 143 30
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Добровинский Александр 35 29
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Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Россия - РФ - Российская федерация 144186 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 15
Европа Восточная 3075 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
США - Флорида - Майами 190 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
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Индия - Bharat 5431 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
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Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
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Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
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Ближний Восток 2942 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 54
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 42
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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