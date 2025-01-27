Поколение Z Generation Z- зумеры Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х
Поколение Z и организации, системы, технологии, персоны:
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
|Чаркин Евгений 296 44
|Абакумов Евгений 205 43
|Клепиков Алексей 117 43
|Слышкин Василий 129 43
|Урьяс Вадим 98 42
|Нестеров Алексей 143 42
|Мискевич Евгений 49 42
|Карпов Иван 78 41
|Трофимова Людмила 50 35
|Лебедев Антон 51 35
|Рубин Адар 47 35
|Прохорова Алла 65 34
|Халматов Максим 64 34
|Степченков Максим 65 34
|Горчаков Денис 48 34
|Семенихин Игорь 56 33
|Портной Михаил 42 33
|Москальков Дмитрий 42 33
|Сороченков Алексей 42 33
|Юсупов Шамиль 41 33
|Дьяченко Валерий 95 31
|Шадаев Максут 1011 29
|Сотин Денис 205 29
|Васильев Владислав 58 27
|Натрусов Артем 284 27
|Егоров Владимир 82 26
|Каюмов Шамиль 53 25
|Сыкулев Андрей 84 25
|Соловьев Алексей 88 25
|Ямщиков Владимир 51 25
|Генкина Екатерина 43 25
|Смык Виталий 46 25
|Емелин Александр 45 25
|Валчев Стоян 48 25
|Богданов Кирилл 112 24
|Платонов Михаил 42 24
|Казарин Станислав 175 24
|Козак Николай 161 24
|Белоусов Максим 108 21
|Демидов Сергей 127 20
|Bloomberg 1289 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
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