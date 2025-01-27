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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поколение Z Generation Z- зумеры Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х



27.01.2025 Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки 1
29.11.2024 Как и почему зародился тренд на унифицированные коммуникации 1
24.10.2024 VK: любимый видеоконтент россиян – что смотрят разные поколения 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
28.08.2024 В России большинство знает об искусственном интеллекте и предпочитает отечественные сервисы 1
22.02.2024 В Южной Корее арестована группировка криптовалютных мошенников 1
11.12.2023 Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
30.05.2023 TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
18.01.2022 Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 93, упоминаний - 95

Поколение Z и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 44
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 43
8220 43
Schneider Electric 575 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 209 41
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 41
Такском - Taxcom 240 41
Rimini Street 58 36
Schneider Electric Secure Power 65 35
Центр2М - Center2М 66 35
Ситилабс 44 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 13
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Ланит Интеграция 190 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 8
Oracle Corporation 6692 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 7
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Veeam Software 318 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 5
Naumen - Наумен 626 4
Dynatrace 56 4
Intel Corporation 12199 4
SAP SE 5279 4
Google LLC 11785 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 3
Diasoft - Диасофт 871 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 46
РЖД - Российские железные дороги 1904 44
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 43
Ингосстрах СПАО 421 43
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 42
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 42
ГПБ - Газпромбанк 1084 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 34
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 32
OKS Group 51 29
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 25
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 20
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
Абсолют Банк 230 16
МКБ - Московский кредитный банк 558 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
Почта России ПАО 2114 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 42
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 41
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 25
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 4
Федеральное казначейство России 1773 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 52
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Сотин Денис 205 29
Васильев Владислав 58 27
Натрусов Артем 284 27
Егоров Владимир 82 26
Каюмов Шамиль 53 25
Сыкулев Андрей 84 25
Соловьев Алексей 88 25
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 817 5
Беларусь - Белоруссия 5669 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 3
Япония 13287 3
Франция - Французская Республика 7849 3
Индия - Bharat 5448 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 3
Европа 21773 3
Германия - Федеративная Республика 12684 2
Нидерланды 3519 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Новая Зеландия 719 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
Канада 4884 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Венгрия 812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 1
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Америка Южная 851 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 41
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 19
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