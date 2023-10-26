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Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM

Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К такому выводу пришли эксперты «Мегафона», изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сегодня более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную. В среднем за месяц пользователь стандартной сим-карты разговаривает на 15% больше, чем россиянин с eSIM.

Абоненты, использующие eSIM, за минувший год стали гораздо активнее в интернете. Если в 2022 г. потребление ими мобильного трафика почти не отличалось от показателей клиентов с обычной «симкой», то теперь первая группа расходует интернет на 17% больше второй. А в роуминге пользователи цифровой сим-карты не только потребляют интернет-трафика в 1,7 раза больше других абонентов, но и на разговоры тратят на 61% больше времени.

Среди сервисов россияне с обычной сим-картой тратят больше гигабайтов, чем пользователи eSIM, только на видео и музыку. Однако и этот разрыв стремительно сокращается и составляет сейчас лишь 3%, хотя еще год назад показатель превышал 20%.

Во всех остальных категориях гораздо активнее абоненты с цифровой сим-картой: на соцсети они тратят на 26% больше трафика, на мессенджеры — на 20%, а на просмотр веб-страниц — на 6%. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.

«eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Ее популярность, которую мы наблюдаем, легко объяснить: eSIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию, например, один используется для работы, второй для личной жизни. Это особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную «симку». Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами», — отметил директор департамента по развитию «Мегафона» Игорь Глебов.

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телеком

По данным «Мегафона», мужская аудитория цифровых сим-карт превышает женскую в 2,4 раза, а по объему потребляемого трафика — почти вдвое. При этом наибольшей популярностью eSIM пользуются у миллениалов, составляющих 52% от всех владельцев таких «симок». В то же время зумеры (17-25 лет) занимают второе место по аудитории с 25% и первое по объему потребляемого контента с eSIM (40% от всего трафика против 39,5% у миллениалов). Абоненты 35-45 лет составляют сегодня около 19% аудитории, а пользователи старше 45 лет — 3%.

Наибольшее число абонентов с eSIM находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской и Свердловской областях. Однако мобильного интернета с цифровых «симок» больше остальных потребляют петербуржцы, опережая по этому показателю жителей столицы в 1,5 раза. Следом за Москвой по расходу трафика на eSIM идут Мордовия, Татарстан и Краснодарский край.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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