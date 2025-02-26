Глебов Игорь
|26.02.2025
|«МегаФон» ускорил подписание договоров об оказании услуг связи 1
|19.11.2024
|Абоненты «МегаФона» получат дополнительную защиту 1
|19.06.2024
|Владельцы eSIM закрепились в онлайне 1
|26.10.2023
|Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM 1
|15.09.2023
|«Мегафон» объединил смартфон и умные часы одним номером 1
Глебов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8960 4
|Samsung Electronics 10294 1
|Xiaomi 1755 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7111 2
|МегаФон - МегаСемья 1 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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