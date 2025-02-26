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Глебов Игорь



26.02.2025 «МегаФон» ускорил подписание договоров об оказании услуг связи 1
19.11.2024 Абоненты «МегаФона» получат дополнительную защиту 1
19.06.2024 Владельцы eSIM закрепились в онлайне 1
26.10.2023 Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM 1
15.09.2023 «Мегафон» объединил смартфон и умные часы одним номером 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Глебов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8960 4
Samsung Electronics 10294 1
Xiaomi 1755 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 261 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7799 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4804 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7412 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2931 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 1
Аксессуары 3910 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8513 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 790 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 1
Оповещение и уведомление - Notification 4682 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7332 1
Умные платформы 1702 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2524 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7923 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1149 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 2
МегаФон - МегаСемья 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Европа 21811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Россия - УФО - Свердловская область 1520 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 1
Америка Южная 854 1
Ближний Восток 2953 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 463 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2411 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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