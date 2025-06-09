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SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области

«МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих SIM-карт в многофункциональных центрах страны. Первый этап стартовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, считают в компании.

Проект реализован в рамках соглашения между «МегаФоном» и МФЦ Ленинградской области. Первой пилотной площадкой в МФЦ Ленобласти, где можно купить SIM-карты «Мегафона», стал бизнес-офис «Всеволожский». До конца месяца проект будет распространён на все центры госуслуг данного МФЦ.

Возможность приобрести SIM-карту в МФЦ будет особенно актуальна для отдельных категорий клиентов, в первую очередь иностранных граждан. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

В частности, иностранному гражданину необходимо сделать нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а затем — завести аккаунт на портале государственных услуг и подтвердить его. После этого нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения Социального фонда России (СФР), а для сдачи биометрии необходимо прийти в банк. Проведение всех процедур может занять до двух недель. Между тем, оператор связи начинает предоставлять свои услуги только после того, как проверит сведения об абоненте на портале государственных услуг и в Единой биометрической системе (ЕБС).

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Сотрудничество сотового оператора и МФЦ позволит существенно сократить время клиентов на получение СНИЛС, заведение и подтверждение аккаунта на портале Государственных услуг и оформление SIM-карты, поскольку теперь всё это можно сделать в одном месте.

В перспективе «МегаФон» планирует расширить подобное сотрудничество с МФЦ и на другие регионы Российской Федерации.

«Создание лучших клиентских путей, включая сокращение временных затрат наших клиентов по оформлению договоров на услуги связи, является приоритетным направлением при работе с новыми клиентами. Так, значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну всего на два-три месяца и зачастую просто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры для активации контрактов. Наше сотрудничество с ГБУ ЛО «МФЦ» позволит кардинально упростить клиентский путь иностранца при заключении нового договора и уменьшить сроки оформления», — сказал директор департамента по развитию Игорь Глебов.

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