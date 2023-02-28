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СФР ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта



28.02.2023 ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году
03.03.2021 Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты
30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС
03.04.2019 В России отменяется бумажный СНИЛС
31.01.2018 Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС
14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков
02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader
11.04.2014 УЭК можно использовать в качестве СНИЛС

Публикаций - 390, упоминаний - 397

СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10130 93
Smart Engines - Смарт Энджинс 263 26
Восход ФГБУ НИИ 602 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6295 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7011 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1072 11
РТИ Микрон - Micron 1246 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9562 10
Барс груп 519 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8090 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 316 9
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 8
Meta Platforms - Facebook 4346 8
Цифра ГК 2164 8
IBM - International Business Machines Corp 9209 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2714 7
Oracle Corporation 6329 7
Microsoft Corporation 23569 7
Ростелеком - РТЛабс 158 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 331 6
АйТи 1289 6
Yandex - Яндекс 5752 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 683 6
Twitter 2712 5
Intel Corporation 11689 5
7053 5
1С-ИжТиСи 6368 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1815 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 591 5
InfoWatch - Инфовотч 927 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 372 5
Telegram Group 1085 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2811 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 118 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 344 5
Воентелеком 144 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 856 4
Apple Inc 11248 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5876 38
Почта России ПАО 2005 30
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 896 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 10
Альфа-Банк 1606 9
Почта Банк 366 8
Ак Барс Банк 249 8
НСПК - Национальная система платежных карт 618 7
Qiwi 930 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 7
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 204 6
ПСБ - Промсвязьбанк 737 5
Синара Банк - СКБ-банк 131 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1772 5
Visa International 1875 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 4
Совкомбанк ПАО 205 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 4
МКБ - Московский кредитный банк 425 4
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 17 3
АльфаСтрахование СГ 272 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 3
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
ГПБ - Газпромбанк 945 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 2
eBay Inc 1599 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 55 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 2
РЖД - Российские железные дороги 1636 2
HeadHunter Group - HH Group 293 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9222 127
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18126 121
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1603 94
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10429 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2430 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 41
Президент Российской Федерации 3740 38
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МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1044 25
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3734 25
Правительство Москвы 2005 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 17
Федеральное казначейство России 1556 16
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2903 11
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Комсомольская правда ИД 64 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
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