«Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы» Во всех столичных офисах «Мои документы» теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id». Это упрощает процесс обращения для граждан и ускоряет работу специалистов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Номер СНИ

ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале «Госуслуг» без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Регистрация на «Госуслугах» треб

Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году из которых будут выделены в 2021 г., утверждает издание. После полноценного запуска приложения, запланированного на 2024 г. «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Цифровая версия паспорта в этом списке не фигурирует. В аппарате Чернышенко подтвердили факт обсуждения возможности создания такого приложения, дос

Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что в рассылках портала Госуслуг никогда не содержится призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. «Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить

Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС нчательно оцифрована На сайте Правительства России появилось постановление о вводе в обращение с 29 сентября 2019 г. электронной версии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отныне электронная версия документа имеет равную юридическую силу с бумажным уведомлением – например, при устройстве на работу. Выдача и обмен традиционных ламинированных карточек СН

В России отменяется бумажный СНИЛС Конец бумажных СНИЛС В России прекращена выдача и обмен бумажных вариантов страховых свидетельств обязательн

Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС Smart Engines объявила о том, что в CRM-систему Удостоверяющего центра «Профи Менеджер» для распознавания паспортов РФ и СНИЛС внедрена ее технология Smart IDReader. Решение используется для обработки изображений документов клиентов при оказании услуг выдачи сертификатов электронной подписи.Компания «Профи Менедж

R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков омпания R-Style Softlab расширила линейку, включив в нее два новых продукта: «RS-Connect. Валидация СНИЛС» и «RS-Connect. Упрощенная идентификация». Новые модули позволят кредитным учреждениям

«Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader сотруднику СМК «Астра-Металл» на заключение договора страхования. При этом само распознавание документов занимает меньше 1 секунды. Перечень распознаваемых документов включает паспорт гражданина РФ, СНИЛС и любые документы с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненные в соответствии со стандартами ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO). «Началу сотрудничества с компанией Smart Engines пр