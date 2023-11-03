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СФР ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта

СОБЫТИЯ

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03.11.2023 «Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы»

Во всех столичных офисах «Мои документы» теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id». Это упрощает процесс обращения для граждан и ускоряет работу специалистов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Номер СНИ
28.02.2023 ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС

ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале «Госуслуг» без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Регистрация на «Госуслугах» треб
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году

из которых будут выделены в 2021 г., утверждает издание. После полноценного запуска приложения, запланированного на 2024 г. «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Цифровая версия паспорта в этом списке не фигурирует. В аппарате Чернышенко подтвердили факт обсуждения возможности создания такого приложения, дос
03.03.2021 Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты

Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что в рассылках портала Госуслуг никогда не содержится призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. «Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить

30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС

нчательно оцифрована На сайте Правительства России появилось постановление о вводе в обращение с 29 сентября 2019 г. электронной версии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отныне электронная версия документа имеет равную юридическую силу с бумажным уведомлением – например, при устройстве на работу. Выдача и обмен традиционных ламинированных карточек СН
03.04.2019 В России отменяется бумажный СНИЛС

Конец бумажных СНИЛС В России прекращена выдача и обмен бумажных вариантов страховых свидетельств обязательн
31.01.2018 Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС

Smart Engines объявила о том, что в CRM-систему Удостоверяющего центра «Профи Менеджер» для распознавания паспортов РФ и СНИЛС внедрена ее технология Smart IDReader. Решение используется для обработки изображений документов клиентов при оказании услуг выдачи сертификатов электронной подписи.Компания «Профи Менедж
14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков

омпания R-Style Softlab расширила линейку, включив в нее два новых продукта: «RS-Connect. Валидация СНИЛС» и «RS-Connect. Упрощенная идентификация». Новые модули позволят кредитным учреждениям

02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader

сотруднику СМК «Астра-Металл» на заключение договора страхования. При этом само распознавание документов занимает меньше 1 секунды. Перечень распознаваемых документов включает паспорт гражданина РФ, СНИЛС и любые документы с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненные в соответствии со стандартами ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO). «Началу сотрудничества с компанией Smart Engines пр
11.04.2014 УЭК можно использовать в качестве СНИЛС

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, по его заявлению о выдаче УЭК такой счет открывается, а страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) выдается в составе УЭК, сообщают в уполномоченной организации «УЭК». Универсальную электронную карту (УЭК) можно использовать в качестве страхового свидетельства обязательного пенсионног

Публикаций - 548, упоминаний - 578

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 100
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 49
МегаФон 10742 22
Восход ФГБУ НИИ 721 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
9594 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Telegram Group 2940 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
БАРС Груп 579 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Ростелеком - РТЛабс 210 7
Microsoft Corporation 25775 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
АйТи 1519 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 5
Google LLC 12688 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
X Corp - Twitter 2938 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13154 5
Intel Corporation 12811 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Почта России ПАО 2370 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - Почта Банк 514 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Ак Барс Банк 283 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
Совкомбанк ПАО 316 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 5
Superjob - Суперджоб 858 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Visa International 1993 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
Социальные гарантии 41 4
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 172
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 107
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 98
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 69
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 39
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Федеральное казначейство России 1949 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 7
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 7
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 56
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 45
Оповещение и уведомление - Notification 5943 42
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 30
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 296
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 58
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 49
Google Android 15243 34
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 34
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 31
Apple iOS 8583 30
Linux OS 11533 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 17
Microsoft Windows 16882 17
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 15
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 15
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 15
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 10
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 9
Apple iPhone 6 4861 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
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