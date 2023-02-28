Индексная книга CNews*
СФР ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта
Публикаций - 390, упоминаний - 397
СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1631 25
|Путин Владимир 2750 22
|Арлазаров Владимир 163 15
|Попов Алексей 330 14
|Никифоров Николай 1172 11
|Чернышенко Дмитрий 441 11
|Шадаев Максут 648 11
|Козырев Алексей 288 10
|Мишустин Михаил 489 9
|Акимов Максим 178 8
|Качанов Олег 81 8
|Паршин Максим 281 5
|Леви Гавриил 22 5
|Ермолаев Артем 361 5
|Бутенко Юрий 64 4
|Исайкин Олег 10 4
|Лысенко Эдуард 271 4
|Беров Иван 43 4
|Ахмеров Тимур 86 4
|Массух Илья 221 4
|Оганесян Ашот 104 4
|Ромодановский Константин 15 4
|Цыганов Вячеслав 63 4
|Гоков Дмитрий 33 3
|Сивидов Алексей 39 3
|Елистратов Николай 90 3
|Скляр Алексей 52 3
|Бойко Елена 152 3
|Семенов Александр 96 3
|Арсентьев Андрей 62 3
|Евраев Михаил 242 3
|Салбиев Алан 30 3
|Гаман Максим 8 3
|Албычев Александр 103 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Шевченко Мария 15 3
|Белоусов Сергей 235 3
|Щеголев Игорь 691 3
|Пак Олег 101 3
|Носков Константин 230 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.