Получите все материалы CNews по ключевому слову
СФР ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.11.2023
|
«Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы»
Во всех столичных офисах «Мои документы» теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id». Это упрощает процесс обращения для граждан и ускоряет работу специалистов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Номер СНИ
|28.02.2023
|
ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС
ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале «Госуслуг» без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Регистрация на «Госуслугах» треб
|14.04.2021
|
Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году
из которых будут выделены в 2021 г., утверждает издание. После полноценного запуска приложения, запланированного на 2024 г. «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Цифровая версия паспорта в этом списке не фигурирует. В аппарате Чернышенко подтвердили факт обсуждения возможности создания такого приложения, дос
|03.03.2021
|
Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты
Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что в рассылках портала Госуслуг никогда не содержится призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. «Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить
|30.09.2019
|
Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС
нчательно оцифрована На сайте Правительства России появилось постановление о вводе в обращение с 29 сентября 2019 г. электронной версии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отныне электронная версия документа имеет равную юридическую силу с бумажным уведомлением – например, при устройстве на работу. Выдача и обмен традиционных ламинированных карточек СН
|03.04.2019
|
В России отменяется бумажный СНИЛС
Конец бумажных СНИЛС В России прекращена выдача и обмен бумажных вариантов страховых свидетельств обязательн
|31.01.2018
|
Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС
Smart Engines объявила о том, что в CRM-систему Удостоверяющего центра «Профи Менеджер» для распознавания паспортов РФ и СНИЛС внедрена ее технология Smart IDReader. Решение используется для обработки изображений документов клиентов при оказании услуг выдачи сертификатов электронной подписи.Компания «Профи Менедж
|14.03.2017
|
R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков
омпания R-Style Softlab расширила линейку, включив в нее два новых продукта: «RS-Connect. Валидация СНИЛС» и «RS-Connect. Упрощенная идентификация». Новые модули позволят кредитным учреждениям
|02.03.2017
|
«Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader
сотруднику СМК «Астра-Металл» на заключение договора страхования. При этом само распознавание документов занимает меньше 1 секунды. Перечень распознаваемых документов включает паспорт гражданина РФ, СНИЛС и любые документы с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненные в соответствии со стандартами ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO). «Началу сотрудничества с компанией Smart Engines пр
|11.04.2014
|
УЭК можно использовать в качестве СНИЛС
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, по его заявлению о выдаче УЭК такой счет открывается, а страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) выдается в составе УЭК, сообщают в уполномоченной организации «УЭК». Универсальную электронную карту (УЭК) можно использовать в качестве страхового свидетельства обязательного пенсионног
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 31
|Медведев Дмитрий 1665 25
|Путин Владимир 3454 25
|Шадаев Максут 1210 17
|Попов Алексей 339 14
|Никифоров Николай 1138 11
|Чернышенко Дмитрий 581 11
|Козырев Алексей 328 10
|Мишустин Михаил 787 10
|Качанов Олег 121 9
|Акимов Максим 192 8
|Паршин Максим 323 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Григоренко Дмитрий 249 5
|Леви Гавриил 24 5
|Ромодановский Константин 21 5
|Цыганов Вячеслав 79 5
|Оганесян Ашот 152 5
|Лысенко Эдуард 317 4
|Беров Иван 44 4
|Ахмеров Тимур 91 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Массух Илья 239 4
|Исайкин Олег 10 4
|Бойко Елена 152 3
|Арсентьев Андрей 79 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Скляр Алексей 54 3
|Албычев Александр 168 3
|Евраев Михаил 266 3
|Семенов Александр 166 3
|Салбиев Алан 31 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Веригин Илья 38 3
|Шевченко Мария 16 3
|Левашов Александр 92 3
|Елистратов Николай 90 3
|Гаман Максим 20 3
|Кивокурцев Олег 100 3
|Сивидов Алексей 40 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.