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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Набиуллина Эльвира
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Публикаций - 56, упоминаний - 93
Набиуллина Эльвира упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 9
|Дворкович Аркадий 169 6
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Коновалов Александр 8 2
|Федулов Владислав 58 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Бутерин Виталий 20 2
|Орешкин Максим 17 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Мантуров Денис 56 2
|Белановский Владимир 8 2
|Фетисов Александр 12 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Васильева Ольга 15 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Котюков Михаил 7 2
|Турчак Андрей 14 2
|Шулика Виталий 8 2
|Уваров Алексей 11 2
|Носков Константин 201 2
|Собянин Сергей 211 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Попов Павел 12 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Топилин Максим 6 2
|Левин Леонид 83 2
|Акимов Максим 167 2
|Мурашко Михаил 6 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Сороко Андрей 1 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Чуйченко Константин 3 1
|Степанов Антон 56 1
|Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
|Чернов Роман 3 1
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
|CNews Analytics 1991 2
|Level One - образовательный проект 3 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru