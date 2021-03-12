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Набиуллина Эльвира


12.03.2021 Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен 5
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 1
12.05.2020 В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 2
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 1
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 6
04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay 1
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 1
18.10.2018 Эльвира Набиуллина объявила конец «криптовалютной лихорадки» в России 4
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
02.07.2018 Россиянам стало можно открывать счета и брать кредиты без визита в банк 1
25.05.2018 Как у россиян будут фотографировать лица и записывать голоса для идентификации в банках 1
20.03.2018 Власти: Биометрические данные россиян будут продавать банкам по 200 руб. за штуку 1
06.12.2017 Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
09.11.2017 В России начинается тестирование единой биометрической системы для банков 2
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 3
11.10.2017 Власти решили «возглавить и отрегулировать» криптовалюты в России 1
10.10.2017 Путин приказал отрегулировать криптовалюты: Ими пользуются преступники и террористы 1
22.09.2017 Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 2
09.02.2017 ЦБ хочет перевести бюджетников на карты «Мир» на полгода раньше, чем ожидалось 1
10.03.2016 Власти России предлагают за биткоины сажать в тюрьму на 7 лет 1
09.10.2013 В ЦБ РФ утверждены ИТ-руководители 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 2
24.04.2012 Минэкономразвития рассчитывает к концу года довести количество МФЦ до 1 тыс. 3
05.04.2012 Медведев не помог «Системе» защититься от индусов 1
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 2
25.01.2012 Медведев: Электронное декларирование до сих пор не работает 2
06.10.2011 Приведут ли е-госуслуги к рождению новой русской ИТ-реальности? 1
04.10.2011 Club.CNews: Электронное правительство: законы для всех, деньги лучшим. 1
27.09.2011 Путин и чиновники поговорили об информатизации 4
14.09.2011 Москва как сервис: Открываются данные и инструкции для разработчиков 1
28.02.2011 Греф: Банки не понимают, как заработать на универсальных картах 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 2
16.12.2010 Медведев наградил молодых ученых-лауреатов Национальной премии в области инноваций им. Зворыкина 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
01.04.2010 Властям предложили открыть результаты СПО-проектов 1
25.03.2010 Правительство России возродило многострадальный ИТ-фонд 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
11.02.2010 Медведев: целесообразно снизить таможенные пошлины на микросхемы 2

Публикаций - 56, упоминаний - 93

Набиуллина Эльвира упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Yandex - Яндекс 4101 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Samsung Electronics 5702 1
Google LLC 7161 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
АФК Система ПАО 996 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Крок 1221 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Альфа-Банк 1127 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Почта Банк 289 3
СКБ-банк 86 3
Ак Барс Банк 173 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Совкомбанк ПАО 147 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ24 583 1
Бинбанк 184 1
Центр-инвест КБ 29 1
Банк Россия 56 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Газпром нефть 382 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1346 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта России ПАО 1574 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Президент Российской Федерации 1441 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Счётная палата РФ 460 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ 2207 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
WAV - Waveform Audio File Format 194 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple Pay 385 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
НСПК Мир Pay 3 1
Путин Владимир 1828 9
Дворкович Аркадий 169 6
Медведев Дмитрий 1434 3
Белоусов Андрей 53 3
Никифоров Николай 1126 3
Мишустин Михаил 302 3
Коновалов Александр 8 2
Федулов Владислав 58 2
Скворцова Вероника 51 2
Бутерин Виталий 20 2
Орешкин Максим 17 2
Комар Евгений 20 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Мантуров Денис 56 2
Белановский Владимир 8 2
Фетисов Александр 12 2
Артемьев Игорь 66 2
Васильева Ольга 15 2
Абрамченко Виктория 15 2
Котюков Михаил 7 2
Турчак Андрей 14 2
Шулика Виталий 8 2
Уваров Алексей 11 2
Носков Константин 201 2
Собянин Сергей 211 2
Кудрин Алексей 63 2
Попов Павел 12 2
Песков Дмитрий 65 2
Топилин Максим 6 2
Левин Леонид 83 2
Акимов Максим 167 2
Мурашко Михаил 6 1
Заботкин Алексей 6 1
Сороко Андрей 1 1
Шерейкин Максим 15 1
Чуйченко Константин 3 1
Степанов Антон 56 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
Чернов Роман 3 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Япония 2802 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Республика Крым 626 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - Севастополь 420 1
Сингапур - Республика 808 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Русский язык 986 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
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