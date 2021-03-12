Набиуллина Эльвира

Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 6

В России заработал отечественный аналог Apple Pay 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Россиянам стало можно открывать счета и брать кредиты без визита в банк 1

Как у россиян будут фотографировать лица и записывать голоса для идентификации в банках 1

Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1

В России начинается тестирование единой биометрической системы для банков 2

Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 3

Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 2

Власти России предлагают за биткоины сажать в тюрьму на 7 лет 1

Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 2

Путин и чиновники поговорили об информатизации 4