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Набиуллина Эльвира

СОБЫТИЯ


10.10.2025 Эльвира Набиуллина отметила инновационный потенциал технологии AI Native Bank, представленной компанией ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025

й в ядро системы, за секунды генерирует персонализированные финансовые продукты по запросу клиента. Эльвира Набиуллина проявила особое внимание к практическому применению технологии и поинтерес
18.04.2025 Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

ие из соображений защиты данных россиян. Такое мнение на конференции Data Fusion высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Платформы стали очень большими, у них большие ресурсы оборачиваются, и х
18.10.2024 РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной

ка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый заместитель Председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова. Презентация решения прошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстри
12.03.2021 Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

Рубль с функцией восстановления Глава Банка России (Центробанк, ЦБ) Эльвира Набиуллина раскрыла главную особенность цифрового рубля, отличающего его от существую
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты

. Набиуллина полагает, что людям зачастую просто важна приватность и анонимность. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Кроме того, глава Центробанка отметила, что цифровую валюту следует сравни
18.10.2018 Эльвира Набиуллина объявила конец «криптовалютной лихорадки» в России

Конец «криптовалютной лихорадки» Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «криптовалютная лихорадка» в стране начинает сходить на нет,

07.03.2008 РВК выделил миллиард на венчурную «посевную»

вление денежных средств. Об этом журналистам сообщила министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, на второй конкурс будет выделено 9 млрд рублей. «Но это не 

Публикаций - 123, упоминаний - 162

Набиуллина Эльвира и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 14
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
МегаФон 10742 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Google LLC 12690 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13156 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 2
Avito Tech - Авито Тех 38 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 2
Metamentor - Метаментор 13 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Nvidia Corp 4002 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Альфа-Банк 1979 12
РВК - Российская венчурная компания 571 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Visa International 1993 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Газпром нефть 725 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Ак Барс Банк 283 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
ИнвестКапиталБанк 26 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 73
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
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ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
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AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
СибАкадемИнновация 1 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Data Fusion - Слияние данных 100 9
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 4
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
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Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
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