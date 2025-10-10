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Набиуллина Эльвира
СОБЫТИЯ
|10.10.2025
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Эльвира Набиуллина отметила инновационный потенциал технологии AI Native Bank, представленной компанией ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025
й в ядро системы, за секунды генерирует персонализированные финансовые продукты по запросу клиента. Эльвира Набиуллина проявила особое внимание к практическому применению технологии и поинтерес
|18.04.2025
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Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО
ие из соображений защиты данных россиян. Такое мнение на конференции Data Fusion высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Платформы стали очень большими, у них большие ресурсы оборачиваются, и х
|18.10.2024
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РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной
ка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый заместитель Председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова. Презентация решения прошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстри
|12.03.2021
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Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен
Рубль с функцией восстановления Глава Банка России (Центробанк, ЦБ) Эльвира Набиуллина раскрыла главную особенность цифрового рубля, отличающего его от существую
|17.06.2019
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Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты
. Набиуллина полагает, что людям зачастую просто важна приватность и анонимность. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Кроме того, глава Центробанка отметила, что цифровую валюту следует сравни
|18.10.2018
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Эльвира Набиуллина объявила конец «криптовалютной лихорадки» в России
Конец «криптовалютной лихорадки» Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «криптовалютная лихорадка» в стране начинает сходить на нет,
|07.03.2008
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РВК выделил миллиард на венчурную «посевную»
вление денежных средств. Об этом журналистам сообщила министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, на второй конкурс будет выделено 9 млрд рублей. «Но это не
Набиуллина Эльвира и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 34
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Мишустин Михаил 787 13
|Григоренко Дмитрий 249 12
|Греф Герман 485 11
|Белоусов Андрей 149 10
|Шадаев Максут 1210 9
|Фурсенко Андрей 128 8
|Аксаков Анатолий 163 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Собянин Сергей 538 8
|Силуанов Антон 84 8
|Скоробогатова Ольга 60 8
|Кириенко Сергей 149 7
|Чубайс Анатолий 222 7
|Чемезов Сергей 147 7
|Дворкович Аркадий 216 7
|Кудрин Алексей 125 7
|Иванов Сергей 405 7
|Сурков Владислав 73 6
|Моисеев Алексей 33 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Костин Андрей 68 6
|Емелин Андрей 12 5
|Аммосов Юрий 46 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Кулик Вадим 206 5
|Орешкин Максим 35 5
|Ковальчук Михаил 24 4
|Оселедец Иван 51 4
|Христенко Виктор 44 4
|Коробов Алексей 19 4
|Решетников Максим 46 3
|Шпак Василий 279 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Улюкаев Алексей 31 3
|Райгородский Андрей 51 3
|Воронцов Константин 25 3
|Дмитриев Владимир 38 3
|Мильнер Юрий 137 3
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