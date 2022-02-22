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ОЭЗ Особая экономическая зона Свободная экономическая зона Special Economic Zone Free Economic Zone



22.02.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили в производство новое оборудование для дезинфекции медизделий
22.02.2022 Принцип «одного окна» для резидентов внедрят в ОЭЗ «Технополис Москва»
21.02.2022 На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции
14.02.2022 Технологии виртуальной реальности из ОЭЗ «Технополис Москва» помогут освоить профессии токаря и биоинженера
10.02.2022 Компании ОЭЗ «Технополис Москва» к 2022 году зарегистрировали более 80 компьютерных программ
31.01.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации
24.01.2022 МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения
29.12.2021 От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году
20.12.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется сетевой информационной безопасностью
08.12.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработает замену иностранным модулям электропитания
03.12.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат
29.11.2021 В ОЭЗ Москвы выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники
01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных
09.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва»
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari

Публикаций - 372, упоминаний - 571

ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 18
РТИ Микрон - Micron 851 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Transas - Транзас ГК 137 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 7
Intel Corporation 11262 6
АФК Система ПАО 1638 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 6
Microsoft Corporation 22497 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 5
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 80 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 5
Новые облачные технологии (НОТ) 277 5
Профотек 14 5
Acronis - Акронис 424 5
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 5
Cisco Systems 4720 5
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 13 4
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 18 4
Yandex - Яндекс 5015 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 4
ICL ГК 160 4
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 4
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 7 4
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 4
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 40 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 4
SAP SE 4595 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Uptime Institute 185 3
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 24 7
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 8 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 4
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 3
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 2
Татнефть 182 2
Открытие ФК 2713 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
Связьинвестнефтехим 14 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 2
Наукоград - технопарк 42 2
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 16 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 2
Boeing 957 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Центр Развития Саровского Инновационного Кластера - Саровский инновационный кластер 1 1
Ferrari NV 144 1
Рокор НПО 1 1
Транснефтьэнерго 6 1
GM - General Motors 434 1
Иннополис Сити АО 6 1
Водоканал МУП 10 1
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 1
Композит 30 1
ABN AMRO 66 1
Базэл - Базовый Элемент 62 1
Recruitment Centre Innopolis 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 131
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 57
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 51
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 41
Правительство РФ 8292 35
Президент Российской Федерации 3770 26
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 35 26
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 18
Правительство Москвы 1640 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 46 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Счётная палата РФ 628 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 6 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 53
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
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БАРС.Alpha BI 35 1
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ByteDance TikTok 141 1
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Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 44 1
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WhatsApp Messenger 745 1
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Шайхутдинов Роман 108 16
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Япония 10069 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Канада 3319 6
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 98
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
Юриспруденция 1629 13
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 11
ЕСН - Единый социальный налог 98 11
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities 76 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Образование в России 460 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Федеральное законодательство 1944 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Инвестиции венчурные 850 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Физика - область естествознания 889 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 6 2
Доменный брокер 5 2
Экономический эффект 694 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
РИА Новости 766 2
N+1 - Издание 121 2
CNews Северо-Запад 24 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
Бизнес Online 11 1
РБК Инновации 36 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Microsoft Research 128 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 13
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 9
РАН - Российская академия наук 1397 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 3
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 3
GeekBrains 49 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
MIXX Russia Awards 1 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Венчурная ярмарка 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 84919.
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