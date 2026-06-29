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ОЭЗ Особая экономическая зона Свободная экономическая зона Special Economic Zone Free Economic Zone

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Интроскопы резидента ОЭЗ Москвы установили на двух столичных причалах

с функцией искусственного интеллекта (ИИ). Оборудование создал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Еще пять таких интроскопов более пяти лет работают на Северном речн
22.06.2026 Программное обеспечение резидента ОЭЗ Москвы включено в реестр Минцифры России

Новую разработку резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включили в реестр российского программного обеспечения (ПО). Она уже
22.06.2026 Учебную станцию для программирования промышленных роботов создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустили готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах. Учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечес
22.06.2026 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал настольную теплицу с мини-компьютером для детей

Базовую версию набора «Умная теплица» для детей от шести лет выпустил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». С его помощью дети могут научиться выращивать растения, программировать системы полива и освещения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы

15.06.2026 «ICL Инженерный центр» обеспечил пожарную безопасность ИТ-парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга»

комплексный проект по монтажу, модернизации и интеграции систем противопожарной защиты в строящемся корпусе 4.2. ИТ-парка «Синергия» — крупнейшем в Восточной Европе индустриальном парке на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан. Об этом CNews сообщили представители ICL Services. Заказчиком проекта выступило ООО «Алабуга Девелопмент» — генеральный подрядчик, вх
15.06.2026 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 28 новых разработок с начала 2026 года

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала 2026 г. зарегистрировали 28 новых результатов интеллектуаль
09.06.2026 ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России

Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Мин
08.06.2026 Резиденты ОЭЗ Москвы вложили в развитие микроэлектроники более 245 млрд рублей

Производители микроэлектроники, оптических устройств и инновационной электроники, работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировали в высокотехнологичные прои
04.06.2026 ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям усилят поддержку технологического бизнеса

тся на создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации высокотехнологичных проектов. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы. «ОЭЗ Москвы — флагман столичной промышленности, где сегодня сосредоточены свыше 240 предприятий. Соглашение с Фондом содействия инноваций еще один стратегический шаг в обеспечении полного технол
26.05.2026 Максим Ликсутов: Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых

19.05.2026 Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

й области Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, поправки в Закон «Об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Кури
20.04.2026 Более 7000 рабочих мест позволит создать расширение ОЭЗ Москвы

Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличилась на 38 гектаров и теперь превышает 430 гектаров. Прирост

15.04.2026 В ОЭЗ Москвы запустили серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили серийное производство первых ро
09.04.2026 Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 334 интроскопа с ИИ в 2025 году

. Сегодня в метро применяются устройства, которые производит резидент ОЭЗ Москвы. За время работы в особой экономической зоне компания выпустила инновационной продукции на 9,2 млрд руб.», — отм
27.03.2026 RWB ввела в эксплуатацию второй собственный ЦОД в ОЭЗ «Дубна»

RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных, расположенный в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании. Об этом CNews сообщили

20.03.2026 «ХайТэк» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

чик микроэлектроники под торговой маркой LinQ, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейро
10.03.2026 Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государ
27.02.2026 Умный город для человека и бизнеса: развитие столичной ОЭЗ закладывает фундамент эффективной среды для биотехнологических производств

Сформированные на территории ОЭЗ «Технополис Москва» условия и инфраструктура служат катализатором создания в столице новы
24.02.2026 В ОЭЗ «Технополис Москва» выпущено 5,5 млн полностью отечественных карт «Тройка»

C конца 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва» произвел 5,5 млн полностью российских транспортных карт «Тройка», отвечающих самым высоким требованиям безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам

20.02.2026 Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы выпустил свыше четырех тысяч отечественных банкоматов

й экономической зоны «Технополис Москва» в 2025 г. выпустил свыше четырех тыс. современных устройств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «ОЭЗ Москвы — драйвер столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Статус резидента преференциально
18.02.2026 Анатолий Гарбузов: На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» усовершенствовали коммунальную инфраструктуру

, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «На площадках ОЭЗ “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехно
04.02.2026 Максим Ликсутов: В 3 раза увеличилась площадь инфраструктуры ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года

это время правительством Москвы реализованы проекты по присоединению новых площадок и открытию высокотехнологичных производств. Благодаря этому площадь промышленной и административной инфраструктуры ОЭЗ “Технополис Москва” увеличилась в три раза и превысила 2,1 млн квадратных метров», — сообщил Максим Ликсутов.
27.01.2026 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку до 175,3 млрд рублей

за девять месяцев 2025 года выручка резидентов составила 175,3 млрд руб. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Максим Ликсутов. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%. Сэкономленные средства они направл
20.01.2026 В 3,4 раза увеличилось количество резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года

016 г. С тех пор количество компаний со статусом резидента возросло более чем в три раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Столичная ОЭЗ перешла в управление города почти 10 лет назад. За это время Правительство Москвы реализовало уникальные проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и

19.01.2026 В ОЭЗ «Технополис Москва» построено более 360 тыс. кв. метров современной инфраструктуры в 2025 году

Сейчас в ОЭЗ «Технополис Москва» построено свыше 2 млн кв.метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим
13.01.2026 Компании из ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд рублей

и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для развития столичной промышленности. Меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ “Технополис Москва” с января по сентябрь сэкономить на налогах и взносах 8,8 млрд руб. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сохраненные средства позволяют предприятия
18.12.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил Московскому метрополитену свыше 700 единиц досмотровых комплексов

Компания «Диагностика-М» из ОЭЗ «Технополис Москва» усиливает безопасность в столичном метрополитене с помощью высокотехнологичного досмотрового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
11.12.2025 Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест

За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поруче
05.12.2025 МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники

В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую и
01.12.2025 Получить статус резидента в ОЭЗ Подмосковья теперь можно онлайн

ли малого и среднего бизнеса могут зарегистрировать свою деятельность в особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информац
28.11.2025 Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей

В ближайшие годы территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет расширена, что позволит разместить там больше высокотехнологич
25.11.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство интеллектуальных датчиков давления

т комплексные меры поддержки, в том числе налоговые и таможенные льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы. В I квартале 2026 г. будет запущено инновационное производство интеллектуальных к
24.11.2025 Площадь индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» вырастет в 3,3 раза

Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне «Технополис Москва». К 2030 году мы расширим площадь индустриальног
12.11.2025 Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Зантон МС» – начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосуди
06.11.2025 Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу

терства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Yadro Fab Dubna является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2021 г. За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестиро
28.10.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок

ктивно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники. Один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Се
27.10.2025 Компании ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку на 49%

рая востребована в России и других странах. Так, за первые шесть месяцев 2025 г. выручка резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” составила 108,3 млрд руб. Это на 48,9% больше, чем за аналогичный пер
13.10.2025 Максим Ликсутов: к 2030 году 70 новых высокотехнологичных компаний локализуют свои производственные мощности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва»

хнополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из крупнейших в особой экономической зоне столицы, на ней работает свыше 130 компаний, где трудятся более дев
10.10.2025 Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики

стемы», которая специализируется на разработке уникальных роботизированных систем, стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На территории особой экономической зоны столицы предприятие создаст

12.09.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» изготовили 7 тыс. касс самообслуживания с начала 2025 года

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 7 тыс. инновационных касс самообслуживания, которые уже рабо

Публикаций - 1082, упоминаний - 1809

ОЭЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 206
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 117
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 42
Ростелеком 10948 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
ICL ГК - ICL Group 481 30
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 29
МегаФон 10742 25
Intel Corporation 12811 24
9594 24
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 21
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Softline - Софтлайн 3743 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 16
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 16
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 14
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 13
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 15 13
Samsung Electronics 11064 13
Cisco Systems 5372 13
Yandex - Яндекс 9215 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 11
Microsoft Corporation 25775 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 11
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 10
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Oracle Corporation 7074 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 10
Профотек 17 9
Неорос - Neoros 14 9
Technored - Техноред - Технорэд 29 9
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 159
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 92
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Наукоград - технопарк 156 24
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 23
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 10
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 14 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 9
Почта России ПАО 2370 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Chirana+ - Хирана+ 7 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 7
Россети Ленэнерго 1699 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 5
Газпром ПАО 1493 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Hyundai Motor Company 436 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 4
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 4 4
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 4
Алабуга девелопмент 4 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Boeing 1031 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 502
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 274
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 192
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 101
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 94
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 88
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 85
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 69
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 66
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 19
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 8 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
Союз развития наукоградов России НП 5 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 327
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 228
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 204
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 198
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 98
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 92
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 86
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 73
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 69
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 65
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 49
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 49
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 40
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 37
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 31
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 31
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 67
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 65
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 28
Linux OS 11533 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
Microsoft Windows 16882 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 10
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
FreePik 1841 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Реестр добросовестных экспортеров 213 8
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Apple iPhone 6 4861 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 6
Getmobit - GM-Box 17 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Getmobit - GM Smart System 15 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 5
Microsoft Office 4170 5
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Ланит - Treolan Irbis 148 5
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 4
Дегтев Геннадий 271 258
Овчинский Владислав 230 144
Собянин Сергей 538 91
Ликсутов Максим 245 73
Гарбузов Анатолий 167 73
Прохоров Александр 102 65
Ефимов Владимир 145 60
Путин Владимир 3454 42
Хасьянова Гульнара 156 28
Шайхутдинов Роман 116 24
Минниханов Рустам 122 23
Медведев Дмитрий 1665 18
Макаров Валентин 251 17
Никифоров Николай 1138 16
Кузьмин Евгений 28 15
Рейман Леонид 1065 15
Мишустин Михаил 787 13
Греф Герман 485 13
Осеевский Михаил 350 12
Жданов Юрий 11 11
Носов Игорь 14 11
Усачев Владимир 9 9
Халимов Ренат 9 9
Шалманов Сергей 202 9
Ускова Ольга 174 9
Матвиенко Валентина 117 9
Алиханов Антон 41 8
Шпак Василий 279 7
Крикушенко Владимир 16 7
Щеголев Игорь 699 7
Чубайс Анатолий 222 7
Белоусов Андрей 149 7
Хайруллин Айрат 108 7
Мантуров Денис 126 7
Шаронов Андрей 60 6
Лукин Артем 16 6
Шадаев Максут 1210 6
Лысенко Эдуард 317 6
Чемезов Сергей 147 6
Набиуллина Эльвира 123 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 796
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 562
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 142
Москва - Печатники 147 121
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 117
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 113
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 87
Земля - планета Солнечной системы 10865 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 76
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 74
Европа 24963 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Беларусь - Белоруссия 6289 46
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 45
Россия - СФО - Новосибирск 4875 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 30
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 30
Индия - Bharat 5869 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 26
Азия - Азиатский регион 5920 24
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Казахстан - Республика 6047 23
Россия - ДФО - Амурская область 954 23
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 22
Южная Корея - Республика 7051 20
Япония 13807 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 19
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 18
Украина 7928 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 16
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 327
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 293
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 286
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 267
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 183
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 128
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 126
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 123
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 115
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 79
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 75
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 61
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 60
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 51
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 50
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 44
Энергетика - Energy - Energetically 5855 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 43
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 41
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Ведомости 1466 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Forbes - Форбс 1002 4
Мобильные системы 118 3
CNews Северо-Запад 24 3
РИА Новости 1033 3
N+1 - Издание 188 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
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Computer.Tradeshow.Ru 59 2
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9to5Google 60 2
Бизнес Online 12 1
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ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
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Фонтанка 39 1
РБК Инновации 47 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
РБК Daily 91 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 34
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IDC - International Data Corporation 4975 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Fast рейтинг 55 1
TAdviser 100 5 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ITResearch 123 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 127
РАН - Российская академия наук 2122 22
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 21
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 18
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 8
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
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