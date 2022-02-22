Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОЭЗ Особая экономическая зона Свободная экономическая зона Special Economic Zone Free Economic Zone
Публикаций - 372, упоминаний - 571
ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 107 74
|Прохоров Александр 101 50
|Шайхутдинов Роман 108 16
|Путин Владимир 2542 15
|Минниханов Рустам 101 14
|Никифоров Николай 1161 11
|Осеевский Михаил 264 11
|Ефимов Владимир 44 10
|Медведев Дмитрий 1604 10
|Макаров Валентин 173 9
|Носов Игорь 13 8
|Матвиенко Валентина 104 7
|Греф Герман 345 7
|Рейман Леонид 1009 6
|Шалманов Сергей 199 5
|Белоусов Сергей 233 5
|Глазков Борис 41 5
|Фивейский Сергей 18 5
|Жданов Юрий 10 4
|Шаронов Андрей 58 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Бортник Иван 18 4
|Шагалеев Руслан 7 4
|Михайлов Юрий 8 4
|Халимов Ренат 5 4
|Сушкевич Антон 60 3
|Кудрявцев Алексей 35 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Цыбульский Александр 5 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Коржаков Андрей 12 3
|Алиханов Антон 9 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Кондратьев Дмитрий 21 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Чемезов Сергей 134 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Усачев Владимир 3 3
|Свердлов Денис 170 3
|Сергунина Наталья 223 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|Microsoft Research 128 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru