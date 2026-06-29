Интроскопы резидента ОЭЗ Москвы установили на двух столичных причалах с функцией искусственного интеллекта (ИИ). Оборудование создал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Еще пять таких интроскопов более пяти лет работают на Северном речн

Программное обеспечение резидента ОЭЗ Москвы включено в реестр Минцифры России Новую разработку резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включили в реестр российского программного обеспечения (ПО). Она уже

Учебную станцию для программирования промышленных роботов создали в ОЭЗ «Технополис Москва» В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустили готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах. Учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечес

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал настольную теплицу с мини-компьютером для детей Базовую версию набора «Умная теплица» для детей от шести лет выпустил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». С его помощью дети могут научиться выращивать растения, программировать системы полива и освещения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы

«ICL Инженерный центр» обеспечил пожарную безопасность ИТ-парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» комплексный проект по монтажу, модернизации и интеграции систем противопожарной защиты в строящемся корпусе 4.2. ИТ-парка «Синергия» — крупнейшем в Восточной Европе индустриальном парке на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан. Об этом CNews сообщили представители ICL Services. Заказчиком проекта выступило ООО «Алабуга Девелопмент» — генеральный подрядчик, вх

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 28 новых разработок с начала 2026 года Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала 2026 г. зарегистрировали 28 новых результатов интеллектуаль

ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Мин

Резиденты ОЭЗ Москвы вложили в развитие микроэлектроники более 245 млрд рублей Производители микроэлектроники, оптических устройств и инновационной электроники, работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировали в высокотехнологичные прои

ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям усилят поддержку технологического бизнеса тся на создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации высокотехнологичных проектов. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы. «ОЭЗ Москвы — флагман столичной промышленности, где сегодня сосредоточены свыше 240 предприятий. Соглашение с Фондом содействия инноваций еще один стратегический шаг в обеспечении полного технол

Максим Ликсутов: Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла создали в ОЭЗ «Технополис Москва» Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД й области Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, поправки в Закон «Об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Кури

Более 7000 рабочих мест позволит создать расширение ОЭЗ Москвы Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличилась на 38 гектаров и теперь превышает 430 гектаров. Прирост

В ОЭЗ Москвы запустили серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили серийное производство первых ро

Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 334 интроскопа с ИИ в 2025 году . Сегодня в метро применяются устройства, которые производит резидент ОЭЗ Москвы. За время работы в особой экономической зоне компания выпустила инновационной продукции на 9,2 млрд руб.», — отм

RWB ввела в эксплуатацию второй собственный ЦОД в ОЭЗ «Дубна» RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных, расположенный в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании. Об этом CNews сообщили

«ХайТэк» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» чик микроэлектроники под торговой маркой LinQ, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейро

Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва» Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государ

Умный город для человека и бизнеса: развитие столичной ОЭЗ закладывает фундамент эффективной среды для биотехнологических производств Сформированные на территории ОЭЗ «Технополис Москва» условия и инфраструктура служат катализатором создания в столице новы

В ОЭЗ «Технополис Москва» выпущено 5,5 млн полностью отечественных карт «Тройка» C конца 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва» произвел 5,5 млн полностью российских транспортных карт «Тройка», отвечающих самым высоким требованиям безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам

Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы выпустил свыше четырех тысяч отечественных банкоматов й экономической зоны «Технополис Москва» в 2025 г. выпустил свыше четырех тыс. современных устройств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «ОЭЗ Москвы — драйвер столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям. Статус резидента преференциально

Анатолий Гарбузов: На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» усовершенствовали коммунальную инфраструктуру , руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «На площадках ОЭЗ “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехно

Максим Ликсутов: В 3 раза увеличилась площадь инфраструктуры ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года это время правительством Москвы реализованы проекты по присоединению новых площадок и открытию высокотехнологичных производств. Благодаря этому площадь промышленной и административной инфраструктуры ОЭЗ “Технополис Москва” увеличилась в три раза и превысила 2,1 млн квадратных метров», — сообщил Максим Ликсутов.

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку до 175,3 млрд рублей за девять месяцев 2025 года выручка резидентов составила 175,3 млрд руб. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Максим Ликсутов. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%. Сэкономленные средства они направл

В 3,4 раза увеличилось количество резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года 016 г. С тех пор количество компаний со статусом резидента возросло более чем в три раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Столичная ОЭЗ перешла в управление города почти 10 лет назад. За это время Правительство Москвы реализовало уникальные проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и

В ОЭЗ «Технополис Москва» построено более 360 тыс. кв. метров современной инфраструктуры в 2025 году Сейчас в ОЭЗ «Технополис Москва» построено свыше 2 млн кв.метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим

Компании из ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд рублей и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для развития столичной промышленности. Меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ “Технополис Москва” с января по сентябрь сэкономить на налогах и взносах 8,8 млрд руб. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сохраненные средства позволяют предприятия

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил Московскому метрополитену свыше 700 единиц досмотровых комплексов Компания «Диагностика-М» из ОЭЗ «Технополис Москва» усиливает безопасность в столичном метрополитене с помощью высокотехнологичного досмотрового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поруче

МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую и

Получить статус резидента в ОЭЗ Подмосковья теперь можно онлайн ли малого и среднего бизнеса могут зарегистрировать свою деятельность в особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информац

Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей В ближайшие годы территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет расширена, что позволит разместить там больше высокотехнологич

В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство интеллектуальных датчиков давления т комплексные меры поддержки, в том числе налоговые и таможенные льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы. В I квартале 2026 г. будет запущено инновационное производство интеллектуальных к

Площадь индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» вырастет в 3,3 раза Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне «Технополис Москва». К 2030 году мы расширим площадь индустриальног

Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Зантон МС» – начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосуди

Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу терства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Yadro Fab Dubna является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2021 г. За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестиро

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок ктивно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники. Один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Се

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку на 49% рая востребована в России и других странах. Так, за первые шесть месяцев 2025 г. выручка резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” составила 108,3 млрд руб. Это на 48,9% больше, чем за аналогичный пер

Максим Ликсутов: к 2030 году 70 новых высокотехнологичных компаний локализуют свои производственные мощности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» хнополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из крупнейших в особой экономической зоне столицы, на ней работает свыше 130 компаний, где трудятся более дев

Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики стемы», которая специализируется на разработке уникальных роботизированных систем, стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На территории особой экономической зоны столицы предприятие создаст