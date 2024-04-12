Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России

Продукция компании – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Ангстрем-Телеком» включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Речь идет о коммутаторах серий «Топаз» и «Корунд», предназначенных для организации управляющих и информационных сетей на промышленных производствах, в энергетике и всех видах транспорта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Сетевой коммутатор Ethernet – это устройство, на основе которого строится современная проводная компьютерная сеть. Он позволяет подключать компьютеры, датчики, серверы и производственное оборудование для передачи данных внутри сети. Устройства, вошедшие в реестр Минпромторга России, относятся к коммутаторам этого типа.

«Импортозамещение в сегменте телекоммуникационного оборудования – значимая составляющая технологического суверенитета страны. Компания, которая имеет статус резидента с 2013 г., специализируется на создании комплексных технических решений для построения корпоративных, промышленных и операторских сетей. Востребованной продукцией предприятия являются сетевые коммутаторы, которых на сегодня выпущено более 30 тыс. штук. Помимо них, продуктовая линейка резидента включает промышленные компьютеры, беспроводные Wi-Fi-мосты и устройства для систем безопасности. За все время деятельности в ОЭЗ столицы инвестиции компании в производство сетевого оборудования составили около 100 млн руб.», – сказал Владислав Овчинский.

В реестр Минпромторга РФ вошло 35 устройств компании, большая часть из которых промышленного назначения. Включение в реестр подтверждает статус продукции, полностью произведенной на территории России, и позволяет предприятию участвовать в госзакупках.

Уникальной моделью серии «Корунд» является устройство резервирования, которое защищает от потери данных при обрыве связи. Изделие соответствует требованиям, предъявляемым к критическим сетям, где отсутствие связи даже на несколько секунд может привести к негативным последствиям. По словам производителя, это первый подобный продукт в реестре Минпромторга.

«Промышленные коммутаторы компании уже используются в электроэнергетике и на морских судах. При этом резидент является единственным производителем сетевого оборудования в стране, чья продукция включена в Российский морской регистр судоходства и допущена к применению в судостроении и судоремонте. Компания, расположенная на площадке Московского института электронной техники (МИЭТ), может выпускать до 50 тыс. таких устройств в год», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Встроенное программное обеспечение устройств резидента ОЭЗ столицы AngtelOS также является собственной разработкой компании. По словам директора предприятия Александра Трещановского, продукция, внесенная в реестр, обеспечивает реальное и полноценное замещение зарубежных аналогов.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.