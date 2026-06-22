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Корунд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.06.2026 Программное обеспечение резидента ОЭЗ Москвы включено в реестр Минцифры России 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
17.09.2020 «Зима близко»: пандемия трансформирует сферу ИБ 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
18.07.2017 Directum работает на российских защищенных компьютерах 1
30.11.2009 Бриллиантовый хай-тек: российские традиции 1
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1
11.02.2008 DocsVision внедрили в КБ «Корунд-М» 1
05.12.2005 Сапфиры растут и при высоких температурах 1
05.12.2005 Сапфиры растут и при высоких температурах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Корунд и организации, системы, технологии, персоны:

Корунд-М КБ АНО - Конструкторское бюро 3 3
РСК Технологии 11 1
Числовая механика 10 1
Ангстрем-Телеком 14 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 492 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 1
Cisco Systems 5347 1
Intel Corporation 12762 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1664 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1724 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Directum - Директум 1243 1
Philips 2096 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 1
Docsvision - ДоксВижн 1056 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 486 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Инпро Технолоджис 12 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 101 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 67 3
Гранит 56 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 107 1
Groupe SEB - Rowenta 46 1
Алроса АК - Кристалл Производственное объединение - смоленский завод 4 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 107 1
Hallmark 19 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 610 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3610 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1363 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3628 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4735 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 201 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 47 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 589 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6324 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5471 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 630 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11438 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1661 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 1
Микроскоп - Microscope 342 1
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 30 1
Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10541 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3873 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2026 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1811 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4141 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 979 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 2
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 1
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 1
DocsVision Smart Start 17 1
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 1
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 1
Linux OS 11403 1
Microsoft Office 4116 1
Intel x86 - архитектура процессора 2137 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 704 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2361 1
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 5 1
Липский Денис 3 1
Грешнев Олег 35 1
Афанасьев Антон 9 1
Левен Сергей 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Попугаева Лариса 1 1
Трещановский Александр 3 1
Дегтев Геннадий 271 1
Лукацкий Алексей 138 1
Копосов Максим 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 8
Израиль - Хайфа 57 2
Германия - Штутгарт 70 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 2
Сатурн - Титан (спутник) 529 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 1
Москва - Печатники 147 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1200 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3122 1
Индия - Bharat 5833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3306 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 1
Россия - ЮФО - Севастополь 608 1
Канада 5056 1
Израиль 2846 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Африка - Африканский регион 3627 1
Бразилия - Федеративная Республика 2498 1
Украина 7903 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1769 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Таиланд - Королевство 909 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 806 1
Ботсвана - Республика 41 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 960 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5452 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 162 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1065 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 1
Энергетика - Energy - Energetically 5775 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7301 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1898 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1365 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 696 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1531 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1500 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 1
Алмаз - Наноалмаз - ультрадисперсный алмаз 11 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 1
Национальный проект - Средства производства и автоматизации 17 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6647 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4557 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6103 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5417 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2135 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАН - Российская академия наук 2097 2
ТИСНУМ ФГБНУ - Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов 4 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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