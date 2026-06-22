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Корунд
СОБЫТИЯ
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Корунд и организации, системы, технологии, персоны:
|Липский Денис 3 1
|Грешнев Олег 35 1
|Афанасьев Антон 9 1
|Левен Сергей 1 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Попугаева Лариса 1 1
|Трещановский Александр 3 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Лукацкий Алексей 138 1
|Копосов Максим 74 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
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