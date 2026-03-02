Получите все материалы CNews по ключевому слову
Groupe SEB Rowenta
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 2227 3
|Чудо техники 60 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.