«М.Видео»: продажи стайлеров достигли рекордного уровня за 5 лет, рынок вырос почти в 3 раза с 2020 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок стайлеров для волос и зафиксировала рекордные показатели по итогам 2025 г. Категория показала максимальные значения как в натуральном, так и в денежном выражении за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), в 2025 г. в России было продано 7,4 млн стайлеров на сумму 22,1 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 29% год к году, в денежном — на 6%. Продажи достигли исторического максимума за пятилетний период, подтверждая устойчивый рост интереса к категории.

Динамика рынка за последние пять лет демонстрирует последовательное расширение спроса. В 2020 г. было реализовано 2,9 млн устройств на 8 млрд рублей. В 2021 г. продажи выросли до 3,8 млн штук и 10 млрд рублей. В 2022 г. объем составил 3,9 млн устройств на 8,9 млрд руб. В 2023 г. рынок значительно ускорился — 5,4 млн штук на 14,8 млрд руб. В 2024 г. было продано 5,7 млн стайлеров на 20,8 млрд руб. По итогам 2025 г. продажи достигли 7,4 млн устройств и 22,1 млрд руб., что стало рекордом за рассматриваемый период. За пять лет рынок почти утроился в количестве и в денежном выражении.

Основной объем продаж в 2025 г. пришелся на ценовой диапазон от 900 до 1,8 тыс. руб. — на него пришлось более 40% всех реализованных устройств. При этом премиальные модели стоимостью выше 3,6 тыс. руб. обеспечили около пятой части продаж в натуральном выражении, а в четвертом квартале их доля увеличивалась на фоне праздничного спроса. При существенном росте объемов в штуках денежная динамика оказалась более умеренной, что связано с усилением конкуренции и расширением предложения в массовом сегменте. Средняя цена устройства по итогам года снизилась по сравнению с 2024 г., сделав категорию еще более доступной широкой аудитории.

В количественном выражении в число самых заметных брендов на отечественном рынке вошли Luni, Tuvio и King Professional. В денежном выражении лидирующие позиции занимают премиальные и сильные брендовые игроки — Dyson, Tuvio и Rowenta.

При этом уровень технологичности устройств остается высоким. В 2025 г. около 67% проданных стайлеров были оснащены функцией ионизации, а более 77% устройств имели керамическое покрытие рабочих поверхностей. Это свидетельствует о том, что функциональные характеристики, ранее характерные преимущественно для более дорогих моделей, становятся стандартом даже в среднем ценовом сегменте. Покупатели все чаще выбирают решения с дополнительной защитой волос, несколькими температурными режимами и расширенным функционалом.

Рынок демонстрировал устойчивую динамику в течение всего года, а максимальные показатели были зафиксированы в четвертом квартале. Декабрь стал самым сильным месяцем по объему продаж, что традиционно связано с подарочным спросом и подготовкой к праздничному сезону.

Руководитель департамента МБТ Компании «М.Видео» Николай Семенов: «Категория стайлеров за последние годы заметно изменилась. Если раньше это была преимущественно нишевая техника, то сегодня мы видим устойчивый массовый спрос и расширение аудитории. Покупатели выбирают более функциональные устройства — с ионизацией, керамическим покрытием, несколькими режимами нагрева. При этом технологии становятся доступнее, и даже в среднем ценовом сегменте представлены решения с характеристиками, которые ранее были свойственны премиальным моделям. Мы ожидаем, что тренд на домашний уход и персонализацию укладки сохранится и в 2026 г., а категория продолжит расти».