Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля

Электроника и бытовая техника в России могут подорожать на 15% из-за обвала курса рубля. Смартфоны и компьютеры станут менее доступными со дня на день, а бытовая техника – через несколько недель. В марте 2022 г. Россия уже переживала подобное – тогда это вылилось в дефицит техники и ажиотажный спрос на подержанные устройства ввиду отсутствия новых и их чрезмерной дороговизны.

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В России ожидается рост цен на бытовую технику и различную электронику. Причина тому – стремительно ослабевающий курс рубля. За один американский доллар, согласно курсу ЦБ на 6 июля 2023 г., теперь придется выложить более 90 руб. – лишь в марте 2022 г. ситуация была хуже, когда курс подошел к отметке в 120 руб. за доллар. Тогда это тоже вызвало сверхбыстрое удорожание техники и ажиотажный спрос на нее – россияне скупали все, руководствуясь желанием как можно быстрее избавиться от обесценивающейся национальной валюты и купить хоть что-то относительно ценное за относительно вменяемые деньги. На тот момент это вылилось в небольшой дефицит, и россияне даже начали скупать подержанные устройства, притом массово.

Сейчас ситуация повторяется – по крайней мере, с ценами. Как пишет «Коммерсант», производители техники и электроники направили дистрибьюторам письма, в которых открытым текстом говорится о повышении закупочных цен. Причина – падающий курс рубля. На момент выхода материала доллар оценивался ЦБ приблизительно в 91 руб., евро – в 100 руб. Это наихудшие показатели с конца марта 2022 г.

Подорожает все

Об удорожании своей продукции на фоне крутого пике курса российской валюты сообщили вендоры едва ли не всех популярных в России брендов бытовой техники. Отпускная цена вырастет как минимум на продукцию компаний Archelik (марки Beko, Grundig, Indesit и пр.), «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld и Lex. Для примера, письмо «СЕБ-Восток» гласит, что в среднем цены подскочат на 10%, но не сразу, а с 4 августа 2023 г.

Фото: ASphotofamily / FreePik Россиян снова отлучают от современной техники. На этот раз через неподъемные цены

Следует отметить, что это именно цены для дистрибьюторов. Как сильно изменится итоговая стоимость товаров, которую россияне видят на ценниках, предугадать невозможно. Велика вероятность, что они вырастут еще сильнее, поскольку между производителем и витринами магазинов есть несколько промежуточных звеньев – дистрибьюторы и ритейлеры.

Рост итоговых цен может не ограничиться 10%, на что указывает руководитель российского представительства Candy-Hoover Group (входит в состав китайского холдинга Haier Group) Глеба Мишина. Он сообщил изданию, что из-за плачевного состояния российской валюты «приходится поднимать розничные цены на 15%».

Пора менять смартфон

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «Яндекс маркет» и др.) Антона Гуськова, из-за нестабильности рубля подорожает не только бытовая техника, но заодно и компьютерная. Причина тому – тот факт, что до сих пор «подавляющее большинство поставок импорта техники в России оплачивается в иностранной валюте», заявил он «Коммерсанту».

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Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов придерживается схожего мнения. Он сообщил изданию, что определенно стоит ждать удорожания ноутбуков, смартфонов и планшетов, а также всей техники, которая не производится в России. Притом ритейлеры, по всей видимости, не станут дожидаться роста расценок дистрибьюторов на электронику и заменят свои ценники на опережение.

«Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10–15%», – сообщил изданию Погудалов, добавив, что бытовая техника подорожает немного позже, к середине августа, потому что ритейлеров «еще есть нераспроданные складские запасы».

Погудалов отметил также, что все это может привести к всплеску спроса на технику, как это было в марте 2022 г. Причины те же – россияне будут стремиться обменять дешевеющие рубли на то, что можно купить за относительно вменяемые деньги.

Дополнительные преграды

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Помешать россиянам купить новую технику в обозримом будущем могут не только новые цены, растущие быстрее инфляции, но и не очень популярные в ИТ-среде решения властей. В начале июня 2023 г. CNews писал, что АНО «Вычислительная техника» подталкивает Минпромторг к исключению из списка брендов для параллельного импорта компании Acer, Asus, HP и многие другие.

Если АНО достигнет своей цели, то процесс покупки, например, нового ноутбука привычного и давно знакомого бренда, до 24 февраля 2022 г. не представлявший никакой проблемы для многих жителей России, может превратиться в полноценный квест с многочисленными препятствиями, внушительными затратами времени и с переплатой за услуги «серых» импортеров.