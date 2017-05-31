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Whirlpool Indesit Hotpoint-Ariston

Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston

СОБЫТИЯ

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31.05.2017 Новое приложение Turn&Cook от Indesit поможет приготовить любое блюдо

Компания Indesit представила новое мобильное приложение Turn&Cook, которое поможет создать кулинарный шедевр из тех ингредиентов, что есть под рукой. Достаточно просто навести камеру смартфона на продук
11.11.2016 Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве

Компания Ariston Thermo Group, производитель полного спектра оборудования для отопления и горячего вод
08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston

ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных водонагревателей Ariston Thermo работает в городе Всеволожск Ленинградской о
20.01.2015 Мобильное приложение Error Codes Ariston поможет выявить причины неисправности оборудования Ariston Thermo

Компания Ariston Thermo, производитель полного спектра оборудования для отопления и горячего водоснабжения, выпустила мобильное приложение для смартфонов на базе ОС Android. Как сообщили CNews в Aris
09.10.2013 Indesit Innex - стиральная машина с волшебной кнопкой

Компания Indesit представила в России новые стиральные машины серии Innex. Indesit Innex – это узкие стиральные машины с солидной массой загрузки (7 и 8 килограмм белья) и самым большим в мире ди
10.02.2011 Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011

Начнем с того, что поздравим компанию INDESIT. Ее продукция (холодильники INDESIT и HOTPOINT-ARISTON) – безоговорочно лидиру
13.08.2010 Холодильники: хиты продаж июля

В лидерах недорогие, но достаточно функциональные модели. Это логично и понятно. Логично и понятно также и то, что в лидерах, на первых двух местах, модели Indesit. Марка – известная, «раскрученная», давно знакомая россиянам. Модели вполне функциональны и, что очень важно, привлекательны по цене. Ведь сборка попавших в рейтинг холодильников Ind
30.11.2007 Сушильные машины: роскошь или необходимость?

вас не разочарует. Модель Zanussi TC 7122 обладает тремя программами сушки, а сам процесс регулируется только по времени Более требовательным потребителям стоит обратить внимание на сушильную машину Ariston ASD 70 C EX . В этот агрегат, размерами 85×59,5×60 сантиметров помещается до 7 килограммов белья. Кроме того, заплатив 14—15 тысяч рублей, вы можете получить уже 10 программ сушки вещей
19.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой

ри отжиме (в минуту)  Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+   В 1400 8  20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8
22.10.2007 Отечественные автоматические стиральные машины: качественная стирка за небольшие деньги

страну импорта, россияне позабыли о «Вятке» и решительно выбрали «Siemens», «Bocsh», «Samsung» или «Indesit». А что же кировский производитель? Удалось ли ему выстоять в неравной битве с лидера
15.01.2003 Merloni Elettrodomestici увеличивает свою долю в компании-владельце бренда Hotpoint до 60%

Electric опциона на продажу 10% акций GDA. Теперь Merloni Elettrodomestici (торговые марки Ariston, Indesit, Stinol) принадлежит 60% акций GDA. До совершения сделки Merloni уже владела 50% доле

Публикаций - 155, упоминаний - 248

Whirlpool и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 66
Samsung Electronics 11064 60
LG Electronics 3735 54
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 48
Siemens AG - Siemens Group 2673 36
Electrolux AB - Zanussi 61 25
Haier Group 230 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Apple Inc 13154 7
ASKO 36 6
Toshiba Corporation 2980 6
Philips 2099 6
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Sharp Corporation 1062 4
Titanium 88 3
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 3
Schulthess 7 3
Stiebel Eltron 8 3
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4676 3
Sony 6739 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
Rolsen Electronics 80 2
eHouse 68 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
Haier - Candy Group - Канди 101 41
Beko - Beko Electronics 83 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 32
Miele - Миле 139 26
Hansa - Ханса 114 25
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 22
Ardo - Ардо 36 17
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 15
Bosch - Gaggenau 36 10
Daewoo 103 9
Groupe SEB - Tefal 108 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Smeg 19 5
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 5
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 5
Hyundai Motor Company 436 5
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 4 4
Swarovski AG 74 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Веста 52 3
Grundig 42 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 3
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
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Krups 31 2
Bugatti 17 2
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 2
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 2
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 2
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Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг 4 2
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