Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Whirlpool
Indesit
Hotpoint-Ariston
Публикаций - 84, упоминаний - 130
Whirlpool упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Candy Group - Канди 64 25
|Miele 113 21
|Electrolux - Электролюкс Рус 152 21
|Gorenje 63 17
|Whirlpool 68 13
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1544 12
|Hansa - Ханса 71 12
|Beko 50 10
|Liebherr 39 7
|Техносила 225 3
|Сухой - Авиационный холдинг 138 2
|Daewoo 68 2
|Веста 35 2
|Whirlpool KitchenAid 18 2
|Макфа - Makfa 5 1
|Связной ГК 1082 1
|Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
|Groupe SEB - Tefal 59 1
|Dyson 81 1
|Unilever - Юнилевер Русь 84 1
|Цифроград 137 1
|Альфа-Банк 1312 1
|UMA - United Music Agency 30 1
|PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
|Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 23 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
|Wildberries 142 1
|PepsiCo - Пепсико 144 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
|ЛДПР 97 1
|Муравьев Олег 12 2
|Гуров Александр 7 2
|Жигарев Сергей 15 1
|Иващенко Вячеслав 13 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Малахов Андрей 4 1
|Климов Андрей 20 1
|Прянишников Николай 282 1
|Пестерева Ольга 29 1
|Ли Сергей 8 1
|Моржова Наталья 6 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Изосимов Александр 188 1
|Порубов Алексей 2 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 171 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru