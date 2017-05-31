Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston

Компания Indesit представила новое мобильное приложение Turn&Cook, которое поможет создать кулинарный шедевр из тех ингредиентов, что есть под рукой. Достаточно просто навести камеру смартфона на продук

ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных водонагревателей Ariston Thermo работает в городе Всеволожск Ленинградской о

Компания Ariston Thermo, производитель полного спектра оборудования для отопления и горячего водоснабжения, выпустила мобильное приложение для смартфонов на базе ОС Android. Как сообщили CNews в Aris

Компания Indesit представила в России новые стиральные машины серии Innex. Indesit Innex – это узкие стиральные машины с солидной массой загрузки (7 и 8 килограмм белья) и самым большим в мире ди