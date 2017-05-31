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Whirlpool Indesit Hotpoint-Ariston
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.05.2017
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Новое приложение Turn&Cook от Indesit поможет приготовить любое блюдо
Компания Indesit представила новое мобильное приложение Turn&Cook, которое поможет создать кулинарный шедевр из тех ингредиентов, что есть под рукой. Достаточно просто навести камеру смартфона на продук
|11.11.2016
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Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве
Компания Ariston Thermo Group, производитель полного спектра оборудования для отопления и горячего вод
|08.11.2016
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Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston
ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных водонагревателей Ariston Thermo работает в городе Всеволожск Ленинградской о
|20.01.2015
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Мобильное приложение Error Codes Ariston поможет выявить причины неисправности оборудования Ariston Thermo
Компания Ariston Thermo, производитель полного спектра оборудования для отопления и горячего водоснабжения, выпустила мобильное приложение для смартфонов на базе ОС Android. Как сообщили CNews в Aris
|09.10.2013
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Indesit Innex - стиральная машина с волшебной кнопкой
Компания Indesit представила в России новые стиральные машины серии Innex. Indesit Innex – это узкие стиральные машины с солидной массой загрузки (7 и 8 килограмм белья) и самым большим в мире ди
|10.02.2011
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Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011
Начнем с того, что поздравим компанию INDESIT. Ее продукция (холодильники INDESIT и HOTPOINT-ARISTON) – безоговорочно лидиру
|13.08.2010
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Холодильники: хиты продаж июля
В лидерах недорогие, но достаточно функциональные модели. Это логично и понятно. Логично и понятно также и то, что в лидерах, на первых двух местах, модели Indesit. Марка – известная, «раскрученная», давно знакомая россиянам. Модели вполне функциональны и, что очень важно, привлекательны по цене. Ведь сборка попавших в рейтинг холодильников Ind
|30.11.2007
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Сушильные машины: роскошь или необходимость?
вас не разочарует. Модель Zanussi TC 7122 обладает тремя программами сушки, а сам процесс регулируется только по времени Более требовательным потребителям стоит обратить внимание на сушильную машину Ariston ASD 70 C EX . В этот агрегат, размерами 85×59,5×60 сантиметров помещается до 7 килограммов белья. Кроме того, заплатив 14—15 тысяч рублей, вы можете получить уже 10 программ сушки вещей
|19.11.2007
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Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
ри отжиме (в минуту) Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8
|22.10.2007
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Отечественные автоматические стиральные машины: качественная стирка за небольшие деньги
страну импорта, россияне позабыли о «Вятке» и решительно выбрали «Siemens», «Bocsh», «Samsung» или «Indesit». А что же кировский производитель? Удалось ли ему выстоять в неравной битве с лидера
|15.01.2003
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Merloni Elettrodomestici увеличивает свою долю в компании-владельце бренда Hotpoint до 60%
Electric опциона на продажу 10% акций GDA. Теперь Merloni Elettrodomestici (торговые марки Ariston, Indesit, Stinol) принадлежит 60% акций GDA. До совершения сделки Merloni уже владела 50% доле
Whirlpool и организации, системы, технологии, персоны:
|Агуреева Ольга 9 7
|Старикова Евгения 11 5
|Головин Даниил 34 4
|Гуров Александр 8 3
|Кульченко Роман 14 3
|Просвирнин Михаил 4 3
|Гуськов Антон 44 3
|Турищева Ольга 30 2
|Толстобров Михаил 10 2
|Иманов Гусейн 13 2
|Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
|Путин Владимир 3454 2
|Муравьев Олег 29 2
|Лаврентьев Иван 5 2
|Захаров Максим 13 2
|Порубов Алексей 2 1
|Овчинников Борис 129 1
|Нефедов Павел 46 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Кудрявцев Сергей 23 1
|Истомин Константин 58 1
|Киркоров Филипп 10 1
|Евсеева Марина 1 1
|Улендеев Владислав 11 1
|Марфин Алексей 13 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Измайлов Максим 8 1
|Михина Наталья 7 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Лихачев Дмитрий 9 1
|Чайковский Пётр 14 1
|Плетнев Александр 8 1
|Дружинин Виктор 5 1
|Чурашова Инга 6 1
|Казаков Андрей 5 1
|Тимофеев Евгений 7 1
|Петрунин Сергей 2 1
|Архипова Светлана 3 1
|Доценко Надежда 1 1
|Манерова Ирина 1 1
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