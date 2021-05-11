Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50992
ИКТ 5092
Организации 3500
Ведомства 1253
Ассоциации 377
Технологии 2116
Системы 11799
Персоны 15840
Местоположение 1028
Статьи 702
Пресса 549
ИАА 419
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 693
Мероприятия 596

Whirlpool
Indesit
Hotpoint-Ariston



11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 2
11.12.2020 Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 1
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM 1
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 1
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей 1
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM 1
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж 1
29.05.2019 Роботы-газонокосилки и умные ворота: Smart-техника для частного дома 1
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины 2
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года 4
01.12.2017 Российские онлайн-продажи бытовой техники достигли рекордных показателей 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
31.05.2017 Новое приложение Turn&Cook от Indesit поможет приготовить любое блюдо 2
11.11.2016 Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве 2
08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston 3
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 4
23.07.2015 Оборот интернет-магазина «М.Видео» в первом полугодии 2015 г. составил 8,3 млрд руб. 1
20.01.2015 Мобильное приложение Error Codes Ariston поможет выявить причины неисправности оборудования Ariston Thermo 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
09.10.2013 Indesit Innex - стиральная машина с волшебной кнопкой 2
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 2
18.01.2013 Выбор ZOOM. Лучшие узкие стиральные машины 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 3
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 2
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 3
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews 1
03.06.2011 Выбор ZOOM - Стиральные машины: отстирываем по-крупному 2
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 3
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные 1
01.04.2011 Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты 1
25.03.2011 Выбор ZOOM: лучшие узкие стиральные машины 2
10.02.2011 Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011 3

Публикаций - 84, упоминаний - 130

Whirlpool упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bosch - БСХ бытовые приборы 286 29
Samsung Electronics 8907 28
LG Electronics 3114 27
Siemens AG - Сименс Россия 2220 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 923 21
Daewoo Electronics 39 5
Haier 84 5
Midea 15 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 3
Lenovo Motorola 3318 2
Sharp Corporation 963 2
SAP SE 4357 2
Toshiba Corporation 2745 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7438 2
Meta - Facebook 4105 2
Philips 1704 2
Sony 5558 2
Apple Inc - Эппл Рус 10068 1
Microsoft Corporation 20929 1
Rolsen Electronics 74 1
Marconi 113 1
Dialogic Corp 68 1
Orange Egypt - Mobinil 18 1
Intel Corporation 10765 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 142 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 110 1
Redmond - Инновационные решения 52 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
HP Inc. 5089 1
Haulmont - Хоулмонт 72 1
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Hisense Group 51 1
Orange S.A. 877 1
Xerox 1049 1
Canon 1279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8489 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6169 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 1
Jabil - Джейбил 17 1
Candy Group - Канди 64 25
Miele 113 21
Electrolux - Электролюкс Рус 152 21
Gorenje 63 17
Whirlpool 68 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1544 12
Hansa - Ханса 71 12
Beko 50 10
Liebherr 39 7
Техносила 225 3
Сухой - Авиационный холдинг 138 2
Daewoo 68 2
Веста 35 2
Whirlpool KitchenAid 18 2
Макфа - Makfa 5 1
Связной ГК 1082 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Dyson 81 1
Unilever - Юнилевер Русь 84 1
Цифроград 137 1
Альфа-Банк 1312 1
UMA - United Music Agency 30 1
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 23 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
Wildberries 142 1
PepsiCo - Пепсико 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 1
Правительство РФ 2620 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
ЛДПР 97 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12090 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10037 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 510 5
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 203 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
Пылесос - Vacuum cleaner 106 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 970 2
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 17 2
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 152 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 313 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 67 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 48 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2104 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 208 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 29 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 89 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1330 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 65 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 24 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1375 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 604 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1263 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 204 1
Электроника 91 1
Наушники - Headphones 140 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 281 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 122 1
PnP - Plug&Play 163 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 642 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1183 1
Google Android 11594 3
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 63 1
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 1
Groupe SEB - Moulinex ME 33 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
LG SmartThinQ 4 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Edisoft LinkServer 5 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 21 1
Samsung SmartThings 28 1
Хоулмонт - Тезис 77 1
VK - Mail.Ru Почта 172 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 15 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 504 1
Яндекс.Маркет 456 1
Apple - App Store 2348 1
Google YouTube - Видеохостинг 2158 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 1
Google Play - Google Store - Android Market 2624 1
Apple iOS 6173 1
Apple iPhone 6 577 1
Муравьев Олег 12 2
Гуров Александр 7 2
Жигарев Сергей 15 1
Иващенко Вячеслав 13 1
Гуцериев Михаил 107 1
Малахов Андрей 4 1
Климов Андрей 20 1
Прянишников Николай 282 1
Пестерева Ольга 29 1
Ли Сергей 8 1
Моржова Наталья 6 1
Лебедев Артемий 63 1
Изосимов Александр 188 1
Порубов Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 81853 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 22
Германия - Федеративная Республика 7760 18
Италия - Итальянская Республика 2810 14
Южная Корея - Республика 3241 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11513 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10819 9
Швеция - Королевство 1757 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 7
Турция - Турецкая республика 1468 6
Франция - Французская Республика 4914 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 5
Польша - Республика 1451 5
Беларусь - Белоруссия 3181 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 4
Германия - Берлин 567 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9382 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 3
Америка 1131 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 645 3
Россия - Сибирь 1338 3
Япония 7878 3
Земля - планета Солнечной системы 6383 3
Европа 7231 3
Азия - Азиатский регион 3146 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1979 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1766 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 840 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 851 2
Словения - Республика 197 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 330 2
Италия - Милан 97 2
Испания - Королевство 2508 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1561 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 311 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 341 1
Русский язык 1648 4
КПД - Коэффициент полезного действия 121 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1172 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 519 1
Вторая мировая война 477 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 83 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 39 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
GfK Rus - ГФК-Русь 171 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021