Просвирнин Михаил
|30.01.2025
|«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год 1
Просвирнин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3620 1
|Haier Group 169 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
|Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
|Haier - Candy Group - Канди 97 1
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
|Beko 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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