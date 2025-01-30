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Просвирнин Михаил



30.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Просвирнин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3620 1
Haier Group 169 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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