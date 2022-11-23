Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.11.2022
|
Ozon расширяет ассортимент электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой Hartens
апуска продаж телевизоров Hartens. В октябре в продаже также появились встраиваемые духовые шкафы и варочные панели под тем же брендом, а в ближайшее время добавятся компьютерные мониторы. Ozon
|21.06.2022
|
11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить
1. Инверторное управление Как всем известно, индукционные варочные панели нагревают не саму конфорку, а железосодержащую посуду - это происходит под действием магнитного поля, которое в
|30.11.2021
|
Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM
00 Вт. Производители заботятся о безопасности своих потребителей: если пользователь забыл выключить конфорку, то функция автоматического отключения не даст панели перегреться. У модели есть дат
|30.11.2018
|
Вскипятить, но не упустить
Новая индукционная варочная панель Electrolux SenseBoil оснащена датчиками закипания, что приближает её к станда
|01.10.2018
|
Варочные панели: хиты продаж
расширения, чтобы с комфортом ставить на них большую посуду соответствующей формы. Таймер на каждую конфорку отключает их в нужное время (есть и таймер просто со звуковым сигналом, если конф
|16.03.2018
|
Варим в любой посуде на новых панелях Candy
икацию, что делает управление ими простым и интуитивно понятным. Пользователь никогда не перепутает конфорку с нужной зоной расширения и с легкостью определит, какая клавиша отвечает за процесс
|28.03.2014
|
Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800
не покупать новую. Кроме «посудного» момента, есть ещё момент стоимости. Как правило, индукционные варочные поверхности стоят несколько дороже обычных электрических стеклокерамических (не гово
|05.10.2012
|
Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM
отает и шикарно выглядит. Странно, если б было по-другому, учитывая стоимость этой бытовой техники. Варочные поверхности Gaggenau CX 480. Ширина - 80 см. Мощность подключения - 7,2 кВт. Стоимо
|26.09.2012
|
Новая индукционная панель от Miele
в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтени
|21.09.2012
|
Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews
ностей В газовой варочной поверхности источник нагрева — газ. Он распределяется по дну посуду через конфорку. Конфорки в газовых варочных поверхностях бывают разные. Помимо обычных,с одни рядом
|09.03.2011
|
Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники
знообразие моделей действительно велико. Удивительного в этом ничего нет, поскольку плиты, духовки, варочные панели можно отнести к профильной продукции этой компании. Немецкие технологии, евро
|27.08.2010
|
Лучшие варочные панели: выбор ZOOM
адает. Технические характеристики. Конструкция варочной панели Gorenje GC650KR предусматривает одну конфорку «Тройная корона» (передняя левая), диаметром 13,1 см, мощностью до 3,8 кВт. Диаметр
|29.04.2010
|
Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели
0° С. Так что не верьте сказкам, особенно распространенным в Интернете, о том, что на индукционную «конфорку» можно чуть ли не сесть, сразу после окончания процесса приготовления. Сесть, конечн
|07.10.2008
|
Газ под стеклом: обзор необычных плит
ё остальное (качественную работу, безопасность) приборы берут на себя. Очередной шаг на этом пути — варочные панели «газ под стеклом» («gas under glass»). Только вот в какую сторону этот шаг? Д
|25.08.2008
|
Выбор ZOOM: индукционные варочные панели
х выделяется в точном соответствии с диаметром дна посуды. Если кастрюля неправильно установлена на конфорку (значительно смещена), панель просто не включится. Следует помнить, что для индукцио
|03.07.2008
|
Встроенные плиты для маленьких кухонь
ельно стоящих моделей существуют также и маленькие (шириной 44—50 см ) встраиваемые духовые шкафы и варочные панели. Омрачает радость лишь то, что ассортимент подобных приборов не так уж велик,
|17.06.2008
|
Варочные панели: содружество стекла и газа
зяева предпочитают приобретать встраиваемые . варочную поверхность и духовку по отдельности. Причем варочные панели с автономным управлением (независимые) можно устанавливать сколь угодно далек
|16.05.2008
|
Правила ухода за стеклокерамикой
Стеклокерамические плиты и варочные поверхности с каждым годом становятся все популярнее. Это не удивительно, ведь они к
|10.12.2007
|
Варочные панели: долой стереотипы!
бой наборы отдельных секций кухонных приборов самого различного назначения, например, плита на одну конфорку, на две, вок, гриль и т. п. Еще одно интересное решение — «сотовый дизайн», пре
|08.10.2007
|
Газовые варочные панели: приручаем огонь
электрические того же класса. Повышенного внимания также требует безопасность. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Газовые варочные панели различаются по своим габаритным размерам: от 3
|01.10.2007
|
5 лучших газовых варочных панелей в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей
ться. Наслаждаться всеми плюсами «прирученного» огня, причём за небольшие деньги, позволяют газовые варочные панели. Они стоят дешевле, чем целая плита или комбинация «варочная панель + духовой
|26.07.2007
|
Варочные панели: переходим на стеклокерамику
спользуются дополнительные сенсорные клавиши — нажав на такую клавишу, вы моментально получите конфорку с расширенной или модифицированной зоной нагрева. А вот индукционные конфорки в расш
