Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182281
ИКТ 14169
Организации 11012
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26150
Персоны 78334
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

БТиЭ Гаджеты кухонные Варочные панели Cooktops Конфорка Cooking zone


"Натюрморт с электроплиткой", 1981 г. Автор: Швегжда Альгимантас Ионович "Натюрморт с электроплиткой", 1981 г. Автор: Швегжда Альгимантас Ионович

УПОМИНАНИЯ


23.11.2022 Ozon расширяет ассортимент электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой Hartens

апуска продаж телевизоров Hartens. В октябре в продаже также появились встраиваемые духовые шкафы и варочные панели под тем же брендом, а в ближайшее время добавятся компьютерные мониторы. Ozon
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

1. Инверторное управление Как всем известно, индукционные варочные панели нагревают не саму конфорку, а железосодержащую посуду - это происходит под действием магнитного поля, которое в
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

00 Вт. Производители заботятся о безопасности своих потребителей: если пользователь забыл выключить конфорку, то функция автоматического отключения не даст панели перегреться. У модели есть дат
30.11.2018 Вскипятить, но не упустить

Новая индукционная варочная панель Electrolux SenseBoil оснащена датчиками закипания, что приближает её к станда
01.10.2018 Варочные панели: хиты продаж

расширения, чтобы с комфортом ставить на них большую посуду соответствующей формы. Таймер на каждую конфорку отключает их в нужное время (есть и таймер просто со звуковым сигналом, если конф
16.03.2018 Варим в любой посуде на новых панелях Candy

икацию, что делает управление ими простым и интуитивно понятным. Пользователь никогда не перепутает конфорку с нужной зоной расширения и с легкостью определит, какая клавиша отвечает за процесс
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800

не покупать новую. Кроме «посудного» момента, есть ещё момент стоимости. Как правило, индукционные варочные поверхности стоят несколько дороже обычных электрических стеклокерамических (не гово
05.10.2012 Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM

отает и шикарно выглядит. Странно, если б было по-другому, учитывая стоимость этой бытовой техники. Варочные поверхности Gaggenau CX 480.  Ширина - 80 см. Мощность подключения - 7,2 кВт. Стоимо
26.09.2012 Новая индукционная панель от Miele

в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтени
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews

ностей В газовой варочной поверхности источник нагрева — газ. Он распределяется по дну посуду через конфорку. Конфорки в газовых варочных поверхностях бывают разные. Помимо обычных,с одни рядом
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники

знообразие моделей действительно велико. Удивительного в этом ничего нет, поскольку плиты, духовки, варочные панели можно отнести к профильной продукции этой компании. Немецкие технологии, евро
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM

адает. Технические характеристики. Конструкция варочной панели Gorenje GC650KR предусматривает одну конфорку «Тройная корона» (передняя левая), диаметром 13,1 см, мощностью до 3,8 кВт. Диаметр

29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели

0° С. Так что не верьте сказкам, особенно распространенным в Интернете, о том, что на индукционную «конфорку» можно чуть ли не сесть, сразу после окончания процесса приготовления. Сесть, конечн
07.10.2008 Газ под стеклом: обзор необычных плит

ё остальное (качественную работу, безопасность) приборы берут на себя. Очередной шаг на этом пути — варочные панели «газ под стеклом» («gas under glass»). Только вот в какую сторону этот шаг? Д
25.08.2008 Выбор ZOOM: индукционные варочные панели

х выделяется в точном соответствии с диаметром дна посуды. Если кастрюля неправильно установлена на конфорку (значительно смещена), панель просто не включится. Следует помнить, что для индукцио
03.07.2008 Встроенные плиты для маленьких кухонь

ельно стоящих моделей существуют также и маленькие (шириной 44—50 см ) встраиваемые духовые шкафы и варочные панели. Омрачает радость лишь то, что ассортимент подобных приборов не так уж велик,
17.06.2008 Варочные панели: содружество стекла и газа

зяева предпочитают приобретать встраиваемые . варочную поверхность и духовку по отдельности. Причем варочные панели с автономным управлением (независимые) можно устанавливать сколь угодно далек
16.05.2008 Правила ухода за стеклокерамикой

Стеклокерамические плиты и варочные поверхности с каждым годом становятся все популярнее. Это не удивительно, ведь они к
10.12.2007 Варочные панели: долой стереотипы!

бой наборы отдельных секций кухонных приборов самого различного назначения, например, плита на одну конфорку, на две, вок, гриль и т. п. Еще одно интересное решение — «сотовый дизайн», пре
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь

электрические того же класса. Повышенного внимания также требует безопасность. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Газовые варочные панели различаются по своим габаритным размерам: от 3
01.10.2007 5 лучших газовых варочных панелей в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей

ться. Наслаждаться всеми плюсами «прирученного» огня, причём за небольшие деньги, позволяют газовые варочные панели. Они стоят дешевле, чем целая плита или комбинация «варочная панель + духовой
26.07.2007 Варочные панели: переходим на стеклокерамику

спользуются дополнительные сенсорные клавиши — нажав на такую клавишу, вы моментально получите конфорку с расширенной или модифицированной зоной нагрева. А вот индукционные конфорки в расш

Публикаций - 173, упоминаний - 544

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 49
Samsung Electronics 10485 37
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 232 37
Siemens AG - Siemens Group 2612 31
LG Electronics 3653 29
Ростех - Автоматика Концерн 1708 16
Electrolux AB - Zanussi 44 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 12
ASKO 35 9
Apple Inc 12407 6
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 121 6
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 6
Philips 2069 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 183 5
Titanium 84 5
Meta Platforms - Facebook 4498 4
Sharp Corporation 1043 4
Haier Group 193 4
Midea 46 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 4
Vestel 38 4
Toshiba Corporation 2940 3
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 3
JVC Kenwood 416 3
Daewoo Electronics 43 3
Kitfort 64 3
Yandex - Яндекс 8072 2
Amazon Inc - Amazon.com 3081 2
Xiaomi 1887 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Цифра ГК 2510 2
Supra 35 2
Технологии Будущего 153 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Gemlux 7 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 2
Nvidia Corp 3644 1
Western Digital Corporation - WDC 562 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Hansa - Ханса 114 36
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 113 33
Miele - Миле 135 33
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 28
Haier - Candy Group - Канди 99 23
Beko - Beko Electronics 74 18
Gaggenau 35 18
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 14
Ardo - Ардо 36 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2607 11
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 11
Dyson 129 10
Smeg 19 8
Лента - Сеть розничной торговли 2211 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Swarovski AG 73 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 6
Groupe SEB - Tefal 97 4
Bugatti 17 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1145 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 902 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 3
Whirlpool KitchenAid 24 3
Braun GmbH 77 3
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1549 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 2
UMA - United Music Agency 40 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Daewoo 102 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 268 2
Melitta 6 2
Schaub Lorenz - Шмит Компани 4 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Газпром ПАО 1384 1
Adidas - Адидас 164 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 215 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3255 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5096 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6190 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 499 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1834 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4700 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Судебная власть - Judicial power 2367 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 118 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 91
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1087 85
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 71
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 742 70
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 564 69
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 336 47
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 46
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12751 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6195 41
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2743 38
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 316 35
Вентилятор - Fan 1016 35
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 33
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55023 31
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 155 31
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 99 31
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 397 30
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2300 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25127 27
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 26
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7289 25
Таймер - Timer 421 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14324 23
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 71 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 215 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21887 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 18
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3181 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12537 17
Блендер 98 17
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32905 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28580 15
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 98 14
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 21
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 18
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 17
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 11
Google Android 14463 10
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 8
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 8
Beko CS - BEKO CSM - Beko CE - Beko CM - Beko ET - Beko HII - кухонная плита, варочная панель 8 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7231 7
Microsoft Windows 2000 8665 6
LG Kompressor Follow Me 20 6
Apple iOS 8105 5
Apple iPhone 6 4863 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 5
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 5
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 5
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 5
Bosch - VarioSpeed 15 5
Redmond RBM - хлебопечка 24 5
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 4
Samsung RL - серия холодильников 14 4
Groupe SEB - Moulinex ME 53 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 4
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 4
LG Smart Diagnosis 14 4
Electrolux EON - Electrolux Bright Line - Electrolux CombiSteamPro Smart - Electrolux EHС - Electrolux EOB - Electrolux EOK - духовки, духовые шкафы 8 4
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 4
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 4
Avito - Авито услуги 86 4
Electrolux Hob2Hood - вытяжка 5 4
Apple iPad 3898 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1281 3
Xiaomi Mi Home 80 3
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
LG HOM-BOT SQUARE 15 3
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 3
Bosch StyLine 3 3
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 6
Рашид Карим 8 5
Муравьев Олег 29 4
Марфин Алексей 13 4
Гончарова Эльвира 7 4
Кульченко Роман 14 3
Михина Наталья 7 3
Агуреева Ольга 9 3
Русаченко Александра 8 3
Беляков Алексей 30 2
Захаров Максим 13 2
Головин Даниил 34 2
Толстобров Михаил 10 2
Шувалова Анастасия 9 2
Шашкин Дмитрий 11 2
Малышева Елена 3 2
Иманов Гусейн 12 2
Трифонов Антон 2 2
Семочкин Александр 16 2
Путин Владимир 3293 1
Певнев Сергей 20 1
Нигматуллин Ринат 8 1
Серегин Андрей 14 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Граф Аркадий 25 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Монахов Сергей 14 1
Измайлов Максим 8 1
Ширвиндт Александр 2 1
Старикова Евгения 11 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Высоцкая Юлия 4 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Погудалов Алексей 13 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Бочкова Светлана 1 1
Аткишкина Виктория 2 1
Потапов Павел 2 1
Журба Алексей 2 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152744 111
Германия - Федеративная Республика 12854 38
Европа 24500 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 25
Италия - Итальянская Республика 4408 23
Южная Корея - Республика 6788 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 14
Турция - Турецкая республика 2454 14
Япония 13431 13
Германия - Берлин 723 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18201 11
Словения - Республика 251 10
Франция - Французская Республика 7940 10
Швеция - Королевство 3657 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4046 7
Азия - Азиатский регион 5679 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 7
Беларусь - Белоруссия 5940 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 5
Испания - Королевство 3746 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 4
Европа Западная 1487 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 543 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1654 3
Румыния 740 3
Египет - Арабская Республика 1037 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 339 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 3
Казахстан - Республика 5728 2
Земля - планета Солнечной системы 10561 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 106
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4239 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 45
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5183 43
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 35
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 23
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 539 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5141 19
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 19
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 19
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1309 17
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 16
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 15
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1769 14
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11274 13
Дача - Дачный сезон - Дачники 991 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 11
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 228 11
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 10
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4226 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50197 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 7
Английский язык 6815 7
Металлы - Серебро - Silver 788 7
Пищевая промышленность - Чай 129 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7170 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 6
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 5
CNews - ZOOM.CNews 1852 48
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 4
AP - Associated Press 2006 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 1
Nature 817 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 127 1
Cosmopolitan 25 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Sirena - Сирена 3 1
Futuresource Consulting 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
Samsung IT Школа 11 1
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 3 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 7
Samsung Forum 14 3
Red Dot Design Award 56 2
Международный женский день - 8 марта 363 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Масленица - Масленая неделя 19 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381954, в очереди разбора - 735210.
Создано именных указателей - 182281.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: