Получите все материалы CNews по ключевому слову
Конвекция вид теплообмена (теплопередачи)
УПОМИНАНИЯ
Конвекция и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1850 16
|New Scientist 1448 2
|Physical Review Letters 150 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
|Nature Geoscience 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.