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Индексная книга (каталог) CNews*
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Конвекция вид теплообмена (теплопередачи)


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1
08.10.2019 Лучшие мини-печи: выбор ZOOM 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
30.08.2013 Спутник Сатурна Титан имеет твердую ледяную оболочку 1
20.06.2013 Странные огни на МКС 1
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
28.03.2012 Движение континентов снова стало необъяснимым 1
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM 1
20.12.2011 Юпитер съедает себя изнутри 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
16.03.2011 На МКС изучат механизм винных "слез" 1
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники 1
24.02.2011 Скорость вращения земного ядра была преувеличена 1
21.01.2011 Жизнь на Марсе погубили астероиды 1
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года 1
07.10.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные духовые шкафы 1
31.08.2010 Далекие последствия: дым от пожаров изменит климат 1
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи 1
02.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие электроплиты со стеклокерамикой 1
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
23.12.2009 Подарок для дамы на НГ: свобода от кухонного рабства 1
08.10.2009 Лучшие обогреватели: Вам тепло или мёрзнуть? 1
20.02.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: лучший подарок на 8 марта 1
01.12.2008 GIFT: СВЧ + хлебопечь – уникальный подарок для всей семьи! 1
12.09.2008 Хиты продаж лета: стеклокерамические электроплиты 1
28.08.2008 Кулинарный симбиоз: электродуховки с микроволнами 1
20.08.2008 Правила выбора микроволновой печи 1
12.08.2008 Хит сезона: микроволновки без поворотного столика 1
09.06.2008 Тест микроволновой печи Moulinex AFW2C1 1
18.01.2008 Масляные радиаторы: доброе тепло у вас дома 1
19.12.2007 Тест микроволновки Panasonic NN-CS596SZPE 1
26.11.2007 На землеподобных планетах возможна тектоническая активность 1
21.11.2007 Рецепты «от микроволновки»: это вкусно? 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Конвекция и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 14
LG Electronics 3642 11
Samsung Electronics 10397 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 10
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 9
Ростех - Автоматика Концерн 1681 8
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 5
Siemens AG - Siemens Group 2604 4
Sharp Corporation 1043 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 3
Electrolux AB - Zanussi 44 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 2
Wasabi 5 1
Titanium 84 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1026 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8958 1
Yandex - Яндекс 7858 1
Philips 2066 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Midea 38 1
ASKO 35 1
Binatone 20 1
General Climate 3 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
Rolsen Electronics 79 1
Timberk 24 1
Kitfort 61 1
Gemlux 7 1
Hansa - Ханса 114 13
Miele - Миле 134 7
Beko 72 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 109 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 6
Haier - Candy Group - Канди 98 5
Gaggenau 34 4
Dyson 128 3
Лента - Сеть розничной торговли 2165 2
Ardo - Ардо 36 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Grundig 41 1
Венец АКБ 20 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Газпром ПАО 1375 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Совкомбанк Совесть 275 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
BP - British Petroleum 182 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12679 24
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 334 20
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 558 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53709 17
Вентилятор - Fan 1002 16
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 387 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12478 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6155 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 145 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2693 10
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 9
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1012 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2262 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 9
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 8
Электротехника - инвертор 152 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 7
Часы - Watch 966 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21151 6
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 388 6
Нагреватель - нагревательный элемент 106 6
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 67 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14079 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1471 5
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 567 5
Таймер - Timer 310 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7871 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 666 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9895 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28381 4
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 679 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24845 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1066 4
Groupe SEB - Moulinex ME 53 5
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 5
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 5
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 5
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 4
Apple iPhone 6 4863 4
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 4
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 4
LG Multi Air Flow 15 3
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 3
Samsung RL - серия холодильников 14 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 406 2
DeLonghi TRRS - DeLonghi GS - DeLonghi Tower - DeLonghi TRD - DeLonghi Dragon - серия обогревателей и радиаторов 6 2
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 2
Whirlpool Jet Defrost 4 2
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 2
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`STEAM 1 1
Samsung CE - СВЧ-печь 1 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Groupe SEB - Moulinex AFW 1 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston FH 1 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston FI 1 1
Hisense - Gorenje BOSB - Gorenje U - Gorenje BO - духовой шкаф 4 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1229 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 721 1
Redmond SkyOven 6 1
Redmond SkyCoffee 3 1
Redmond SkyBaker 1 1
Гончаров Александр 19 2
Стружкин Виктор 2 2
Соколовский Сергей 2 2
Sokolovskiy Sergey - Соколовский Сергей 2 2
Гончарова Эльвира 7 1
Головин Даниил 34 1
Мараханов Юлий 1 1
Рашид Карим 8 1
Киркоров Филипп 8 1
Малышева Елена 3 1
Малахов Андрей 7 1
Бочкова Светлана 1 1
Конеген Светлана 1 1
Горький Максим 17 1
Русаченко Александра 8 1
Тимкина Александра 10 1
Williams Forman - Уильямс Форман 1 1
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150371 23
Германия - Федеративная Республика 12804 14
Италия - Итальянская Республика 4391 11
Земля - планета Солнечной системы 10486 11
Япония 13389 9
Европа 24426 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44461 8
Южная Корея - Республика 6746 8
Франция - Французская Республика 7912 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52705 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 5
Швеция - Королевство 3648 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5273 4
Турция - Турецкая республика 2430 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 2
Сатурн - Титан (спутник) 488 2
США - Колорадо 382 2
США - Калифорния 4684 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 2
Словения - Республика 251 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1629 1
Монако Княжество 104 1
США - Нью-Мексико 247 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Венера - планета Солнечной системы 290 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Солнечная система - Solar system 2535 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Юпитер - планета Солнечной системы 554 1
Румыния 735 1
Германия - Берлин 719 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Украина 7686 1
Канада 4929 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 25
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 529 20
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4171 17
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 522 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24977 14
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 604 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11182 13
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1051 11
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 11
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 743 10
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 77 7
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 422 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1410 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1291 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1962 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30502 3
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 528 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49588 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1734 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3738 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1135 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2808 3
Пищевая промышленность - Чай 127 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 3
Физика - Physics - область естествознания 2710 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 448 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5392 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1622 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1863 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 16
New Scientist 1448 2
Physical Review Letters 150 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
Nature Geoscience 19 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - Университетская корпорация атмосферных исследований 2 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Samsung Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 949 1
LG Кулинарная академия 2 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

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Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

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