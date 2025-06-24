Впервые в России – телевизор Hisense с диагональю 116 дюймов

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, официально представила в России серию новых разработок. Среди них – телевизор Hisense 116UXQ c 116-дюймовой диагональю. Помимо размера, новинка 2025 г. наделена технологией подсветки RGB Mini-LED, аудиосистемой 6.2.2 и ИИ-обработкой изображений. Также Hisense выводит на рынок телевизоры серии Q из сегментов Mini-LED и QLED. Сегмент Mini-LED пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7Q Pro, сегмент QLED – моделью Hisense E7Q Pro. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Среди опций, расширивших функционал устройств, следует отметить режим Room Fitting Tuning для настройки звучания в зависимости от планировки помещения, датчик AI Chroma Light Sencor, который подстраивает яркость и цветопередачу в соответствии с условиями окружающей среды, технология 3D LUT (Look-Up Table) ТВ для достижения натуральности цветов. Отдельного внимания заслуживают ИИ-ресурсы, а именно AI 4K Upscaler, очерчивающий границы объектов и усиливающий детализацию текстур, AI HDR Upscaler, повышающий качество контента HDR10 до близкого к HDR10+, AI Depth PRO, увеличивающий глубину кадра и выразительность ключевых объектов, AI Natural Face, подчеркивающий естественность контуров и выражения лиц и т. д.

Сегмент QLED пополнился моделью Hisense E7Q Pro. В ее арсенале – оптимальная частота обновления и сбалансированная цветопередача. Для гейминга предусмотрены специальные режимы для получения иммерсивного опыта, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 и HDR10+. Кроме того, телевизор включает интеллектуальные технологии AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion.

Еще одна новинка – саундбар Hisense HT Saturn. Настройка звука устройства производилась при поддержке специалистов французской компании Devialet. Аудиосистема HT Saturn за счет технологии Hi-Concerto интегрируется с телевизорами Hisense. Устройство способно анализировать акустику помещения и настраивать параметры воспроизведения аудио автоматически.

Ультракороткофокусный проектор Hisense PT1 и компактный проектор Hisense M2 Pro – новейшие разработки Hisense. Благодаря технологии TriChroma 4K и яркости 2500 ANSI-люмен Hisense PT1 обеспечивает естественную цветопередачу (до 110% BT2020) и комфорт просмотра в различных условиях освещения. Портативный среднефокусный проектор TriChroma 4K Hisense M2 Pro можно перемещать и устраивать с его помощью вечеринки и кинопоказы для теплой компании даже на открытом воздухе.

Холодильники серии Kitchenfit – Hisense RB3K330SAC1, Hisense RL3K370SAIE и Hisense FT3K310SAIE – подходят для встраивания практически на любой кухне. Глубина моделей составляет 60 см. В них – улучшенный механизм петель. Угол открывания дверцы превышает 103° с минимальными зазорами (2,5 мм по бокам и 5 мм сверху). К тому же новые холодильники имеют инверторный компрессор, их работой можно управлять удаленно.

Новинки появились и среди стиральных машин – Hisense WF5I8043BWF и Hisense WD5I8043BWF с функцией сушки. Стиральные машины усовершенствованы с помощью гибридных форсунок для повышения эффективности работы. Процессом стирки можно управлять по Wi-Fi.