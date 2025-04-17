Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома этом CNews сообщили представители Hisense. HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания, которые стирают грань между домашним просмотром и кинозалом. Благодаря сочетанию объемного звука 360° (Dolby Atmos, DTS:X), адаптивной акустики и беспроводного подключения система переосмысливает то, как любители кино, геймеры и меломаны взаимодействуют с контентом. Для достижения целостности во

Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о начале партнерства с Dolby Laboratories. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смартфонов Tecno получат доступ к Dolby Atmos, технологии, которая добавляет к классическим системам объемного звука канал высоты, и тем самым делает звучание по-настоящему трехмерным. Dolby Atmos появится на новых смарт

В Apple Music появится музыка в студийном качестве Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам записывать иммерсивный аудиоконтент и обеспечивает чёткость объёмного звука. Кроме того, подписчики Apple Music смогут насла

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X Технология Dolby Atmos в свое время произвела чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейча

Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии объемного звуч

Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos Компания Dolby Laboratories объявила о продолжении сотрудничества с Lenovo и начале совместной работы над пятью новыми мобильными устройствами с поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos: планшетами Lenovo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo Yoga Tab 3 8, Lenovo Yoga Tab 3 10 и фаблетом Lenovo Phab Plus. Новый планшет Lenovo Tab 2 A10-30 также будет поддерживать звук Dolby At