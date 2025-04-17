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Dolby Atmos Sound System Dolby Atmos Virtual
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.04.2025
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Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома
этом CNews сообщили представители Hisense. HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания, которые стирают грань между домашним просмотром и кинозалом. Благодаря сочетанию объемного звука 360° (Dolby Atmos, DTS:X), адаптивной акустики и беспроводного подключения система переосмысливает то, как любители кино, геймеры и меломаны взаимодействуют с контентом. Для достижения целостности во
|29.01.2024
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Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories
Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о начале партнерства с Dolby Laboratories. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смартфонов Tecno получат доступ к Dolby Atmos, технологии, которая добавляет к классическим системам объемного звука канал высоты, и тем самым делает звучание по-настоящему трехмерным. Dolby Atmos появится на новых смарт
|18.05.2021
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В Apple Music появится музыка в студийном качестве
Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам записывать иммерсивный аудиоконтент и обеспечивает чёткость объёмного звука. Кроме того, подписчики Apple Music смогут насла
|30.09.2020
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Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X
Технология Dolby Atmos в свое время произвела чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейча
|31.08.2018
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Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos
Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии объемного звуч
|03.09.2015
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Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos
Компания Dolby Laboratories объявила о продолжении сотрудничества с Lenovo и начале совместной работы над пятью новыми мобильными устройствами с поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos: планшетами Lenovo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo Yoga Tab 3 8, Lenovo Yoga Tab 3 10 и фаблетом Lenovo Phab Plus. Новый планшет Lenovo Tab 2 A10-30 также будет поддерживать звук Dolby At
|24.07.2015
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Lenovo A7000: первый смартфон с технологией Dolby Atmos
Новый Lenovo A7000 — это, вроде бы, обычный смартфон, без какой-либо особой фишки (ну кроме Dolby Atmos, но с этим зверем мы ещё разберёмся), но при этом какой-то… приятный, что ли. Не будем утверждать, что он подойдёт всем — вовсе нет, но и какого-то негативного впечатления от его ис
Dolby Atmos Sound System и организации, системы, технологии, персоны:
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