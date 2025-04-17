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Dolby Atmos Sound System Dolby Atmos Virtual

Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.04.2025 Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома

этом CNews сообщили представители Hisense. HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания, которые стирают грань между домашним просмотром и кинозалом. Благодаря сочетанию объемного звука 360° (Dolby Atmos, DTS:X), адаптивной акустики и беспроводного подключения система переосмысливает то, как любители кино, геймеры и меломаны взаимодействуют с контентом. Для достижения целостности во
29.01.2024 Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о начале партнерства с Dolby Laboratories. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смартфонов Tecno получат доступ к Dolby Atmos, технологии, которая добавляет к классическим системам объемного звука канал высоты, и тем самым делает звучание по-настоящему трехмерным. Dolby Atmos появится на новых смарт
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве

Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам записывать иммерсивный аудиоконтент и обеспечивает чёткость объёмного звука. Кроме того, подписчики Apple Music смогут насла
30.09.2020 Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

Технология Dolby Atmos в свое время произвела чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейча
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos

Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии объемного звуч
03.09.2015 Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos

Компания Dolby Laboratories объявила о продолжении сотрудничества с Lenovo и начале совместной работы над пятью новыми мобильными устройствами с поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos: планшетами Lenovo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo Yoga Tab 3 8, Lenovo Yoga Tab 3 10 и фаблетом Lenovo Phab Plus. Новый планшет Lenovo Tab 2 A10-30 также будет поддерживать звук Dolby At
24.07.2015 Lenovo A7000: первый смартфон с технологией Dolby Atmos

Новый Lenovo A7000 — это, вроде бы, обычный смартфон, без какой-либо особой фишки (ну кроме Dolby Atmos, но с этим зверем мы ещё разберёмся), но при этом какой-то… приятный, что ли. Не будем утверждать, что он подойдёт всем — вовсе нет, но и какого-то негативного впечатления от его ис

Публикаций - 407, упоминаний - 424

Dolby Atmos Sound System и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 86
Xiaomi - Сяоми 2231 71
Lenovo Group 2446 68
Google LLC 12688 55
Apple Inc 13154 49
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 46
Nvidia Corp 4002 37
LG Electronics 3735 36
Sony 6739 35
Huawei 4676 32
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 32
Intel Corporation 12811 29
Philips 2099 24
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 21
Microsoft Corporation 25775 19
Qualcomm Technologies 1974 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 18
MediaTek - Ralink 595 17
Samsung - Harman - JBL 242 17
AKG 66 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
BBK OPPO Electronics 484 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Toshiba Corporation 2980 10
Leica Camera 282 10
ZTE Corporation 800 9
Digma 251 9
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 9
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Ланит - diHouse - Дихаус 264 8
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Devialet 14 7
Sharp Corporation 1062 6
TÜV 77 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
TÜV Rheinland Group 181 19
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 15
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Hyundai Motor Company 436 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Связной ГК 1401 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 6
BMW Group 482 5
Евросеть 1421 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Yamaha - Ямаха 110 5
BMW Designworks Group 15 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
Геометрия НПО 165 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Walt Disney Company 647 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Эра HD - Эра ХД 54 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
101Hotels.com 456 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
КиШ - Король и Шут 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 205
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 184
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 182
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 179
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 175
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 170
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 158
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 154
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 149
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 148
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 142
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 138
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 132
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 126
Контрастность 3042 119
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 117
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 96
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 94
Наушники - Headphones 4478 86
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 85
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 84
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 82
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 81
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 79
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 75
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Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 70
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Dolby Vision 282 133
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 22
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 22
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