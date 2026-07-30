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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград

Алексей Николаев "Волга у Волгограда" (1961) Алексей Николаев "Волга у Волгограда" (1961)
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Алексей Николаев "Волга у Волгограда" (1961)

СОБЫТИЯ


30.07.2026 В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда

МТС расширила сеть LTE в центре Волгограда. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews соо
24.06.2026 Солнечная энергия стала дополнительным источником питания базовых станций на трассе Волгоград-Элиста

МТС расширила использование альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России. Об этом CNews сообщили представит
19.06.2026 В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС

МТС расширила сеть фиксированного интернета в Советском районе Волгограда. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом

10.06.2026 T2 развернул сеть в Международном аэропорту Волгограда

2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие в здании Международного аэропорта Волгограда. Техническое решение охватило зоны действующих терминалов C и C2: пассажирам и пер
01.06.2026 Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня

В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить востр
21.05.2026 МТС ускорила мобильный интернет у Волго-Донского канала и старейшего маслозавода России

МТС расширила сеть LTE в Красноармейском районе Волгограда. В результате строительства базовых станций связи в жилых кварталах района, рядом с Волго-Донским судоходным каналом, набережной Волги, а также в районе Волгоградского горчичного мас
15.05.2026 Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2

представители Т2. Майские выходные считаются идеальным временем для коротких путешествий по стране. Волгоград традиционно входит в топ самых востребованных весенних маршрутов. По данным аналити
15.05.2026 МТС расширила покрытие мобильного интернета на трассе «Волгоград – Элиста»

ее устойчивой. Теперь водители и пассажиры смогут комфортнее пользоваться онлайн-навигацией, мессенджерами, банковскими и государственными сервисами в дороге, а также оставаться на связи в пути между Волгоградом и Элистой. Трасса Р-22 «Каспий» является одной из ключевых транспортных магистралей юга России. Маршрут активно используется жителями Волгоградской области, туристами и грузоперевоз
03.03.2026 К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру

МТС запустила к весеннему сезону автопутешествий дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов. Покрытие мобильного интернета расширилось благодаря строительству 20 базовых станций на одной из ключевых магистралей юга России. Об этом CNews сообщили представители МТС. В р
13.02.2026 МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего волгоградцы сдавали умные часы Huawei– на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву
06.02.2026 Умные парковки Волгограда интегрировали с государственными сервисами и защитили от сбоев связи

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила ключевой этап создания единого цифрового контура парковочного пространства Волгограда. Система, включающая комплексы фотовидеофиксации и программное обеспечение собственной разработки РИР, теперь интегрирована с федеральными сервисами, что позволяет автоматизировать у
22.01.2026 МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году

МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Волгограде по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 21,6% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 19,8%, третье – Huaw
09.12.2025 «Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетплейса будет доступн
17.09.2025 В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет

МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в микрорайоне Жилгородок Дзержинского района Волгограда. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 25% для жителей самого густонаселенного района города, которые смогут с большим комфортом пользова
02.09.2025 К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда

МТС к началу нового учебного года модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции на главных студенческих улицах Волгограда — проспекте им. Ленина и Университетском проспекте. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета на этих магистралях выросла на 30%. На проспекте Ленина, о
16.07.2025 Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета

ода. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по подключению были выполнены во всех районах Волгограда, в том числе в жилых домах на улицах Днестровская, Профсоюзная, Тракторостроителей
18.06.2025 К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь

Цифровая экосистема МТС обновила телеком-инфраструктуру в центре Волгограде к началу лета. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла на 35% на Центральной набережной. Об этом CNews сообщили представители МТС. Волгоградские инженеры
22.05.2025 МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде

рудование LTE в подземной части уникального волгоградского метротрама. Благодаря запуску 4G, жители Волгограда смогут пользоваться интернетом во время поездок по подземному маршруту скоростного
15.05.2025 Почти 7,5 тыс. раз мошенники пытались дозвониться одному жителю Волгограда

зовов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 2,8 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Рекорд зафиксирован у одного из абонентов из Волгограда — на его номер злоумышленники пытались дозвониться 7425 раз. Все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы. В общей сложности, благодаря работе «Защитник
13.05.2025 В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS

В Волгограде состоялось открытие регионального офиса IBS — российской ИТ-сервисной компании. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и про
06.05.2025 МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов

тий, приуроченных к 80-летию Победы, мы усилили сеть на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда. Это особенное место и важная дата для всей страны. Мы развернули дополнительное о
24.04.2025 В Волгограде установят новые устройства для регулирования дорожного движения

«ИТС» - она стала победителем аукциона. Стоимость контракта составляет 82 млн руб. В ноябре 2024 г. Волгоград уже получил 149 видеодетекторов транспорта нового поколения. Тогда по нацпроекту «Б
12.03.2025 МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде

на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих и густонаселенных микрорайонов Волгограда. В частности, улучшения затронули популярное места отдыха волгоградцев – экопарк А
04.03.2025 Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока

сквич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей. Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (
12.02.2025 Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация и установка нового телеком-оборудования позволила увеличить к сезону распродаж скорость мобильного интернета для тысяч посетителей и сотрудников, ежедневно посещающих п
04.02.2025 Для жителей «Колизея» в Волгограде разогнали мобильный интернет

МТС расширила сеть LTE в Кировском районе Волгограда. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Колизей», расположенного рядом с сосновой рощей в санаторной зоне

30.01.2025 Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на четверть скорость мобильного интернета для посетителей главных катков города – «Лагуна» в парке ЦПКиО, «Раздолье» в пойме р.
16.12.2024 «T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского

й оператор мобильной связи, провел работы по улучшению покрытия сети вблизи густонаселенных районов Волгограда и Волжского. Компания усилила инфраструктуру и ускорила мобильный интернет рядом с
10.12.2024 К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда

ь пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы в жилых комплексах Волгограда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по развитию сети широкополосного
28.11.2024 Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта

установлены 149 видеодетекторов нового поколения «Паук». Проект реализован по заказу Администрации Волгограда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом CNews соо
07.10.2024 МТС «прокачала» интернет на вокзалах Волгограда

МТС завершила модернизацию сети LTE в районе центрального железнодорожного вокзала и автовокзала Волгограда. Благодаря строительству телеком-оборудования средняя скорость передачи данных выр
29.08.2024 МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда

МТС развернула в жилых комплексах Волгограда систему умного управления доступом в многоквартирные дома. Благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения в жилом квартале «Новый» жители смогут удал
09.08.2024 В аквапарках Волгограда и Волжского развернули ускоренную сеть 4G

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в популярных местах отдыха Волгограда и Волжского. Благодаря строительству и модернизации телеком-оборудования скорость

26.07.2024 На пляжах Волгограда и Волжского развернули обновленную цифровую сеть

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Волгограда и Волжского. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на терри
17.07.2024 МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград

МТС обеспечила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети прак
06.05.2024 Волгоград вошел в тройку бюджетных направлений для летнего отдыха

ировала направления для летнего отдыха внутри страны и составила перечень самых бюджетных в 2024 г. Волгоград вошел в тройку самых бюджетных направлений по России – стоимость проживания в город
23.04.2024 Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках

ики оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд. «Майские праздники для жителей и гостей Волгограда – особенное время. Традиционно в этот период городские пространства наполнены мест
18.04.2024 Над Вишневым прудом и «Бейкер стрит» в Волгограде развернули ускоренную сеть 4G

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Дзержинском районе Волгограда. Установка современного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильно
04.04.2024 К сезону весеннего променада инженеры-связисты ускорили интернет в парковых зонах Волгограда

. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительство телеком-оборудования в Центральном районе Волгограда позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета в парков
13.03.2024 Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону

10% жизни Жительница Волгограда Анастасия Звонникова по решению Дзержинского районного суда Волгограда проведет два года своей жизни в колонии общего режима за участие в схеме телефонного мошенничества. Это


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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
Yandex - Яндекс 9216 68
МегаФон 10742 59
Microsoft Corporation 25775 43
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 34
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 31
Samsung Electronics 11064 31
9594 30
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Apple Inc 13154 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
Intel Corporation 12811 21
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 19
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 19
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IBM - International Business Machines Corp 9699 18
ЛайфТелеком - Телфин 290 17
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 16
Cisco Systems 5372 16
Oracle Corporation 7074 16
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Huawei 4676 15
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 173
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 167
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 132
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 132
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 103
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 76
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 74
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 71
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 68
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 37
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 36
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
Google Android 15243 37
Apple iOS 8583 32
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 23
Microsoft Windows 16882 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 17
МТС Big Data 324 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Apple - App Store 3109 14
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 13
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
FreePik 1841 13
Linux OS 11533 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 10
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Microsoft Office 4170 9
Apple iPhone 6 4861 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple iPad 4011 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 7
Apple Pay 519 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
GFG - Lamoda LM Express 11 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Сахарова Наталья 99 60
Путин Владимир 3454 16
Брюзгин Евгений 11 11
Юшкин Сергей 9 9
Слизень Виталий 244 8
Мельников Александр 98 6
Семериков Андрей 37 6
Холодов Андрей 55 6
Корнеев Сергей 84 5
Попов Алексей 339 5
Левитин Игорь 35 5
Михайлова Анна 10 5
Платонова Оксана 14 5
Мишустин Михаил 787 4
Кузнецов Сергей 163 4
Анкилов Константин 121 4
Воробьев Михаил 53 4
Балакин Василий 14 4
Бородянский Борис 24 4
Корчагин Павел 18 4
Кирюшин Геннадий 91 4
Сморжевский Алексей 4 4
Еремкин Андрей 17 4
Бровко Анатолий 6 4
Бусова Татьяна 4 4
Бочаров Андрей 9 4
Никифоров Николай 1138 3
Паршин Максим 323 3
Малышев Сергей 99 3
Гуцериев Михаил 114 3
Оголь Елена 24 3
Свирский Павел 21 3
Тюрина Мария 59 3
Валяева Елизавета 72 3
Шалманов Сергей 202 3
Андамасова Людмила 4 3
Дикушкин Николай 4 3
Самойлов Евгений 6 3
Щеголев Игорь 699 3
Орловский Виктор 408 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 845
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 632
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 539
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 387
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 385
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 384
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 381
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 347
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 345
Россия - СФО - Новосибирск 4876 323
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 278
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 264
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 240
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 239
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 228
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 224
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 208
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 154
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 140
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 137
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 113
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 110
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 108
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 103
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 101
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 100
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 97
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 95
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 95
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 91
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 90
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 89
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 85
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 82
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 76
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 71
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 70
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 69
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 183
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 169
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 142
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 69
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 33
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 29
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 23
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Forbes - Форбс 1002 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Госрасходы - портал 70 2
Мобильные системы 118 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Бизнес Online 12 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Sputnik 59 1
National Geographic 95 1
ComputerWorld 144 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Фонтанка 39 1
URA.RU - информагентство 12 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Рустелеком ТК 305 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Dataquest 353 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Samsung Research 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
AdIndex 13 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 2
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 4 2
Минздрав РФ - ВолгГМУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный медицинский университет - Пятигорский медико-фармацевтический институт, ПМФИ 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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