Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Волгоградская область Волгоград
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
|
В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда
МТС расширила сеть LTE в центре Волгограда. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews соо
|24.06.2026
|
Солнечная энергия стала дополнительным источником питания базовых станций на трассе Волгоград-Элиста
МТС расширила использование альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России. Об этом CNews сообщили представит
|19.06.2026
|
В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС
МТС расширила сеть фиксированного интернета в Советском районе Волгограда. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом
|10.06.2026
|
T2 развернул сеть в Международном аэропорту Волгограда
2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие в здании Международного аэропорта Волгограда. Техническое решение охватило зоны действующих терминалов C и C2: пассажирам и пер
|01.06.2026
|
Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня
В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить востр
|21.05.2026
|
МТС ускорила мобильный интернет у Волго-Донского канала и старейшего маслозавода России
МТС расширила сеть LTE в Красноармейском районе Волгограда. В результате строительства базовых станций связи в жилых кварталах района, рядом с Волго-Донским судоходным каналом, набережной Волги, а также в районе Волгоградского горчичного мас
|15.05.2026
|
Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2
представители Т2. Майские выходные считаются идеальным временем для коротких путешествий по стране. Волгоград традиционно входит в топ самых востребованных весенних маршрутов. По данным аналити
|15.05.2026
|
МТС расширила покрытие мобильного интернета на трассе «Волгоград – Элиста»
ее устойчивой. Теперь водители и пассажиры смогут комфортнее пользоваться онлайн-навигацией, мессенджерами, банковскими и государственными сервисами в дороге, а также оставаться на связи в пути между Волгоградом и Элистой. Трасса Р-22 «Каспий» является одной из ключевых транспортных магистралей юга России. Маршрут активно используется жителями Волгоградской области, туристами и грузоперевоз
|03.03.2026
|
К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру
МТС запустила к весеннему сезону автопутешествий дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов. Покрытие мобильного интернета расширилось благодаря строительству 20 базовых станций на одной из ключевых магистралей юга России. Об этом CNews сообщили представители МТС. В р
|13.02.2026
|
МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин
чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего волгоградцы сдавали умные часы Huawei– на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву
|06.02.2026
|
Умные парковки Волгограда интегрировали с государственными сервисами и защитили от сбоев связи
Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила ключевой этап создания единого цифрового контура парковочного пространства Волгограда. Система, включающая комплексы фотовидеофиксации и программное обеспечение собственной разработки РИР, теперь интегрирована с федеральными сервисами, что позволяет автоматизировать у
|22.01.2026
|
МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году
МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Волгограде по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 21,6% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 19,8%, третье – Huaw
|09.12.2025
|
«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде
Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетплейса будет доступн
|17.09.2025
|
В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет
МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в микрорайоне Жилгородок Дзержинского района Волгограда. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 25% для жителей самого густонаселенного района города, которые смогут с большим комфортом пользова
|02.09.2025
|
К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда
МТС к началу нового учебного года модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции на главных студенческих улицах Волгограда — проспекте им. Ленина и Университетском проспекте. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета на этих магистралях выросла на 30%. На проспекте Ленина, о
|16.07.2025
|
Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета
ода. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по подключению были выполнены во всех районах Волгограда, в том числе в жилых домах на улицах Днестровская, Профсоюзная, Тракторостроителей
|18.06.2025
|
К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь
Цифровая экосистема МТС обновила телеком-инфраструктуру в центре Волгограде к началу лета. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла на 35% на Центральной набережной. Об этом CNews сообщили представители МТС. Волгоградские инженеры
|22.05.2025
|
МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде
рудование LTE в подземной части уникального волгоградского метротрама. Благодаря запуску 4G, жители Волгограда смогут пользоваться интернетом во время поездок по подземному маршруту скоростного
|15.05.2025
|
Почти 7,5 тыс. раз мошенники пытались дозвониться одному жителю Волгограда
зовов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 2,8 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Рекорд зафиксирован у одного из абонентов из Волгограда — на его номер злоумышленники пытались дозвониться 7425 раз. Все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы. В общей сложности, благодаря работе «Защитник
|13.05.2025
|
В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS
В Волгограде состоялось открытие регионального офиса IBS — российской ИТ-сервисной компании. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и про
|06.05.2025
|
МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов
тий, приуроченных к 80-летию Победы, мы усилили сеть на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда. Это особенное место и важная дата для всей страны. Мы развернули дополнительное о
|24.04.2025
|
В Волгограде установят новые устройства для регулирования дорожного движения
«ИТС» - она стала победителем аукциона. Стоимость контракта составляет 82 млн руб. В ноябре 2024 г. Волгоград уже получил 149 видеодетекторов транспорта нового поколения. Тогда по нацпроекту «Б
|12.03.2025
|
МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде
на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих и густонаселенных микрорайонов Волгограда. В частности, улучшения затронули популярное места отдыха волгоградцев – экопарк А
|04.03.2025
|
Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока
сквич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей. Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (
|12.02.2025
|
Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС
МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация и установка нового телеком-оборудования позволила увеличить к сезону распродаж скорость мобильного интернета для тысяч посетителей и сотрудников, ежедневно посещающих п
|04.02.2025
|
Для жителей «Колизея» в Волгограде разогнали мобильный интернет
МТС расширила сеть LTE в Кировском районе Волгограда. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Колизей», расположенного рядом с сосновой рощей в санаторной зоне
|30.01.2025
|
Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС
Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на четверть скорость мобильного интернета для посетителей главных катков города – «Лагуна» в парке ЦПКиО, «Раздолье» в пойме р.
|16.12.2024
|
«T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского
й оператор мобильной связи, провел работы по улучшению покрытия сети вблизи густонаселенных районов Волгограда и Волжского. Компания усилила инфраструктуру и ускорила мобильный интернет рядом с
|10.12.2024
|
К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда
ь пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы в жилых комплексах Волгограда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по развитию сети широкополосного
|28.11.2024
|
Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта
установлены 149 видеодетекторов нового поколения «Паук». Проект реализован по заказу Администрации Волгограда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом CNews соо
|07.10.2024
|
МТС «прокачала» интернет на вокзалах Волгограда
МТС завершила модернизацию сети LTE в районе центрального железнодорожного вокзала и автовокзала Волгограда. Благодаря строительству телеком-оборудования средняя скорость передачи данных выр
|29.08.2024
|
МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда
МТС развернула в жилых комплексах Волгограда систему умного управления доступом в многоквартирные дома. Благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения в жилом квартале «Новый» жители смогут удал
|09.08.2024
|
В аквапарках Волгограда и Волжского развернули ускоренную сеть 4G
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в популярных местах отдыха Волгограда и Волжского. Благодаря строительству и модернизации телеком-оборудования скорость
|26.07.2024
|
На пляжах Волгограда и Волжского развернули обновленную цифровую сеть
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Волгограда и Волжского. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на терри
|17.07.2024
|
МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград
МТС обеспечила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети прак
|06.05.2024
|
Волгоград вошел в тройку бюджетных направлений для летнего отдыха
ировала направления для летнего отдыха внутри страны и составила перечень самых бюджетных в 2024 г. Волгоград вошел в тройку самых бюджетных направлений по России – стоимость проживания в город
|23.04.2024
|
Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках
ики оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд. «Майские праздники для жителей и гостей Волгограда – особенное время. Традиционно в этот период городские пространства наполнены мест
|18.04.2024
|
Над Вишневым прудом и «Бейкер стрит» в Волгограде развернули ускоренную сеть 4G
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Дзержинском районе Волгограда. Установка современного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильно
|04.04.2024
|
К сезону весеннего променада инженеры-связисты ускорили интернет в парковых зонах Волгограда
. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительство телеком-оборудования в Центральном районе Волгограда позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета в парков
|13.03.2024
|
Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону
10% жизни Жительница Волгограда Анастасия Звонникова по решению Дзержинского районного суда Волгограда проведет два года своей жизни в колонии общего режима за участие в схеме телефонного мошенничества. Это
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 99 60
|Путин Владимир 3454 16
|Брюзгин Евгений 11 11
|Юшкин Сергей 9 9
|Слизень Виталий 244 8
|Мельников Александр 98 6
|Семериков Андрей 37 6
|Холодов Андрей 55 6
|Корнеев Сергей 84 5
|Попов Алексей 339 5
|Левитин Игорь 35 5
|Михайлова Анна 10 5
|Платонова Оксана 14 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Анкилов Константин 121 4
|Воробьев Михаил 53 4
|Балакин Василий 14 4
|Бородянский Борис 24 4
|Корчагин Павел 18 4
|Кирюшин Геннадий 91 4
|Сморжевский Алексей 4 4
|Еремкин Андрей 17 4
|Бровко Анатолий 6 4
|Бусова Татьяна 4 4
|Бочаров Андрей 9 4
|Никифоров Николай 1138 3
|Паршин Максим 323 3
|Малышев Сергей 99 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Оголь Елена 24 3
|Свирский Павел 21 3
|Тюрина Мария 59 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Андамасова Людмила 4 3
|Дикушкин Николай 4 3
|Самойлов Евгений 6 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Орловский Виктор 408 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.