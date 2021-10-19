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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 3
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
05.04.2021 «Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2

Публикаций - 558, упоминаний - 739

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
Microsoft Corporation 11628 18
3934 17
ЛайфТелеком - Телфин 97 17
Yandex - Яндекс 4129 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 15
Синтерра - Synterra 602 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 12
Скай Линк - Skylink 548 11
VK - Mail.ru Group 2508 11
Samsung Electronics 5878 10
Apple Inc - Эппл Рус 7861 10
IBM 3677 9
Cisco Systems 2158 8
HP Inc. 3043 8
АйТи 771 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
Oracle Corporation 3466 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
М2М телематика 165 7
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
СМАРТС Компания 236 7
Huawei 2750 6
SAP SE 3272 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 6
Yota - Скартел 623 6
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 5
Sony 2588 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Nokia Corporation 2546 5
Астерос - Asteros 531 5
LG Electronics 1942 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 27
РЖД - Российские железные дороги 1093 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 7
Евросеть 939 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
Ситимобил - Служба такси 113 5
Почта России ПАО 1586 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 5
Альфа-Банк 1135 5
Газпром ПАО 538 4
Связной ГК 897 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 4
ВТБ Банк Москвы 379 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 4
МДМ Банк 150 3
Qiwi 783 3
Роснефть НК 372 3
О2О Холдинг 43 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Русагро Группа Компаний 143 3
Юнистрим - Unistream 169 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
Uber Technologies 258 2
Almaz Capital Partners 118 2
Альфа-Групп 353 2
AliExpress 275 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 2
Сухой - Авиационный холдинг 67 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Росгосстрах 184 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Аэрофлот 496 2
СберЛогистика 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 19
Правительство РФ 2226 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 6
Правительство Москвы 660 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Президент Российской Федерации 1447 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Арбитражный суд города Москвы 347 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 28
3G - Стандарт мобильной связи 3835 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 6
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
ИТ-аутсорсинг 685 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 4
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HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
Google Android 10752 21
Superjob 172 18
Apple iOS 5744 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 10
Microsoft Windows 10 6810 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Microsoft Skype 1501 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 6
Apple Pay 385 6
Apple - App Store 2199 6
Linux OS 4386 6
Apple iPad 3263 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 5
Manhattan SCALE 30 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Яндекс.Маркет 439 4
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
Apple Mac 1491 4
WhatsApp Messenger 654 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
SQL - Язык программирования 439 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
Азбука интернета 21 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 3
Microsoft Office 2004 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Exchange 695 3
Dr.Web Антивирус 195 3
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Windows 876 2
Мельников Александр 63 6
Попов Алексей 319 5
Слизень Виталий 154 5
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Корнеев Сергей 75 4
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Ананьев Алексей 90 2
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Платонова Оксана 4 2
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Мишустин Михаил 302 2
Калугин Сергей 162 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 334
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 296
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 264
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 208
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 202
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 192
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 171
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 155
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 127
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 121
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 113
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 110
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 83
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 80
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 68
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 68
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 60
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 59
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 58
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 51
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 51
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 43
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 41
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
Федеральное законодательство 254 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Торговля розничная 77 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
POI - points of interest 60 2
Пиратство - Авторское право 216 2
Русский язык 1028 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
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ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
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Samsung Research 10 1
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S&P - Standard and Poor’s 4 1
Kelly Services 16 1
AC&M Consulting 70 1
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ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 3 2
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ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
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Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
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ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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