Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград

В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда МТС расширила сеть LTE в центре Волгограда. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews соо

Солнечная энергия стала дополнительным источником питания базовых станций на трассе Волгоград-Элиста МТС расширила использование альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России. Об этом CNews сообщили представит

В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС МТС расширила сеть фиксированного интернета в Советском районе Волгограда. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом

T2 развернул сеть в Международном аэропорту Волгограда 2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие в здании Международного аэропорта Волгограда. Техническое решение охватило зоны действующих терминалов C и C2: пассажирам и пер

Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить востр

МТС ускорила мобильный интернет у Волго-Донского канала и старейшего маслозавода России МТС расширила сеть LTE в Красноармейском районе Волгограда. В результате строительства базовых станций связи в жилых кварталах района, рядом с Волго-Донским судоходным каналом, набережной Волги, а также в районе Волгоградского горчичного мас

Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2 представители Т2. Майские выходные считаются идеальным временем для коротких путешествий по стране. Волгоград традиционно входит в топ самых востребованных весенних маршрутов. По данным аналити

МТС расширила покрытие мобильного интернета на трассе «Волгоград – Элиста» ее устойчивой. Теперь водители и пассажиры смогут комфортнее пользоваться онлайн-навигацией, мессенджерами, банковскими и государственными сервисами в дороге, а также оставаться на связи в пути между Волгоградом и Элистой. Трасса Р-22 «Каспий» является одной из ключевых транспортных магистралей юга России. Маршрут активно используется жителями Волгоградской области, туристами и грузоперевоз

К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру МТС запустила к весеннему сезону автопутешествий дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов. Покрытие мобильного интернета расширилось благодаря строительству 20 базовых станций на одной из ключевых магистралей юга России. Об этом CNews сообщили представители МТС. В р

МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего волгоградцы сдавали умные часы Huawei– на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву

Умные парковки Волгограда интегрировали с государственными сервисами и защитили от сбоев связи Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») завершила ключевой этап создания единого цифрового контура парковочного пространства Волгограда. Система, включающая комплексы фотовидеофиксации и программное обеспечение собственной разработки РИР, теперь интегрирована с федеральными сервисами, что позволяет автоматизировать у

МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Волгограде по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 21,6% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 19,8%, третье – Huaw

«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетплейса будет доступн

В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в микрорайоне Жилгородок Дзержинского района Волгограда. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 25% для жителей самого густонаселенного района города, которые смогут с большим комфортом пользова

К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда МТС к началу нового учебного года модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции на главных студенческих улицах Волгограда — проспекте им. Ленина и Университетском проспекте. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета на этих магистралях выросла на 30%. На проспекте Ленина, о

Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета ода. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по подключению были выполнены во всех районах Волгограда, в том числе в жилых домах на улицах Днестровская, Профсоюзная, Тракторостроителей

К летнему сезону на набережной Волгограда усилили мобильную связь Цифровая экосистема МТС обновила телеком-инфраструктуру в центре Волгограде к началу лета. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла на 35% на Центральной набережной. Об этом CNews сообщили представители МТС. Волгоградские инженеры

МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде рудование LTE в подземной части уникального волгоградского метротрама. Благодаря запуску 4G, жители Волгограда смогут пользоваться интернетом во время поездок по подземному маршруту скоростного

Почти 7,5 тыс. раз мошенники пытались дозвониться одному жителю Волгограда зовов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 2,8 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Рекорд зафиксирован у одного из абонентов из Волгограда — на его номер злоумышленники пытались дозвониться 7425 раз. Все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы. В общей сложности, благодаря работе «Защитник

В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS В Волгограде состоялось открытие регионального офиса IBS — российской ИТ-сервисной компании. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и про

МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов тий, приуроченных к 80-летию Победы, мы усилили сеть на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда. Это особенное место и важная дата для всей страны. Мы развернули дополнительное о

В Волгограде установят новые устройства для регулирования дорожного движения «ИТС» - она стала победителем аукциона. Стоимость контракта составляет 82 млн руб. В ноябре 2024 г. Волгоград уже получил 149 видеодетекторов транспорта нового поколения. Тогда по нацпроекту «Б

МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих и густонаселенных микрорайонов Волгограда. В частности, улучшения затронули популярное места отдыха волгоградцев – экопарк А

Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока сквич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей. Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (

Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация и установка нового телеком-оборудования позволила увеличить к сезону распродаж скорость мобильного интернета для тысяч посетителей и сотрудников, ежедневно посещающих п

Для жителей «Колизея» в Волгограде разогнали мобильный интернет МТС расширила сеть LTE в Кировском районе Волгограда. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Колизей», расположенного рядом с сосновой рощей в санаторной зоне

Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на четверть скорость мобильного интернета для посетителей главных катков города – «Лагуна» в парке ЦПКиО, «Раздолье» в пойме р.

«T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского й оператор мобильной связи, провел работы по улучшению покрытия сети вблизи густонаселенных районов Волгограда и Волжского. Компания усилила инфраструктуру и ускорила мобильный интернет рядом с

К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда ь пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы в жилых комплексах Волгограда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по развитию сети широкополосного

Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта установлены 149 видеодетекторов нового поколения «Паук». Проект реализован по заказу Администрации Волгограда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом CNews соо

МТС «прокачала» интернет на вокзалах Волгограда МТС завершила модернизацию сети LTE в районе центрального железнодорожного вокзала и автовокзала Волгограда. Благодаря строительству телеком-оборудования средняя скорость передачи данных выр

МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда МТС развернула в жилых комплексах Волгограда систему умного управления доступом в многоквартирные дома. Благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения в жилом квартале «Новый» жители смогут удал

В аквапарках Волгограда и Волжского развернули ускоренную сеть 4G Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в популярных местах отдыха Волгограда и Волжского. Благодаря строительству и модернизации телеком-оборудования скорость

На пляжах Волгограда и Волжского развернули обновленную цифровую сеть Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Волгограда и Волжского. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на терри

МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград МТС обеспечила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети прак

Волгоград вошел в тройку бюджетных направлений для летнего отдыха ировала направления для летнего отдыха внутри страны и составила перечень самых бюджетных в 2024 г. Волгоград вошел в тройку самых бюджетных направлений по России – стоимость проживания в город

Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках ики оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд. «Майские праздники для жителей и гостей Волгограда – особенное время. Традиционно в этот период городские пространства наполнены мест

Над Вишневым прудом и «Бейкер стрит» в Волгограде развернули ускоренную сеть 4G Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Дзержинском районе Волгограда. Установка современного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильно

К сезону весеннего променада инженеры-связисты ускорили интернет в парковых зонах Волгограда . Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительство телеком-оборудования в Центральном районе Волгограда позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета в парков