Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Волгоградская область
Волгоград
Публикаций - 558, упоминаний - 739
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 6
|Попов Алексей 319 5
|Слизень Виталий 154 5
|Корчагин Павел 14 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Семериков Андрей 29 4
|Воробьев Михаил 44 4
|Балакин Василий 13 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Бородянский Борис 22 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Анкилов Константин 62 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Оголь Елена 24 3
|Малышев Сергей 46 3
|Тюрина Мария 39 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Ананьев Алексей 90 2
|Круглов Алексей 18 2
|Провоторов Александр 146 2
|Путин Владимир 1840 2
|Клименко Федор 18 2
|Ефимов Владимир 32 2
|Солонин Спартак 25 2
|Бызов Дмитрий 31 2
|Орлов Виталий 18 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Сморжевский Алексей 4 2
|Хасис Лев 96 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Кореш Виктор 73 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Лацанич Василь 92 2
|Губанов Андрей 17 2
|Платонова Оксана 4 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Любимов Александр 5 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Калугин Сергей 162 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786451, в очереди разбора - 690127.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786451, в очереди разбора - 690127.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru