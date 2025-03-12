МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Ангарский в Волгограде. Строительство новых базовых станций позволило увеличить на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих и густонаселенных микрорайонов Волгограда. В частности, улучшения затронули популярное места отдыха волгоградцев – экопарк Ангарский и Ангарский пруд, а также на территорию жилых комплексов ЖК «Романовъ» и ЖК Grand Avenue.

Развитие сети мобильного интернета и строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета на территории микрорайона Ангарский. В том числе улучшения затронули окрестности экопарка Ангарский, который популярен у волгоградцев для всесезонного отдыха всей семьей. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Улица Ангарская – важная транспортная артерия Волгограда, которая в скором времени, по сообщению властей, станет четырехполосной. В частности, это увеличит нагрузку на сеть, поэтому мы работаем «на опережение», чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Наиболее эффективные локации для строительства телеком-оборудования нам помогает определять Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, потребности и поведение абонентов, места их концентрации и многие другие показатели», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.