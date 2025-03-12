Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в микрорайоне Ангарский в Волгограде

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Ангарский в Волгограде. Строительство новых базовых станций позволило увеличить на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих и густонаселенных микрорайонов Волгограда. В частности, улучшения затронули популярное места отдыха волгоградцев – экопарк Ангарский и Ангарский пруд, а также на территорию жилых комплексов ЖК «Романовъ» и ЖК Grand Avenue.

Развитие сети мобильного интернета и строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета на территории микрорайона Ангарский. В том числе улучшения затронули окрестности экопарка Ангарский, который популярен у волгоградцев для всесезонного отдыха всей семьей. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Улица Ангарская – важная транспортная артерия Волгограда, которая в скором времени, по сообщению властей, станет четырехполосной. В частности, это увеличит нагрузку на сеть, поэтому мы работаем «на опережение», чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Наиболее эффективные локации для строительства телеком-оборудования нам помогает определять Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, потребности и поведение абонентов, места их концентрации и многие другие показатели», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

Китай до конца года начнет тестовый выпуск EUV-литографов для производства чипов

В России начали выдавать льготные кредиты под 5% для малых и средних предприятий в сфере робототехники

Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще