Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ

Руководство инвестиционного консорциума Stock Farm Road договорились с Voltai о внедрении искусственного интеллекта в процессы проектирования, строительства и эксплуатации его дата-центра в южнокорейской провинции. Объект станет первым в истории центром обработки данных, во всю систему которого будет интегрирован искусственный интеллект.

Строительство объекта

Группа инвесторов во главе с американской компанией Stock Farm Road построит в провинции Чолла-Намдо на юге Южной Корее дата-центр, пишет The Wall Street Journal. Объект будет спроектирован искусственным интеллектом (ИИ) и после запуска будет управляться им же.

Объект, о планах строительства которого стало известно в феврале 2025 г., станет первым в истории центром обработки данных (ЦОД), во всю систему которого будет интегрирован ИИ.

В проекте примет участие американский стартап Voltai — разработанный им ИИ будет проектировать объект и поддерживать его работу в дальнейшем. ИИ-технологии будут управлять всеми его ИТ-системами, включая регулирование подачи электроэнергии и воды, быструю адаптацию под разные нагрузки и задачи и так далее. Люди в ЦОДе будут лишь осуществлять общий контроль, а все решения в штатном режиме будет принимать ИИ.

Цена вопроса

В число инвесторов и консультантов Voltai входит председатель совета директоров владеющей Google компании Alphabet Джон Хеннесси (John Hennessy).

taylor-vick-m5tzztfcofs-unsplash_1.jpg
Unsplash - Taylor Vick
ИИ будет управлять проектированием, строительством и работой дата-центра в Южной Корее

Общая стоимость ЦОДа может достичь $35 млрд, а потребляемая мощность — 3 гигаватт (ГВт). Завершение строительства запланировано на 2028 г. Мощность стандартных дата-центров в 2025 г. редко превышает 1 ГВт. Журналисты The Wall Street Journal в феврале 2025 г. называли этот дата-центр одним из крупнейших в мире.

Корейский инцидент

26 сентября 2025 г. в ЦОДе Национальной службы информационных ресурсов Южной Кореи (NIRS) произошел пожар. Причина — взрыв и тепловой разгон литий-ионных батарей, что вызвало возгорание более чем 380 аккумуляторных модулей. Пожар продолжался почти сутки и закончился только после полного уничтожения батарей.

Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают высокую энергоемкость и компактность, но именно эти свойства делают их уязвимыми при нарушении режима эксплуатации. Главный риск в тепловом разгоне, когда внутренняя температура батареи начинает расти лавинообразно, достигает, согласно тестам, 870ºC и приводит к взрыву или возгоранию. Потушить такие аккумуляторы невозможно, ведь тепловой разгон генерирует кислород за счет распада веществ и превращается в самоподдерживающийся процесс, что делает неэффективными промышленные системы пожаротушения инертным газом. Единственная верная тактика — ограничить распространение пожара, изолировать и обесточить систему, дождаться полного прогорания. Именно по такому сценарию пошли во время инцидента в дата-центре в Южной Корее.

Инцидент парализовал 647 цифровых сервисов страны — от государственных услуг до банковских ИТ-систем. По информации The Guardian, пожар стал причиной одного из крупнейших сбоев в истории цифровой инфраструктуры Южной Кореи и привел к решению правительства пересмотреть стандарты безопасности дата-центров. С сентября 2025 г. специалисты сосредоточились на поиске более безопасных технологий.

Объем мирового рынка ЦОДов

В 2024 г. объем глобального рынка ЦОДов для задач, связанных с ИИ, достиг $15,02 млрд. Примерно треть от суммарных затрат пришлась на североамериканский регион, эти данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights.

Стремительное развитие всевозможных приложений и ИТ-сервисов на базе ИИ, в том числе генеративного, приводит к резкому росту нагрузки на дата-центры. Это вынуждает гиперскейлеров и облачных провайдеров тратить огромные средства на мощные серверы, оборудованные дорогостоящими ускорителями на основе графических процессоров (GPU), а также быстродействующие сети хранения данных (СХД) с твердотельными накопителями. Кроме того, увеличивается спрос на высокопроизводительные специализированные изделия с тензорными (TPU) и нейронными (NPU) процессорами. В список крупнейших потребителей комплектующих для ИИ-серверов и СХД входят ведущие облачные провайдеры — Amazon, Microsoft и Google.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Одновременно расширяется собственно ИТ-инфраструктура ЦОДов для ИИ-задач. По всему миру реализуются дорогостоящие проекты по строительству таких объектов. По мере развития моделей ИИ растет потребность в различных программно-аппаратных средах, в связи с чем увеличивается спрос на гибридные и многооблачные решения.

Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в перспективе среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 26,8%. Таким образом, к 2032 г. затраты могут увеличиться до $93,6 млрд.

Антон Денисенко

