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Dow Jones WSJ The Wall Street Journal

Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal

 

 

 

СОБЫТИЯ


31.05.2023 Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов

у интегральных микросхем, в том числе с привлечением клиентов, следует из материала опубликованного The Wall Street Journal. По итогам 2022 г. контрактный бизнес принес Intel $895 млн, что сост
22.05.2023 Основатель Microsoft стал жертвой миллиардера-шантажиста, угрожавшего раскрыть его связь с россиянкой

ской бриджисткой (игрок в карточную игру бридж) Милой Антоновой. Об этом пишет авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации WSJ, Эпштейн шанта
31.03.2022 Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий

чействе США сомневаются в целесообразности введения санкций против «Лаборатория Касперского», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее Совет национальной безопасности Б
20.08.2021 «Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства

е ее, нашли способ зарабатывать в несколько раз больше без дополнительных затрат времени. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), они втайне от своих начальников нашли себе подработку или даже
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир

ии и других странах мира во второй половине 2021 г. ожидается заметный рост цен на смартфоны, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Специалисты издания связывают это с дефицитом микросхем, котор
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США

20 г. ряд американских министерств, атаковала и крупнейшие ИТ-корпорации США. По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), они проникли в сети как минимум пяти компаний. В числе жертв х
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах

и для использования в собственных сервисах. Об этом пишет авторитетное издание Wall Street Journal (WSJ), приводя реальные примеры. Как сообщает WSJ, у Amazon есть две схемы обмана небол
11.05.2020 США затеяли установить гегемонию выпуска процессоров

кой компанией TSMC о строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), в переговорах также участвует американский чип-мейкер Intel, б
12.02.2020 США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру

адала доступом к личным данным пользователей мобильных сетей по всему миру. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление американских чиновников. «Мы располагае
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше

Расследование The Wall Street Journal Google манипулирует поисковыми алгоритмами, чтобы менять на свое усмо
02.07.2019 Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера

«Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive) из компании (он покинет ее до конца 2019 г.). По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), увольнение Айва в меньшей степени связано с его желанием откры
03.05.2019 Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов

Было ваше, стало наше Популярный подпольный рынок в даркнете, известный как Wall Street Market, закрылся, а его создатели похитили всю криптовалюту, депонированную клиентами площадки. За неделю до этого администрация Wall Street Market заявила, что у ресурса воз
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы

продолжена в связи с пересмотром общей стратегии компании на ближайшие годы, сообщил деловой портал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники Сейчас руководство Apple всеми сил
20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ

транстве, оставляют свои должности. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal. Издание увязывает их уход с растущей обеспокоенностью американских в
08.09.2017 Срыв поставок. Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса

ициально назначили на 12 сентября 2017 г. и переносить не собираются, сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.Дефицит с необходимыми объемами
18.07.2017 Экс-топ-менеджер Apple предрек провал будущего iPhone

директор Apple, а также бывший член глобального консультационного совета Samsung, заявил в интервью The Wall Street Journal о превосходстве смартфонов Samsung над разработками Apple. После иссл
26.01.2017 Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи

Гнется, но не бьется Японская компания Japan Display будет делать гибкие дисплеи для iPhone американской Apple. Как пишет Wall Street Journal, защищенный пластиком гибкий LCD-дисплей можно будет сгибать и даже скручивать. До сих пор возможность изгибов LCD-дисплея была ограничена их стеклянной «подложкой», однако

20.02.2015 Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров»

оявляются вновь, слегка модифицированные, чтобы учесть и обойти предпринятые меры защиты, рассказал WSJ один из источников. Источники не уточняют похищенные из сети Госдепа объемы информации. О
14.11.2014 Власти США шпионят за своими гражданами с помощью фальшивых базовых станций

юдает за гражданами своей страны с помощью фальшивых базовых станций сотовой связи, сообщила газета Wall Street Journal, сославшаяся на собственные источники в правоохранительных органах. Как п
26.05.2014 Стартап прогнозной аналитики покорил Wall Street

торому присоединились Madrona Venture Group, Bloomberg Beta и Vulcan Capital, а также, по сообщению The Wall Street Journal, крупный банк и крупное страховое агентство, пожелавшие остаться нена
24.01.2014 Wall Street Journal рассказала подробности о будущих гигантских iPhone

плеями будут обладать металлическим корпусом, примерно таким, каким оснащен iPhone 5s. По сведениям WSJ, Apple откажется от пластикового корпуса, который она использовала в iPhone 5c. Из этого

06.09.2013 Apple тестирует гигантские iPhone

Apple планирует предложить рынку iPhone с большим дисплеем, сообщает Wall Street Journal. «Яблочная компания» тестирует прототипы устройств с экранами диагональю

17.07.2012 Новый iPhone будет обладать более тонким дисплеем - WSJ

ю информацию сообщил ресурс DigiTimes. Однако ее впервые подтверждает столь авторитетный журнал как WSJ. В отличие от технологии on-cell, по которой производятся дисплеи для iPhone 4S, в in-cel
14.02.2011 Apple выпустит более дешевый iPhone - WSJ

ьными устройствами, Mac и PC. В настоящее время подписка на сервис стоит от $99 в год. Отметим, что WSJ - второе авторитетное издание, сообщившее о готовящемся к выпуску дешевом iPhone. Ранее и
09.02.2011 iPad 2 запущен в производство - WSJ

Партнеры Apple приступили к производству планшетных компьютеров iPad нового поколения. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает авторитетное издание Wall Street Journal. По информации источника, iPad 2 обладает более тонким корпусом, легче, чем устройство первого поколения, обладает как минимум одной встроенной камерой (спереди для видеозво
15.04.2010 Причина обысков в HP - подозрение в многомиллионных взятках Генпрокуратуре

нов в отношении поставок компанией техники в Генеральную прокуратуру, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Как говорит неназванный источник издания, правоохранители подозревают, что за получение
16.09.2008 Wall Street Journal превратит свой сайт в социальную сеть

Издание Wall Street Journal объявило о том, что добавит функции социальных сетей на свой сайт. Ожидае
14.02.2008 Wall Street Journal об обновлении Vista

Известный колумнист WSJ, Уолт Моссберг, провел тестирование ожидаемого многими пользователями пакета обновлений SP1 для ОС Vista. Эксперт оказался разочарован, сообщив, что обновление не решает важных проблем, свя
14.11.2007 Материалы на сайте Wall Street Journal будут бесплатными

t Murdoch) вчера, 13 ноября, заявил о том, что намерен сделать доступ к материалам на сайте издания The Wall Street Journal полностью бесплатным. Пользователям не придется больше платить за под
22.10.2007 Wall Street Journal "пристыдил" Apple

Один из ведущих экспертов Wall Street Journal, Уолт Моссберг, обратился к компании Apple и оператору AT&T, чтобы те, наконец, позволили пользователям самостоятельно выбирать себе оператора сотовой связи. Напомним, что н
13.04.2001 Dow Jones подтверждает увольнения в Wall Street Journal

Компания Dow Jones, владелец Wall Street Journal, объявила, что будут уволены 202 сотрудника, т.е. 2% персонала, и закрыты
30.03.2001 Новостные сайты: как выжить?

Сайт WSJ.com, онлайновое подразделение финансовой газеты The Wall Street Journal, принадлежащей компании Dow Jones & Co, объявил о сокращении "огранич
07.12.2000 Wall Street любит проигравших?

По всей видимости, инвесторы с Wall Street не являются завсегдатаями интернет-магазинов, во всяком случае, их мнение о торговых сайтах расходится с мнением большинства покупателей, сообщает Upside Today. Журнал Yahoo! Intern
14.09.2000 Wall Street Journal победила киберсквоттера

Компания Dow Jones, которой принадлежит Wall Street Journal, выиграла права на два доменных имени, в которых использовано название журнала, сообщает АР. Судья постановил, что Джон Зуккарини (John Zuccarini), владелец сайтов wallstree
13.09.2000 Доклад Wall Street вызвал рост акций DoubleClick Inc

12 сентября акции DoubleClick Inc., рекламного агентства, работающего в интернете, выросли на 12%. Рост курса акций был вызван докладом, подготовленным аналитиками Wall Street, которые одобрили ряд новых проектов компании. (В последнее время, в связи со снижением расходов интернет-компаний на рекламу, акции DoubleClick падали.) В ходе встречи с аналитикам
09.08.2000 Результаты Cisco в 4м финансовом квартале оказались выше предсказаний Wall Street

Компания Cisco Systems Inc. сообщила о результатах четвёртого финансового квартала, которые оказались выше предсказаний Wall Street. Оборот компании по сравнению с четвертым кварталом прошлого финансового года вырос на 61% и достиг $5,72 млрд. Исключая стоимость приобретений, затраты связанные с фондовыми опцион
27.06.2000 По заявлению Arrow Electronics, оборот компании за второй квартал превзойдет предсказания Wall Street и достигнет $3 млрд.

ия Arrow Electronics Inc., крупнейший дистрибьютор электронных компонентов, объявила, что её оборот за второй квартал 2000 года достигнет рекордной отметки $3 млрд. и превысит предсказания аналитиков Wall Street. По прогнозу компании, прибыль за второй квартал составит $0,81 на акцию против $0,65 на акцию, полученных в первом квартале. По прогнозу Wall Street, прибыль во втором кварт
19.05.2000 Hewlett-Packard объявила об альянсе с Wall Street Systems

18 мая Hewlett-Packard Company объявила об альянсе с фирмой Wall Street Systems для разработки прогрессивных решений в области электронной коммерции и финансов. Wall Street Systems намерен использовать технологии Hewlett-Packard для создания полн
15.01.1999 Интерактивное издание журнала The Wall Street Journal использует службу Hyperbolic Tree user-interface component компании Inxight

y компания Inxight Software Inc. сообщила на этой неделе о заключении соглашения, согласно которому The Wall Street Journal Interactive Edition (интерактивное издание журнала The Wall Street

Публикаций - 1339, упоминаний - 1738

Dow Jones и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 277
Google LLC 12688 262
Microsoft Corporation 25775 256
Samsung Electronics 11064 122
Meta Platforms - Facebook 4621 110
Amazon Inc - Amazon.com 3277 104
Yahoo! 3726 103
Intel Corporation 12811 99
IBM - International Business Machines Corp 9699 85
HP - Hewlett-Packard 3662 62
AT&T Inc 1725 60
AOL Inc - America Online 1883 59
HP Inc. 5883 57
Huawei 4676 54
X Corp - Twitter 2938 52
Cisco Systems 5372 51
Oracle Corporation 7074 51
Dell EMC 5180 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
Qualcomm Technologies 1974 38
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 36
Sony 6739 36
Lenovo Motorola 3566 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
Yandex - Яндекс 9216 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 29
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 28
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 27
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 27
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 26
Verizon - WorldCom 501 26
Nvidia Corp 4002 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
Dell Technologies - Dell Computer 2219 22
Adobe Systems 1597 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
Alibaba Group 473 19
LG Electronics 3735 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 69
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 41
Warner 540 28
Microsoft - LinkedIn 699 27
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
eBay Inc 1640 20
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 17
Walt Disney Company 647 16
Boeing 1031 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
SoftBank Group 284 11
Merrill Lynch 454 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
DST Global - Digital Sky Technologies 229 9
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 9
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 9
Tesla Motors 461 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
Barnes & Noble 171 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Barclays 122 7
Sequoia Capital 115 7
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 7
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Bertelsmann 195 7
Priceline.com - online travel agency 139 7
Softbank Vision Fund 13 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
WMG - Warner Music Group 210 6
Lockheed Martin 777 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Amnesty International 21 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 82
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 55
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 48
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 37
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 36
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 34
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 29
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 25
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 13
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 11
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 6
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 6
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Online Publishers Association 10 4
Демократическая политическая партия США 122 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 225
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 124
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 122
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 121
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 109
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 107
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 90
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 59
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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