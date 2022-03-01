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Индексная книга CNews*
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Dow Jones WSJ The Wall Street Journal

Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal


01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung
20.08.2021 «Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США
09.10.2020 AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах
09.07.2020 Как Nokia и Huawei сделали разные 5G. Nokia проиграла, а Huawei взлетел
15.05.2020 Первый в мире производитель 5-нм чипов поддался уговорам Трампа и построит завод в США
11.05.2020 США затеяли установить гегемонию выпуска процессоров
12.02.2020 США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше
02.07.2019 Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера
03.05.2019 Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов
29.04.2019 Apple купит очень перспективную часть производства Intel
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы
23.11.2018 США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei
19.11.2018 Продажи новых iPhone катастрофичны. Apple резко снижает производство
17.09.2018 Сотрудников Amazon поймали за руку на удалении плохих отзывов о товарах за деньги
20.07.2018 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ
03.07.2018 Чужую почту на Gmail может читать любой разработчик для Android
05.03.2018 Google распорядилась брать на работу только женщин и афроамериканцев
11.09.2017 Китай запрещает торговлю биткоинами
08.09.2017 Срыв поставок. Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса
18.07.2017 Экс-топ-менеджер Apple предрек провал будущего iPhone
28.06.2017 Samsung возвращает в продажу взрывоопасные Galaxy Note 7 — «для фанатов»
26.01.2017 Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи
13.04.2015 Инженер из Apple создает в Google революционные аккумуляторы для смартфонов
20.02.2015 Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров»
27.01.2015 Власти США следят за миллионами автомобилей в реальном времени
12.12.2014 Google закрывает технический офис в России?

Публикаций - 1225, упоминаний - 1565

Dow Jones упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 256
Google LLC 10352 232
Microsoft Corporation 22497 232
Samsung Electronics 9333 111
Meta Platforms - Facebook 4267 101
Yahoo! 3603 96
Amazon Inc - Amazon.com 2650 89
Intel Corporation 11262 79
IBM - International Business Machines Corp 8941 78
HP - Hewlett-Packard 3567 61
AOL Inc 1525 54
AT&T Inc 1563 54
HP Inc. 5313 53
Dell EMC 4736 49
Cisco Systems 4720 48
Oracle Corporation 6035 48
Huawei 3222 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 41
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 41
Twitter 2493 40
Lenovo Motorola 3463 35
Qualcomm Technologies 1639 33
Sony 6145 31
Oracle - Sun Microsystems 2176 29
Yandex - Яндекс 5015 27
Verizon - WorldCom 480 26
Foxconn Technology Group - Hon Hai Precision Industry - Hongfujin Precision Electronics 372 26
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 25
HP Compaq Computer Corp 1905 24
AMD - Advanced Micro Devices 3661 23
AOL - America Online 708 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 21
LG Electronics 3372 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 19
Adobe Systems 1443 17
Dell Technologies - Dell Computer 984 17
HTC Corporation 1428 17
ZTE Corporation 685 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 34
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 22
LinkedIn 558 22
eBay Inc 1576 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 17
Walt Disney Company 556 14
Warner 422 13
Boeing 957 12
SoftBank Group 236 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
GM - General Motors 434 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 8
Silver Lake Partners 75 8
Merrill Lynch 427 8
Bertelsmann 192 7
Priceline.com - online travel agency 137 7
Sequoia Capital 102 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 207 7
First Call 238 7
Barnes & Noble 119 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Barclays 90 6
Citi - Citigroup 283 6
Tesla Motors 285 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 6
DST - Digital Sky Technologies 87 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
WMG - Warner Music Group 201 5
UMG - Universal Music Group 253 5
DST Global 173 5
Walmart - Wal-Mart Stores 361 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Lockheed Martin 730 5
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 5
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
TPG - инвестиционная компания 24 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 92
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 34
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 31
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 31
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 27
Президент Российской Федерации 3770 25
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 23
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 18
Администрация Президента РФ 904 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 13
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 8
Верховный суд Российской Федерации 709 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 8
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 7
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 6
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 65
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Демократическая политическая партия США 91 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
Symbian Foundation 38 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
ЛДПР 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 98
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 33
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 31
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 30
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 22
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 17
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 793 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 17
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 14
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 140
Google Android 11959 121
Apple iPad 3663 82
Apple iOS 6422 49
Microsoft Windows 10 11713 38
Apple iPhone 5 745 32
Apple iPhone 4 743 31
Google YouTube - Видеохостинг 2277 28
Linux OS 7669 27
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 25
Microsoft Windows 2000 2856 22
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 21
Apple iPod 1369 20
Apple iPhone 6 2649 20
Google Play - Google Store - Android Market 2732 19
Apple iTunes Store 1053 18
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 17
Google Chrome - браузер 1270 16
Apple iPad mini 398 15
Samsung Galaxy Note 673 15
Apple - App Store 2437 14
Google Maps - Карты Google 678 14
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 13
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 13
Microsoft Office 3247 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 13
Microsoft Skype 1940 12
Microsoft Bing 343 12
Apple iPhone 3 402 12
Amazon Kindle 151 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 11
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 11
Microsoft Windows 2104 11
WhatsApp Messenger 745 11
Oracle Java - язык программирования 2554 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 10
Google Gmail 802 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 10
Jobs Steve - Джобс Стив 996 31
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 27
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 27
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 26
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 21
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 17
Касперский Евгений 290 14
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 13
Исанин Антон 9365 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 11
Hurd Mark - Херд Марк 95 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 10
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 9
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 9
Никифоров Николай 1161 8
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 8
Brin Sergey - Сергей Брин 183 8
Rubin Andy - Рубин Энди 61 8
Icahn Carl - Айкан Карл 65 8
Yang Jerry - Янг Джерри 84 7
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 7
Dell Michael - Делл Майкл 189 7
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 7
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 7
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 7
Larry Page - Ларри Пейдж 181 7
Coats Dan - Коутс Дэн 14 6
Мильнер Юрий 130 5
Путин Владимир 2542 5
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 5
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 5
Allen Paul - Аллен Пол 119 5
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 5
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 4
Усманов Алишер 275 4
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 48 4
Мельникова Анастасия 197 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 543
Россия - РФ - Российская федерация 108428 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 122
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 71
Япония 10069 63
США - Калифорния 3381 60
Европа 12319 55
Германия - Федеративная Республика 8903 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 43
США - Нью-Йорк 2616 35
Китай - Тайвань 2115 30
Канада 3319 29
Южная Корея - Республика 4394 28
Индия - Республика 4263 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 26
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 24
Франция - Французская Республика 5665 24
Америка Северная 2650 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Израиль 1756 21
Италия - Итальянская Республика 3310 21
США - Колумбия - Вашингтон 1169 20
Азия - Азиатский регион 3803 20
Нидерланды 2197 19
Украина 6212 15
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 15
Швеция - Королевство 2072 14
Ближний Восток 2549 14
Сингапур - Республика 1574 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Испания - Королевство 2917 12
Африка - Африканский регион 2928 12
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 12
США - Техас 813 11
США - Калифорния - Купертино 249 10
Великобритания - Лондон 2031 10
Китай - Пекин - Beijing 870 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 183
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 99
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 81
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 15
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 9
ISDEX интернет-индекс 196 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 5
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 21 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 4
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 3
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 23 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Абонентская база - Абонентская плата 1383 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 96
NYT - The New York Times 956 69
Bloomberg 1009 49
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 36
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 25
AP - Associated Press 1975 20
FT - Financial Times 1118 19
AppleInsider 384 18
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 17
News Corp 185 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Forbes - Форбс 591 16
USA Today 125 13
The Verge - Издание 482 12
DigiTimes - Издание 1284 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 12
The Guardian - Британская газета 320 12
The Washington Post 298 11
Times 500 10
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 9
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500 Startups 4742 5
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
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Yale University - Йельский университет 116 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 5
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
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