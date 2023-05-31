Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal

Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов у интегральных микросхем, в том числе с привлечением клиентов, следует из материала опубликованного The Wall Street Journal. По итогам 2022 г. контрактный бизнес принес Intel $895 млн, что сост

Основатель Microsoft стал жертвой миллиардера-шантажиста, угрожавшего раскрыть его связь с россиянкой ской бриджисткой (игрок в карточную игру бридж) Милой Антоновой. Об этом пишет авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По информации WSJ, Эпштейн шанта

Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий чействе США сомневаются в целесообразности введения санкций против «Лаборатория Касперского», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее Совет национальной безопасности Б

«Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства е ее, нашли способ зарабатывать в несколько раз больше без дополнительных затрат времени. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), они втайне от своих начальников нашли себе подработку или даже

Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир ии и других странах мира во второй половине 2021 г. ожидается заметный рост цен на смартфоны, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Специалисты издания связывают это с дефицитом микросхем, котор

Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 20 г. ряд американских министерств, атаковала и крупнейшие ИТ-корпорации США. По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), они проникли в сети как минимум пяти компаний. В числе жертв х

Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах и для использования в собственных сервисах. Об этом пишет авторитетное издание Wall Street Journal (WSJ), приводя реальные примеры. Как сообщает WSJ, у Amazon есть две схемы обмана небол

США затеяли установить гегемонию выпуска процессоров кой компанией TSMC о строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), в переговорах также участвует американский чип-мейкер Intel, б

США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру адала доступом к личным данным пользователей мобильных сетей по всему миру. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление американских чиновников. «Мы располагае

Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше Расследование The Wall Street Journal Google манипулирует поисковыми алгоритмами, чтобы менять на свое усмо

Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера «Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive) из компании (он покинет ее до конца 2019 г.). По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), увольнение Айва в меньшей степени связано с его желанием откры

Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов Было ваше, стало наше Популярный подпольный рынок в даркнете, известный как Wall Street Market, закрылся, а его создатели похитили всю криптовалюту, депонированную клиентами площадки. За неделю до этого администрация Wall Street Market заявила, что у ресурса воз

Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы продолжена в связи с пересмотром общей стратегии компании на ближайшие годы, сообщил деловой портал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники Сейчас руководство Apple всеми сил

Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ транстве, оставляют свои должности. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal. Издание увязывает их уход с растущей обеспокоенностью американских в

Срыв поставок. Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса ициально назначили на 12 сентября 2017 г. и переносить не собираются, сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.Дефицит с необходимыми объемами

Экс-топ-менеджер Apple предрек провал будущего iPhone директор Apple, а также бывший член глобального консультационного совета Samsung, заявил в интервью The Wall Street Journal о превосходстве смартфонов Samsung над разработками Apple. После иссл

Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи Гнется, но не бьется Японская компания Japan Display будет делать гибкие дисплеи для iPhone американской Apple. Как пишет Wall Street Journal, защищенный пластиком гибкий LCD-дисплей можно будет сгибать и даже скручивать. До сих пор возможность изгибов LCD-дисплея была ограничена их стеклянной «подложкой», однако

Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров» оявляются вновь, слегка модифицированные, чтобы учесть и обойти предпринятые меры защиты, рассказал WSJ один из источников. Источники не уточняют похищенные из сети Госдепа объемы информации. О

Власти США шпионят за своими гражданами с помощью фальшивых базовых станций юдает за гражданами своей страны с помощью фальшивых базовых станций сотовой связи, сообщила газета Wall Street Journal, сославшаяся на собственные источники в правоохранительных органах. Как п

Стартап прогнозной аналитики покорил Wall Street торому присоединились Madrona Venture Group, Bloomberg Beta и Vulcan Capital, а также, по сообщению The Wall Street Journal, крупный банк и крупное страховое агентство, пожелавшие остаться нена

Wall Street Journal рассказала подробности о будущих гигантских iPhone плеями будут обладать металлическим корпусом, примерно таким, каким оснащен iPhone 5s. По сведениям WSJ, Apple откажется от пластикового корпуса, который она использовала в iPhone 5c. Из этого

Apple тестирует гигантские iPhone Apple планирует предложить рынку iPhone с большим дисплеем, сообщает Wall Street Journal. «Яблочная компания» тестирует прототипы устройств с экранами диагональю

Новый iPhone будет обладать более тонким дисплеем - WSJ ю информацию сообщил ресурс DigiTimes. Однако ее впервые подтверждает столь авторитетный журнал как WSJ. В отличие от технологии on-cell, по которой производятся дисплеи для iPhone 4S, в in-cel

Apple выпустит более дешевый iPhone - WSJ ьными устройствами, Mac и PC. В настоящее время подписка на сервис стоит от $99 в год. Отметим, что WSJ - второе авторитетное издание, сообщившее о готовящемся к выпуску дешевом iPhone. Ранее и

iPad 2 запущен в производство - WSJ Партнеры Apple приступили к производству планшетных компьютеров iPad нового поколения. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает авторитетное издание Wall Street Journal. По информации источника, iPad 2 обладает более тонким корпусом, легче, чем устройство первого поколения, обладает как минимум одной встроенной камерой (спереди для видеозво

Причина обысков в HP - подозрение в многомиллионных взятках Генпрокуратуре нов в отношении поставок компанией техники в Генеральную прокуратуру, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Как говорит неназванный источник издания, правоохранители подозревают, что за получение

Wall Street Journal превратит свой сайт в социальную сеть Издание Wall Street Journal объявило о том, что добавит функции социальных сетей на свой сайт. Ожидае

Wall Street Journal об обновлении Vista Известный колумнист WSJ, Уолт Моссберг, провел тестирование ожидаемого многими пользователями пакета обновлений SP1 для ОС Vista. Эксперт оказался разочарован, сообщив, что обновление не решает важных проблем, свя

Материалы на сайте Wall Street Journal будут бесплатными t Murdoch) вчера, 13 ноября, заявил о том, что намерен сделать доступ к материалам на сайте издания The Wall Street Journal полностью бесплатным. Пользователям не придется больше платить за под

Wall Street Journal "пристыдил" Apple Один из ведущих экспертов Wall Street Journal, Уолт Моссберг, обратился к компании Apple и оператору AT&T, чтобы те, наконец, позволили пользователям самостоятельно выбирать себе оператора сотовой связи. Напомним, что н

Dow Jones подтверждает увольнения в Wall Street Journal Компания Dow Jones, владелец Wall Street Journal, объявила, что будут уволены 202 сотрудника, т.е. 2% персонала, и закрыты

Новостные сайты: как выжить? Сайт WSJ.com, онлайновое подразделение финансовой газеты The Wall Street Journal, принадлежащей компании Dow Jones & Co, объявил о сокращении "огранич

Wall Street любит проигравших? По всей видимости, инвесторы с Wall Street не являются завсегдатаями интернет-магазинов, во всяком случае, их мнение о торговых сайтах расходится с мнением большинства покупателей, сообщает Upside Today. Журнал Yahoo! Intern

Wall Street Journal победила киберсквоттера Компания Dow Jones, которой принадлежит Wall Street Journal, выиграла права на два доменных имени, в которых использовано название журнала, сообщает АР. Судья постановил, что Джон Зуккарини (John Zuccarini), владелец сайтов wallstree

Доклад Wall Street вызвал рост акций DoubleClick Inc 12 сентября акции DoubleClick Inc., рекламного агентства, работающего в интернете, выросли на 12%. Рост курса акций был вызван докладом, подготовленным аналитиками Wall Street, которые одобрили ряд новых проектов компании. (В последнее время, в связи со снижением расходов интернет-компаний на рекламу, акции DoubleClick падали.) В ходе встречи с аналитикам

Результаты Cisco в 4м финансовом квартале оказались выше предсказаний Wall Street Компания Cisco Systems Inc. сообщила о результатах четвёртого финансового квартала, которые оказались выше предсказаний Wall Street. Оборот компании по сравнению с четвертым кварталом прошлого финансового года вырос на 61% и достиг $5,72 млрд. Исключая стоимость приобретений, затраты связанные с фондовыми опцион

По заявлению Arrow Electronics, оборот компании за второй квартал превзойдет предсказания Wall Street и достигнет $3 млрд. ия Arrow Electronics Inc., крупнейший дистрибьютор электронных компонентов, объявила, что её оборот за второй квартал 2000 года достигнет рекордной отметки $3 млрд. и превысит предсказания аналитиков Wall Street. По прогнозу компании, прибыль за второй квартал составит $0,81 на акцию против $0,65 на акцию, полученных в первом квартале. По прогнозу Wall Street, прибыль во втором кварт

Hewlett-Packard объявила об альянсе с Wall Street Systems 18 мая Hewlett-Packard Company объявила об альянсе с фирмой Wall Street Systems для разработки прогрессивных решений в области электронной коммерции и финансов. Wall Street Systems намерен использовать технологии Hewlett-Packard для создания полн