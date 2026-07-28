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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Information

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна 1
04.05.2026 Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний 1
28.04.2026 600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона 1
19.03.2026 Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store 1
13.02.2026 Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся 1
22.01.2026 Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро 2
16.01.2026 Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ 1
27.11.2025 Apple по щелчку пальцев в зародыше уничтожила новый гигантский рынок смартфонов. Xiaomi, Samsung и другие массово сворачивают разработки 1
11.11.2025 Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры 1
06.11.2025 Китай запретил зарубежное ИИ-«железо» в дата-центрах, построенных за госсчет 1
30.09.2025 Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU 1
23.09.2025 Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi 1
22.07.2025 У Nvidia заканчиваются запасы специальных замедленных ИИ-ускорителей, разрешенных для продажи в Китай. Новые версии будут еще медленнее 1
09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
27.06.2025 Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia 1
23.10.2024 Huawei почти перехитрила США с их санкциями, как вдруг законопослушная TSMC воткнула нож ей в спину 1
08.10.2024 Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei 1
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера 1
25.06.2024 Каждого второго сборщика iPhone ждет унизительное увольнение. В чем причина 1
03.04.2024 Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов 1
29.03.2024 Программист сливал в прессу информацию о проектах Apple, чтобы их «убить». В итоге устройства провалились в продаже 1
10.10.2023 Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки 1
22.05.2023 Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
10.01.2023 Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон 1
07.12.2022 Microsoft создает собственное суперприложение, прослышав об успехах «Яндекса» 1
17.11.2022 ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok 1
14.11.2022 Планы Apple по созданию конкурента Google пошли прахом 1
19.10.2022 Продажи iPhone 14 Plus провалены, Apple снимает смартфон с производства 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
28.10.2020 Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами 1
05.06.2020 Как Apple хотела на сборке iPhone заменить людей роботами, и как у нее ничего не вышло. Видео 1
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 1

Публикаций - 83, упоминаний - 84

The Information и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 37
Google LLC 12688 32
Microsoft Corporation 25775 25
Samsung Electronics 11064 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Huawei 4676 11
Intel Corporation 12811 11
OpenAI 541 11
Nvidia Corp 4002 10
X Corp - Twitter 2938 9
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Anthropic 160 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Alphabet 177 4
Oracle Corporation 7074 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Yahoo! 3726 4
ByteDance 56 3
Jawbone 37 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Palantir Technologies 31 3
Alibaba Group 473 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AT&T Inc 1725 3
Dropbox 527 3
Fitbit 63 3
Tencent 190 3
Snap Inc 110 2
Oculus VR 79 2
Pebble Technology 71 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 2
Cyanogen Mod 54 2
Best Buy 223 2
ИИ-Технологии 309 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Uber 357 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Block - Square 203 2
Lyft - агрегатор такси 22 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Charles Schwab 89 2
Norwest Venture Partners 11 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
Intel Capital 148 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Вита - cеть аптек 17 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
RBC Capital Markets 59 1
Toyota - Lexus 83 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Uber China 7 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Promo.ru 37 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
TD Ameritrade 64 1
Mayfield Fund 10 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Grab - GrabTaxi 5 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Robertson Stephens 52 1
Canaan Partners 11 1
Redpoint Ventures 18 1
CrunchFund 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ЛДПР 116 1
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