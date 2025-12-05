Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Samsung ARTIK серия микрокомпьютеров

Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 В сервисе для артистов BandLink появится ИИ-помощник 1
11.11.2021 «Сберзвук» запустил виртуальные аудио комнаты для артистов и их поклонников 1
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ 1
16.03.2018 Philips и Samsung объединяют усилия для развития цифровой медицинской экосистемы 4
12.07.2017 Модули Samsung Artik обеспечат периферийную обработку данных на SAP Leonardo IoT Edge 4
27.01.2017 СУБД от Mail.Ru Group упростит разработку приложений для «интернета вещей» на ОС Tizen 2
26.10.2016 Samsung обновила IoT-платформу Artik 8
22.06.2015 Microsoft проговорилась о способе бесплатного получения Windows 10. Новые подробности 1
22.05.2015 Google создает новую ОС 1

Публикаций - 13, упоминаний - 27

Samsung ARTIK и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10622 10
Google LLC 12249 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 33 2
ARM Holdings 91 1
Naver 23 1
MUJIN 1 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Philips 2076 1
SAP SE 5425 1
VK - Mail.ru Group 3530 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3109 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Zivert 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8165 1
Лента - Сеть розничной торговли 2266 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1466 2
Linux Foundation 189 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6144 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13055 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27167 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23015 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 3
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 72 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8164 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1131 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9856 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3268 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1283 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 46 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5791 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21975 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25541 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14370 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3107 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12962 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7657 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11978 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7402 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 192 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5900 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3339 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12365 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2818 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1829 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Google Brillo 7 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 2
Linux OS 10882 2
Google Android 14669 2
Samsung SmartThings 57 1
Philips HealthSuite 4 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 1
SAP Leonardo 37 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Apple iOS 8236 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3429 1
Apple - App Store 3005 1
Певнев Сергей 21 4
Юн Светлана 3 3
Андрюшин Сергей 1 1
Волкова Татьяна 4 1
Хасьянов Айрат 3 1
Сафиуллин Марат 2 1
Ельцин Борис. 94 1
Кропачев Николай 4 1
Балдин Сергей 2 1
Кокшаров Виктор 11 1
Исмагилов Булат 1 1
Wiggins Dale - Виггинс Дейл 1 1
Аникин Денис 33 1
Воронин Илья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18552 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4267 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1694 4
Россия - СФО - Новосибирск 4648 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3194 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3253 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1069 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3176 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Южная Корея - Республика 6857 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8109 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9663 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5314 2
Образование в России 2554 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 438 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1949 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5693 1
Энергетика - Energy - Energetically 5521 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1000 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4327 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3765 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4758 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 1
Fortune 210 2
The Information 70 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1085 4
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 13 4
Samsung Исследовательский центр 8 4
Samsung IT Школа 11 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405301, в очереди разбора - 733317.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще