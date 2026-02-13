Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190504
ИКТ 14702
Организации 11390
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26594
Персоны 82802
География 3027
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Хасьянов Айрат


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Нейросеть «ГигаЧат» обучается татарскому языку 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хасьянов Айрат и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Samsung Electronics 10710 1
Broadcom - VMware 2511 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
GitHub 990 1
Atlassian 139 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Скопинфарм 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1378 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Ассоциация 42 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 455 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1040 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2141 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6217 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3568 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9807 1
OpenStack 534 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13398 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 650 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1642 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2722 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 378 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 23 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 188 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 13 1
Борисов Алексей 33 1
Сафиуллин Марат 2 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Исмагилов Булат 1 1
Андриевский Сергей 24 1
Мочалов Илья 1 1
Бугримов Олег 1 1
Греф Герман 469 1
Минниханов Рустам 119 1
Певнев Сергей 22 1
Юн Светлана 3 1
Инфимовская Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3262 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1004 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15250 2
Образование в России 2567 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 73 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 18 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 268 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 13 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419199, в очереди разбора - 726312.
Создано именных указателей - 190504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще