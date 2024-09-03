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Открытый код АНО Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения

Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения

АНО «Открытый код» было создано для координации усилий участников индустрии, доработки и утверждения проекта Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 года. Деятельность АНО направлена на создание благоприятной среды для развития программного обеспечения с открытым кодом и создание экосистемы, способствующей внедрению данного ПО. В состав учредителей нашей организации входят ООО «АДС-Холдинг», ООО «ВК», ООО «РТК-Центр региональных инициатив», ООО «Т1», Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии».

СОБЫТИЯ

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03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 2
20.03.2024 Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 3
06.06.2023 Российский суверенный GitHub построят десятки банков и госстуктур, но только не ИТ-гиганты. «Яндекс» и VK остались не у дел 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 3
24.10.2022 IT_One вошла в состав экспертного совета АНО «Открытый код» 2
16.09.2022 13 сентября 2022 г. в Москве прошло первое заседание экспертного совета АНО «Открытый код». 1
05.04.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Открытый код АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1066 6
Microsoft Corporation 25739 4
Yandex - Яндекс 9155 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 932 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4928 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 797 2
Google LLC 12645 2
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 593 2
Бизнес-Азимут 8 1
Куб три 1 1
Runetlex 1 1
Рустам Курмаев и партнеры 34 1
Ростелеком - РТК ЦРИ - РТК Центр региональных инициатив 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 428 1
Broadcom - VMware 2601 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Восход ФГБУ НИИ 720 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
IBM - International Business Machines Corp 9690 1
Softline - Софтлайн 3709 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Крок - Croc 1959 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Telegram Group 2915 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 443 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Atlassian 154 1
ICL ГК - ICL Group 479 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1508 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1881 2
Lidings - Лидингс 7 1
SHL 8 1
Скопинфарм 7 1
ДСТ-Урал 4 1
Почта России ПАО 2360 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1617 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 91 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Резонанс НПП 406 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3289 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3673 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Судебная власть - Judicial power 2487 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 810 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8604 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 5
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GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 220 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1672 2
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 37 1
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НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 5 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 12 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 65 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 3 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
НИУ ВШЭ - Интеллометрика 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1032 1
Google Android 15199 1
Microsoft Office 4149 1
Microsoft Windows 16849 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6231 1
Oracle Java - язык программирования 3459 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1788 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1205 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 138 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1844 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1394 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 1
SuiteCRM 3 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 129 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 132 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 234 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 93 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 368 1
Кострюкова Надежда 4 3
Орлова Любовь 6 3
Гаранин Иван 2 2
Мишустин Михаил 785 2
Паршин Максим 323 2
Панченко Иван 196 2
Петренко Александр 9 2
Гонтарь Людмила 9 2
Фадеев Виктор 6 1
Богуцкий Александр 5 1
Громов Василий 3 1
Маринцева Екатерина 1 1
Кадомский Вячеслав 104 1
Мяснов Александр 1 1
Лаптев Владимир 1 1
Сундетова Алина 1 1
Абасмирзоев Заур 17 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 2 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Черномазова Марина 3 1
Абдеева Ирина 3 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Андриевский Сергей 24 1
Ситников Павел 2 1
Мочалов Илья 1 1
Бугримов Олег 1 1
Ишбулатов Артем 1 1
Годжаев Захид 1 1
Родин Роман 1 1
Будкин Юрий 1 1
Дзедик Валентин 1 1
Бессонов Алексей 1 1
Шадаев Максут 1209 1
Володкович Вячеслав 104 1
Смирнов Алексей 269 1
Макаров Валентин 251 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3033 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3431 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Ближний Восток 3145 1
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Евразийский цифровой университет 1 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 308 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 277 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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