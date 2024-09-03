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Открытый код АНО Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения
АНО «Открытый код» было создано для координации усилий участников индустрии, доработки и утверждения проекта Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 года. Деятельность АНО направлена на создание благоприятной среды для развития программного обеспечения с открытым кодом и создание экосистемы, способствующей внедрению данного ПО. В состав учредителей нашей организации входят ООО «АДС-Холдинг», ООО «ВК», ООО «РТК-Центр региональных инициатив», ООО «Т1», Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Открытый код АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Кострюкова Надежда 4 3
|Орлова Любовь 6 3
|Гаранин Иван 2 2
|Мишустин Михаил 785 2
|Паршин Максим 323 2
|Панченко Иван 196 2
|Петренко Александр 9 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Фадеев Виктор 6 1
|Богуцкий Александр 5 1
|Громов Василий 3 1
|Маринцева Екатерина 1 1
|Кадомский Вячеслав 104 1
|Мяснов Александр 1 1
|Лаптев Владимир 1 1
|Сундетова Алина 1 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 2 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
|Шатров Григорий 1 1
|Айрапетов Никита 1 1
|Черномазова Марина 3 1
|Абдеева Ирина 3 1
|Володкевич Вячеслав 1 1
|Андриевский Сергей 24 1
|Ситников Павел 2 1
|Мочалов Илья 1 1
|Бугримов Олег 1 1
|Ишбулатов Артем 1 1
|Годжаев Захид 1 1
|Родин Роман 1 1
|Будкин Юрий 1 1
|Дзедик Валентин 1 1
|Бессонов Алексей 1 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Макаров Валентин 251 1
|Ведомости 1451 2
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