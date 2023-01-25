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Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Валютный контроль Валютное регулирование
Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций
СОБЫТИЯ
|25.01.2023
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«Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре
нном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Еще одним продуктом на микросервисах стал «Валютный контроль» для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях. П
|01.04.2020
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Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса
ередать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучае
|15.10.2019
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Сбербанк запустил сервис «Информирование о событиях валютного контроля»
занные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информац
|27.07.2016
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БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане
пециалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казахстан). Об этом CNews сообщили в БИС. Модуль
|01.06.2016
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Райффайзенбанк оптимизировал онлайн-сервис по валютному контролю для юрлиц и ИП
Райффайзенбанк расширяет спектр услуг по валютному контролю в интернет-банке Elbrus Internet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь через систему Elbrus Internet м
|14.10.2015
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«Московский Кредитный Банк» запустил сервис «Личный кабинет валютного контроля»
уживания участников внешнеэкономической деятельности. Теперь система «Ваш Банк онлайн» пополнилась «Личным кабинетом валютного контроля», который будет доступен всем клиентам, подключенным к не
|17.08.2015
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«Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов
ронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регион
|20.03.2015
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Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн»
МВБ (по курсу ММВБ плюс минимальная комиссия банка). По информации банка, юридические лица могут совершать дистанционно весь перечень операций по своей внешнеэкономической деятельности: дистанционные валютные переводы; онлайн-переводы на транзитные счета и с транзитных счетов; дистанционную покупку валюты в ходе торгов на ММВБ по курсу ММВБ (плюс минимальная комиссия банка); дистанционную п
|03.09.2007
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ГНИВЦ ФТС России модернизирует АС «Валютный контроль»
Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил о проведении открытого конкурса № 44А-2007 на выполнение работ по модернизации АС «Валютный контроль» в части разработки информационно-программных средств обеспечения доступа к базам данных паспортов сделок в 2007 г. Проект оценивается в 3 000 тыс. руб. Источник финансировани
Федеральный закон 173-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Аксаков Анатолий 163 6
|Мишустин Михаил 787 3
|Голудина Наталья 5 3
|Захаров Александр 39 3
|Семенов Павел 30 3
|Максюта Ирина 5 2
|Cohen Robert - Коэн Роберт 5 2
|Benton Jeffrey - Бентон Джеффри 6 2
|Амирханян Армен 16 2
|Пелых Виталий 3 2
|Митрофанова Ксения 3 2
|Человечков Владислав 2 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Попов Анатолий 154 2
|Силуанов Антон 84 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Калинин Александр 189 2
|Болышев Максим 16 2
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 2
|Реймер Денис 54 2
|Бобровников Борис 104 2
|Волков Максим 34 2
|Лукьянов Дмитрий 10 2
|Туманский Дмитрий 16 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Каштанов Павел 18 2
|Минц Борис 4 2
|Журавлев Николай 7 2
|Макаров Станислав 118 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
|Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
|Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
|Сафиуллин Рахим 4 1
|Зубрицкий Пётр 2 1
|Плякин Владимир 3 1
|Мелехин Тимофей 1 1
|Гетта Антон 3 1
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