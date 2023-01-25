Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Валютный контроль Валютное регулирование

«Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре нном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Еще одним продуктом на микросервисах стал «Валютный контроль» для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях. П

Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса ередать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучае

Сбербанк запустил сервис «Информирование о событиях валютного контроля» занные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информац

БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане пециалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казахстан). Об этом CNews сообщили в БИС. Модуль

Райффайзенбанк оптимизировал онлайн-сервис по валютному контролю для юрлиц и ИП Райффайзенбанк расширяет спектр услуг по валютному контролю в интернет-банке Elbrus Internet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь через систему Elbrus Internet м

«Московский Кредитный Банк» запустил сервис «Личный кабинет валютного контроля» уживания участников внешнеэкономической деятельности. Теперь система «Ваш Банк онлайн» пополнилась «Личным кабинетом валютного контроля», который будет доступен всем клиентам, подключенным к не

«Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов ронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регион

Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн» МВБ (по курсу ММВБ плюс минимальная комиссия банка). По информации банка, юридические лица могут совершать дистанционно весь перечень операций по своей внешнеэкономической деятельности: дистанционные валютные переводы; онлайн-переводы на транзитные счета и с транзитных счетов; дистанционную покупку валюты в ходе торгов на ММВБ по курсу ММВБ (плюс минимальная комиссия банка); дистанционную п