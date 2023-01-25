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Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Валютный контроль Валютное регулирование


Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций


25.01.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре

нном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Еще одним продуктом на микросервисах стал «Валютный контроль» для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях. П
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса

ередать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучае
15.10.2019 Сбербанк запустил сервис «Информирование о событиях валютного контроля»

занные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информац
27.07.2016 БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане

пециалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казахстан). Об этом CNews сообщили в БИС. Модуль
01.06.2016 Райффайзенбанк оптимизировал онлайн-сервис по валютному контролю для юрлиц и ИП

Райффайзенбанк расширяет спектр услуг по валютному контролю в интернет-банке Elbrus Internet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь через систему Elbrus Internet м
14.10.2015 «Московский Кредитный Банк» запустил сервис «Личный кабинет валютного контроля»

уживания участников внешнеэкономической деятельности. Теперь система «Ваш Банк онлайн» пополнилась «Личным кабинетом валютного контроля», который будет доступен всем клиентам, подключенным к не
17.08.2015 «Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

ронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регион
20.03.2015 Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн»

МВБ (по курсу ММВБ плюс минимальная комиссия банка). По информации банка, юридические лица могут совершать дистанционно весь перечень операций по своей внешнеэкономической деятельности: дистанционные валютные переводы; онлайн-переводы на транзитные счета и с транзитных счетов; дистанционную покупку валюты в ходе торгов на ММВБ по курсу ММВБ (плюс минимальная комиссия банка); дистанционную п
03.09.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует АС «Валютный контроль»

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил о проведении открытого конкурса № 44А-2007 на выполнение работ по модернизации АС «Валютный контроль» в части разработки информационно-программных средств обеспечения доступа к базам данных паспортов сделок в 2007 г. Проект оценивается в 3 000 тыс. руб. Источник финансировани

Публикаций - 182, упоминаний - 227

Федеральный закон 173-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23854 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1925 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2932 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1932 2
X5 Group 874 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13761 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22117 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8437 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21350 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8863 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11788 2
Россия - РФ - Российская федерация 128101 106
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 725 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1246245, в очереди разбора - 840230.
Создано именных указателей - 125580.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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