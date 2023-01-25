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Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Валютный контроль Валютное регулирование

Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций

СОБЫТИЯ


25.01.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре

нном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Еще одним продуктом на микросервисах стал «Валютный контроль» для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях. П
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса

ередать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля. «Райффайзенбанк глубоко изучае
15.10.2019 Сбербанк запустил сервис «Информирование о событиях валютного контроля»

занные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информац
27.07.2016 БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане

пециалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казахстан). Об этом CNews сообщили в БИС. Модуль
01.06.2016 Райффайзенбанк оптимизировал онлайн-сервис по валютному контролю для юрлиц и ИП

Райффайзенбанк расширяет спектр услуг по валютному контролю в интернет-банке Elbrus Internet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь через систему Elbrus Internet м
14.10.2015 «Московский Кредитный Банк» запустил сервис «Личный кабинет валютного контроля»

уживания участников внешнеэкономической деятельности. Теперь система «Ваш Банк онлайн» пополнилась «Личным кабинетом валютного контроля», который будет доступен всем клиентам, подключенным к не
17.08.2015 «Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

ронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регион
20.03.2015 Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн»

МВБ (по курсу ММВБ плюс минимальная комиссия банка). По информации банка, юридические лица могут совершать дистанционно весь перечень операций по своей внешнеэкономической деятельности: дистанционные валютные переводы; онлайн-переводы на транзитные счета и с транзитных счетов; дистанционную покупку валюты в ходе торгов на ММВБ по курсу ММВБ (плюс минимальная комиссия банка); дистанционную п
03.09.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует АС «Валютный контроль»

Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) объявил о проведении открытого конкурса № 44А-2007 на выполнение работ по модернизации АС «Валютный контроль» в части разработки информационно-программных средств обеспечения доступа к базам данных паспортов сделок в 2007 г. Проект оценивается в 3 000 тыс. руб. Источник финансировани

Публикаций - 209, упоминаний - 258

Федеральный закон 173-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Diasoft - Диасофт 1144 12
Oracle Corporation 7074 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Microsoft Corporation 25775 9
9594 8
SAP SE 5601 7
Huawei 4676 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Крок - Croc 1964 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
БИС - Банковские информационные системы 104 6
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 11 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Cisco Systems 5372 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
Google LLC 12688 5
HP Inc. 5883 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Neoflex - Неофлекс 257 4
Lenovo Motorola 3566 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Verizon - WorldCom 501 4
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Бифит - Bifit 91 3
Oracle Siebel Systems 519 3
FreeMarkets 43 2
СКБ Техно 5 2
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 2
Samsung Electronics 11064 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Альфа-Банк 1979 13
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Альфа-Капитал УК 155 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 8 3
Performance Specialist Group 15 2
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 2
Совкомбанк ПАО 316 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация городского округа Саранска 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OpenChain 1 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 49
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 13
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 8
Реестр добросовестных экспортеров 213 7
Google Android 15243 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Модульбанк - QR Pay 14 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Apple iPhone 6 4861 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Бифит - iBank 59 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
Модульбанк - Маркет карта 11 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Apple iOS 8583 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
BSS BS-Client ДБО 126 3
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 3
FreePik 1841 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys InFusion 2 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 2
Абсолют Банк - Абсолют Mobile 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
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Путин Владимир 3454 7
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Максюта Ирина 5 2
Cohen Robert - Коэн Роберт 5 2
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Минц Борис 4 2
Журавлев Николай 7 2
Макаров Станислав 118 2
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Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
Сафиуллин Рахим 4 1
Зубрицкий Пётр 2 1
Плякин Владимир 3 1
Мелехин Тимофей 1 1
Гетта Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
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Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Казахстан - Республика 6048 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Канада 5081 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Армения - Республика 2449 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Украина 7928 5
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