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Туманский Дмитрий



24.12.2024 Банк «Санкт-Петербург» представляет «Налоговую копилку» – сервис для МСБ для управления финансами 1
18.12.2024 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса 1
23.05.2024 Переводы для бизнеса за считанные секунды в любой день недели: Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис переводов СБП В2В 1
15.02.2024 Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для бизнеса – «БСПБ.Бизнес» 1
13.12.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса 1
30.08.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность 1
18.06.2019 Промсвязьбанк представит систему дистанционного банковского обслуживания для предприятий ОПК 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Туманский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Управление финансами - Financial management 607 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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