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Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения

Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития торгового эквайринга обновил модельный ряд терминалов и сегодня предлагает компаниям МСБ, которые занимаются торговлей, воспользоваться возможностями аппаратов нового поколения на базе платформы Android. Терминалы уже интегрированы с кассой, а также отвечают самым последним технологичным трендам: современный дизайн с сенсорным экраном; высокая скорость проведения операций, QR; стыковка с широким спектром кассового ПО; идеально подходит для установки в продуктовые магазины, кофейни, точки продаж фастфуда, магазины одежды и стройтовары.

Новое оборудование доступно во всех регионах присутствия банка.

«Мы стараемся поддержать развитие бизнеса наших клиентов, в том числе и с помощью самых актуальных технологических решений. Предоставление качественного сервиса для МСБ является для нас важной задачей, над которой банк работает постоянно. Мы надеемся, что наши клиенты положительно оценят все новые преимущества, которые они получат при подключении умного эквайринга с новейшим оборудованием», – отметил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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