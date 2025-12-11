ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

Китайская корпорация ZTE ведет переговоры с американским правительством о заключении мирового соглашения, сумма которого может превысить $1 млрд. Это соглашение направлено на урегулирование давних обвинений в зарубежном взяточничестве, что может поставить точку в многолетнем противостоянии компании с американскими регуляторами. Помимо значительного штрафа, условия мирового соглашения, по неофициальной информации, могут включать и другие требования.

Урегулирование конфликта

Китайский телекоммуникационный гигант ZTE может заплатить более $1 млрд правительству США для урегулирования многолетних обвинений в коррупции, пишет Reuters. Ситуация вокруг ZTE разворачивается в контексте глобального технологического и экономического соперничества между США и Китаем.

В декабре 2025 г. руководство ZTE ведет переговоры с Министерством юстиции (Минюст) США о заключении мирового соглашения, сумма которого может превысить $1 млрд, а по некоторым оценкам — достигнуть $2 млрд и более. Соглашение призвано окончательно урегулировать обвинения в систематическом взяточничестве за рубежом в нарушение американского Закона о коррупции за рубежом (FCPA).

Расследование касается, в первую очередь, дачи взяток должностным лицам в ряде стран Латинской Америки и других регионов для получения телекоммуникационных контрактов; последний известный эпизод датируется 2018 г. Помимо гражданского штрафа, обсуждаются возможные уголовные обвинения в сговоре с целью коррупции.

Для вступления соглашения в силу потребуется одобрение китайских властей. В случае провала переговоров ZTE вновь столкнется с риском возобновления американского эмбарго на поставки компонентов от Qualcomm, Intel, AMD и других ключевых поставщиков, что критически важно для производства смартфонов и телеком-оборудования компании.

Возможные последствия сделки

Помимо значительного штрафа, условия мирового соглашения, по неофициальной информации, могут включать и другие требования. В прошлом, для снятия ограничений, ZTE уже приходилось соглашаться на серьезные уступки, такие как смена совета директоров и внедрение в структуру компании американских специалистов по комплаенсу для контроля за деятельностью.

Подобные меры могут быть частью и нового соглашения. Успешное урегулирование дела критически важно для ZTE, так как позволит избежать более суровых санкций, способных ограничить доступ компании к ключевым американским технологиям и компонентам, от которых зависит ее производство. В 2018 г. подобные ограничения уже приводили к приостановке основной операционной деятельности компании.

Ранее ZTE уже выплатила около $2 млрд штрафов за нарушение санкций против Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Новый многомиллиардный платеж станет серьезным ударом по финансам корпорации, учитывая, что чистая прибыль за 2024 г. составила примерно $1,16 млрд.

Акции компании

На фоне новостей акции ZTE на Гонконгской бирже упали более чем на 12%, а на Шэньчжэньской бирже достигнут дневной лимит снижения. Компания и Минюст США воздерживаются от официальных комментариев по текущим переговорам. Сроки заключения соглашения остаются неопределенными.

ZTE снизились на 7,7% до 38,77 юаня в торгах в Шэньчжэне к середине торговой сессии. Акции также достигли почти трехнедельного минимума. Акции ZTE в Гонконге упали на 9,3% до 28,68 гонконгских долларов.

Технологическое соперничество

Ситуация с ZTE развивается на фоне острого технологического и экономического противостояния между США и Китаем, о чем писал CNews. Результат переговоров важен не только для самой компании, но и для всего мирового рынка высоких технологий. Для окончательного вступления соглашения в силу требуется одобрение со стороны китайского правительства, что придает процессу дополнительную геополитическую остроту. Успешное завершение этого кейса может создать важный прецедент для других китайских корпораций, работающих за рубежом, и повлиять на глобальные стандарты корпоративного управления и соблюдения международных санкционных и экспортных правил.

В заключение, возможное мировое соглашение между ZTE и американскими властями может поставить точку в многолетнем конфликте. Для компании это открывает возможность стабилизировать бизнес, восстановить цепочки поставок и укрепить позиции на глобальном рынке, подтвердив приверженность международным нормам и правилам экспортного контроля. Однако окончательные условия сделки, а также ее долгосрочное влияние на ZTE и всю отрасль высоких технологий, можно будет оценить лишь после официального подписания и утверждения соглашения всеми вовлеченными сторонами.