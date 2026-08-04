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Китай Гуандун Шэньчжэнь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 215, упоминаний - 238
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 5
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
|Собянин Сергей 538 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Xu Eric - Эрик Сюй 14 2
|Yu Richard - Ю Ричард 22 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 2
|Ежов Александр 4 2
|Haas Rene - Хаас Рене 11 2
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 2
|Suffolk John - Саффолк Джон 3 2
|Wu Allen - Ву Аллен 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Сереченко Денис 13 1
|Гольцов Александр 84 1
|Хала Илья 49 1
|Пярн Артур 13 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Кусков Денис 221 1
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
|Комлев Владимир 35 1
|Скворцов Андрей 15 1
|Денисов Андрей 23 1
|Безруков Андрей 33 1
|Нахимовский Константин 4 1
|Комлев Николай 113 1
|Марченко Антон 12 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Ганская Ольга 1 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Вирцер Евгений 43 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Ожегов Сергей 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.