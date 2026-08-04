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Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Гуандун Шэньчжэнь

Китай - Гуандун - Шэньчжэнь

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ 1
22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера 1
29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
25.06.2026 Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов 1
24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах 1
24.06.2026 Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту 3
16.06.2026 Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды 1
11.06.2026 Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации 1
14.05.2026 Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная 1
29.04.2026 В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU 1
23.04.2026 Вредонос из Google Play охотился за пользователями WhatsApp* на старых смартфонах 1
16.03.2026 Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе 1
06.03.2026 Китай расписался в полном неумении. Их литографы – «небольшие и слабые» в сравнении с ASML 1
05.03.2026 ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов 1
02.03.2026 Максим Ликсутов: 75 студентов НИУ МИЭТ прошли стажировку в Китае 1
25.02.2026 VVP Group стала официальным дистрибьютором продукции Cudy 1
06.02.2026 Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка 1
26.01.2026 В Китае программист работал за семерых и умер от остановки сердца. Работодатель требовал соблюдения дедлайнов даже в больнице 1
23.01.2026 Облачный провайдер корпорации ITG запустил первую площадку в Китае на базе дата-центра SeaArea Shenzhen 3
23.01.2026 Ученые НГУ будут внедрять технологии искусственного интеллекта для городской среды вместе с китайскими коллегами 5
14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов» 1
11.12.2025 ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке 1
05.12.2025 Максим Ликсутов: Москва и регионы Китая будут сотрудничать в сфере высоких технологий 1
31.10.2025 В Китае накрыто производство поддельных микросхем. Списанным чипам улучшали внешний вид и продавали под видом новых 1
01.10.2025 В Шэньчжэне открылся флагманский магазин Honor Alpha — глобальный хаб экосистемы ИИ-устройств 3
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2023 1
09.06.2025 Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей 1
27.05.2025 Hello I/O получила новое имя – «Фиджитех» 1
21.05.2025 Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию 1
05.05.2025 Китай тайно строит мегафабрику – завод всех заводов по производству микросхем 2
07.03.2025 Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 215, упоминаний - 238

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4675 59
Apple Inc 13154 38
Samsung Electronics 11064 28
Intel Corporation 12811 20
ZTE Corporation 800 18
Google LLC 12688 17
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 16
Microsoft Corporation 25775 14
Qualcomm Technologies 1974 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Xiaomi - Сяоми 2231 13
Nvidia Corp 4002 12
Lenovo Group 2446 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Alibaba Group 473 7
ASKO 36 6
Hisense Home Appliances 12 6
Hisense Visual Technology 13 6
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 6
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
BBK OPPO Electronics 484 6
MediaTek - Ralink 595 6
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 6
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 6
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 5
РТИ Микроэлектроника 20 5
Dell EMC 5180 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Sony 6739 5
Huawei - HiSilicon Technologies 70 5
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Tesla Motors 461 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
SoftBank Group 284 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Faraday Future - FF 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
JCB International 146 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Совкомбанк Совесть 279 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Георезонанс 2 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Tholons 3 1
Cybernaut 4 1
GF Securities 4 1
Dyson 157 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Sunac China 5 1
Телефорум 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Фонд Росконгресс 24 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Инфофонд - Фонд информационной и технологической независимости 3 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 49
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 14
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Google Android 15243 20
Microsoft Windows 16882 13
Microsoft Windows 10 1938 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Huawei Mate - серия смартфонов 453 8
Apple iPad 4011 7
Apple iPhone 6 4861 7
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 6
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 5
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 5
Linux OS 11533 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Apple iPhone 4 800 5
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Radxa Rock Pi X 6 4
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 4
Apple iOS 8583 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 4
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 3
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 3
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 3
BBK vivo FlashCharge 25 3
Apple macOS 2419 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Apple iPhone 7 289 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
Собянин Сергей 538 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Xu Eric - Эрик Сюй 14 2
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Добкин Аркадий 82 2
Ликсутов Максим 245 2
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 2
Ежов Александр 4 2
Haas Rene - Хаас Рене 11 2
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 2
Suffolk John - Саффолк Джон 3 2
Wu Allen - Ву Аллен 5 2
Путин Владимир 3454 2
Сереченко Денис 13 1
Гольцов Александр 84 1
Хала Илья 49 1
Пярн Артур 13 1
Лисовский Евгений 20 1
Кусков Денис 221 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Комлев Владимир 35 1
Скворцов Андрей 15 1
Денисов Андрей 23 1
Безруков Андрей 33 1
Нахимовский Константин 4 1
Комлев Николай 113 1
Марченко Антон 12 1
Васильев Дмитрий 76 1
Изумрудов Олег 41 1
Ганская Ольга 1 1
Петричкович Ярослав 30 1
Вирцер Евгений 43 1
Бочкарев Сергей 72 1
Ожегов Сергей 32 1
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Китай - Шанхай 833 39
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 36
Китай - Пекин - Beijing 1096 33
Европа 24963 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 28
Китай - Тайвань 4245 27
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Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 11
Южная Корея - Республика 7051 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Индия - Bharat 5869 11
Франция - Французская Республика 8177 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Япония - Токио 1020 10
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 10
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 10
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Канада 5081 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Китай - Гуандун - Дунгуань 13 7
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 7
Китай - Шэньси - Сиань 42 7
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Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 30
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
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ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
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АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
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Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
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