Realme расширяет научно-исследовательское направление

Realme, бренд смартфонов, открыл научно-исследовательский центр «Глобальный институт передовых технологий» в Шэньчжэне, Китай, и филиал в Индии. Об этом CNews сообщили представители Realme.

В рамках инноваций, разработанных Институтом, Realme выпустит на мировой рынок смартфон Realme GT3 с технологией быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Он будет представлен 28 февраля 2023 г.

Главной задачей Института в Шэньчжэне является разработка крупных технологических инноваций, а исследовательский центр в Индии будет заниматься сбором и сортировкой обратной связи от местных пользователей. Это обеспечит более гибкий и адаптивный подход к развитию бренда Realme, а также большую скорость и качество в отношении совершенствования технологий, продуктов и применения инструментов маркетинга.

В «Глобальном институте передовых технологий» Realme уже работают более 60 технических экспертов со всего мира, которые совместно разрабатывают новые функции продуктов бренда. Realme также расширила свою команду исследований и разработок, которая теперь составляет около 60% от общего числа сотрудников. Она развивает инновации в шести основных секторах: энергоэффективность, технологии изображения, фото, гейминг, инжиниринг и промышленный дизайн. Помимо создания внутренней команды, Институт планирует тесно сотрудничать с партнерами и отраслевыми лабораториями, как внутренними, так и внешними, что позволит совершенствовать процесс изучения пользовательского спроса и повышать эффективность маркетинговых инструментов.

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Realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей устройств Realme к настоящему моменту достигло 140 млн. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.