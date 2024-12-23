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BBK Realme GT



23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
27.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro 4
22.11.2024 realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress 2
14.08.2024 В России изобрели «самозаряжающийся пауэрбанк» 1
14.08.2024 realme показал технологию самой быстрой в мире зарядки мощностью 320 Вт 2
20.06.2024 GT возвращается: серия realme GT 6, «убийца флагманов», поступила в продажу в России 3
20.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T 4
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 2
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
07.12.2023 Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео 2
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
16.06.2023 Realme GT3 поступил в продажу в России 1
26.04.2023 В России стартовали продажи смартфона realme C55 1
01.03.2023 Realme представляет флагманский смартфон Realme GT3 c зарядкой мощностью 240 Вт 1
21.02.2023 Realme расширяет научно-исследовательское направление 1
09.02.2023 Realme представляет смартфон с самой быстрой в мире зарядкой 240 Вт 4
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 2
11.10.2022 Realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T 3
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 2
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 3
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
29.11.2021 Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу» 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 2
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 3

Публикаций - 27, упоминаний - 54

BBK Realme GT и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 20
Samsung Electronics 10255 10
Qualcomm Technologies 1822 9
Xiaomi 1732 9
Apple Inc 12101 8
Huawei 3933 8
Google LLC 11775 7
MediaTek - Ralink 527 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 6
BBK OnePlus 216 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 5
Victor Hasselblad AB 52 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
Sony 6544 4
BBK Electronics Corp 313 3
BBK OPPO Electronics 384 3
BBK vivo iQOO 16 3
X Corp - Twitter 2845 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
HTC Corporation 1499 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Leica Camera 261 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Blizzard Entertainment 328 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
Intel Corporation 12197 1
Baseus 18 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Satechi 13 1
PUBG Corporation 43 1
ДОК 828 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
Leica Summilux 13 1
TÜV Rheinland Group 135 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 11
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 9
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Оповещение и уведомление - Notification 4608 7
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 7
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 389 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Наушники - Headphones 3999 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 4
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 4
AOD - Always On Display 190 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 17
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 9
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 8
Google Android 13994 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 6
BBK OPPO SuperVOOC 38 6
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 5
Apple iPhone 13 143 5
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 5
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 4
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BBK OPPO Find - серия смартфонов 50 3
Samsung S-Pen - Стилус 136 3
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Apple iPhone 15 127 3
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BBK Realme C - Серия смартфонов 49 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
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Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
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Blacklist - Чёрный список 617 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 57 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 9 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
AnandTech 73 2
Android Authority 47 1
ITHome 35 1
OnLeaks 16 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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