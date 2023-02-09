Realme представляет смартфон с самой быстрой в мире зарядкой 240 Вт

Realme, бренд смартфонов, официально представил новый флагманский смартфон Realme GT Neo5 в Китае. Он стал первым в мире смартфоном с самой мощной зарядкой 240 Вт. Помимо этого, Realme GT Neo5 получил стильную RGB-подсветку на задней панели. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Мадхав Шет, вице-президент Realme и президент Realme International Business Group, также подтвердил, что в ближайшее время быстрая зарядка 240 Вт станет доступна и на глобальном рынке. Ее получит следующий флагман компании — Realme GT3.

Ключевая особенность Realme GT Neo5 — самая быстрая в мире 240 Вт зарядка по стандарту USB Type-C. Ее мощность позволяет заряжать смартфон в 10 раз быстрее, чем восемь лет назад. Теперь Realme GT Neo5 требуется всего 30 секунд зарядки для двух часов непрерывных телефонных разговоров.

Помимо этого, Realme GT Neo5 получил три новейшие технологии зарядки: архитектуру быстрой зарядки мощностью 240 Вт, кабель 12А и двойное зарядное устройство GaN mini 240 Вт.

Realme GT Neo5

Realme GT Neo5 оснащен тонким электродным аккумулятором 10C емкостью 4600 мАч. Новинка стала первым смартфоном с мощностью зарядки 200 Вт и выше, долговечность батареи которого подтверждена сертификатом TÜV Rheinland. Аккумулятор сохраняет более 80% емкости после 1600 циклов зарядки, что вдвое превышает отраслевой стандарт. Кроме того, сертификат предусматривает более 60 уровней защиты, что подтверждает безопасность системы сверхбыстрой зарядки.

Визуально Realme GT Neo5 выделяется благодаря прозрачному элементу на задней панели с импульсной RGB-подсветкой. Через прозрачное окошко на корпусе пользователям видна металлическая пластина чипсета с логотипом, часть основной платы, датчик NFC и С-образное кольцо RBG-подсветки.

Световые эффекты подсветки можно персонализировать в зависимости от действий, совершаемых на смартфоне, будь то зарядка, игры, уведомления и др.

При изготовлении Realme GT Neo5 также применяется уникальная технология нанесения покрытия, позволяющая сочетать матовую и глянцевую отделки на одном корпусе. В дизайне смартфона объединились множество разных элементов: полупрозрачное стекло, черная глянцевая поверхность, матовое антибликовое покрытие и зеркальная текстура.

Realme GT Neo5 240Вт будет доступен в версиях 16/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Продажи новинки стартуют в Китае 9 февраля 2023 г.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн, Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.