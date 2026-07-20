Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

BBK Realme GT серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 «МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей 2
02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России 7
25.11.2025 Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры 1
19.11.2025 Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп 4
17.11.2025 Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года 3
21.10.2025 Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой 3
09.10.2025 realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии 1
25.09.2025 Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России 3
27.06.2025 Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM 2
18.06.2025 Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России 8
28.05.2025 На AliExpress стартовали продажи новых «космических» смартфонов Realme GT7 и GT7T 2
25.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro 1
25.03.2025 Серия Realme 14 Pro поступила в продажу в России 1
17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
27.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro 4
22.11.2024 realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress 2
14.08.2024 В России изобрели «самозаряжающийся пауэрбанк» 1
14.08.2024 realme показал технологию самой быстрой в мире зарядки мощностью 320 Вт 2
20.06.2024 GT возвращается: серия realme GT 6, «убийца флагманов», поступила в продажу в России 3
20.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T 4
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 2
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
07.12.2023 Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео 2
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
16.06.2023 Realme GT3 поступил в продажу в России 1
26.04.2023 В России стартовали продажи смартфона realme C55 1
01.03.2023 Realme представляет флагманский смартфон Realme GT3 c зарядкой мощностью 240 Вт 1
21.02.2023 Realme расширяет научно-исследовательское направление 1
09.02.2023 Realme представляет смартфон с самой быстрой в мире зарядкой 240 Вт 4
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 2
11.10.2022 Realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T 3
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 2
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 3
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
29.11.2021 Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу» 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 2
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 115

BBK Realme GT и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 580 39
Xiaomi 2208 11
Samsung Electronics 11025 10
Qualcomm Technologies 1968 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 919 8
BBK OnePlus 295 8
Huawei 4646 8
Apple Inc 13110 8
Sony 6729 7
Google LLC 12645 7
MediaTek - Ralink 592 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 383 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1093 5
BBK vivo iQOO 43 4
Victor Hasselblad AB 57 4
BBK OPPO Electronics 478 3
BBK Electronics Corp 332 3
PUBG Corporation 55 3
BOE Technology 46 3
X Corp - Twitter 2935 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 248 2
Baseus 45 1
Satechi 17 1
Leica Summilux 16 1
МегаФон 10682 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Intel Corporation 12795 1
AMD - Advanced Micro Devices 4628 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 601 1
HTC Corporation 1512 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 169 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 59 1
Leica Camera 280 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 1
Blizzard Entertainment 343 1
TÜV Rheinland Group 179 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2925 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 496 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 2
Aston Martin 38 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2406 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1881 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3061 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 720 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 44
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10635 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13205 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11489 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2510 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10274 16
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1794 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1213 15
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1398 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 15
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2047 15
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 794 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8477 13
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2007 12
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 253 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 12
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 456 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2477 11
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 385 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6451 10
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1485 10
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 86 9
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3925 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2548 9
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 397 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2325 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2487 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7876 7
Оповещение и уведомление - Notification 5870 7
Dolby Vision 280 7
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1495 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 811 7
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1889 7
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 382 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3247 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1264 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2170 31
BBK Realme UI 70 11
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7599 9
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 9
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 9
Ricoh GXR - Ricoh GR - Фотографическая система 16 7
Google Android 15199 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 472 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 559 7
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 311 7
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 205 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 6
Huawei Mate - серия смартфонов 445 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 572 6
BBK OPPO SuperVOOC 51 6
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 5
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 150 5
Apple iPhone 13 192 5
MiHoYo - Genshin Impact 61 4
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 49 4
Google Android 16 74 4
Samsung Galaxy Note 701 4
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 128 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 430 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 219 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 337 4
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 4
Honor Magic 71 4
Honor 50 - серия смартфонов 13 3
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 16 3
Apple iPhone 15 187 3
Samsung Galaxy 1028 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 3
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 41 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 3
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 77 3
Samsung S-Pen - Стилус 144 3
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Егоров Василий 2 1
Иксанова Екатерина 22 1
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 22
Европа 24927 7
Индия - Bharat 5857 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5473 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 5
Африка - Африканский регион 3637 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1216 5
Южная Корея - Республика 7034 3
Япония 13779 3
Китай - Тайвань 4238 2
Солнечная система - Solar system 2568 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Германия - Федеративная Республика 13182 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 213 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1767 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5482 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1349 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 729 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6024 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3984 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3336 2
Сон - Somnus 480 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 19 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 719 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 511 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 2
Видеокамера - Видеосъёмка 717 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 2
Blacklist - Чёрный список 709 1
Ergonomics - Эргономика 1745 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3019 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7459 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 316 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Галлий - Gallium - химический элемент 361 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Металлы - Медь - Copper 858 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Геология - Ледник - Glacier 218 1
Литий - Lithium - химический элемент 661 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Химия - GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 17 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4499 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 262 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 1
AnandTech 73 2
Медуза - Meduza 48 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ITHome 44 1
Android Authority 61 1
OnLeaks 20 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 732 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще