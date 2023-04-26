В России стартовали продажи смартфона realme C55

Realme объявила о запуске в России продаж смартфона realme C55.

Realme C55 оснащен накопителем 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью динамического расширения до 16 ГБ. Используя технологию DRE (Dynamic RAM Expansion Technology), realme C55 способен расширить оперативную память на дополнительные 8 ГБ, обеспечивая более комфортный опыт использования.

Смартфон получил основную камеру на 64 Мп, которая в совокупности с фронтальной камерой в 8 Мп делает модель С55 подходящей для любителей качественных снимков. Кроме этого, смартфон получил флагманский сенсор OV64B от realme GT Master Edition с размером пикселя 0,7 мкм и размером сенсора 1/2. Благодаря технологии обработки изображений ProLight, C55 повышает разрешение и значительно оптимизирует серийную и ночную съемки, сохраняя больше деталей в условиях низкой освещенности. Смартфон имеет разрешение и детализацию на 53,8% выше, чем его предшественник — С35.

Realme C55 комплектуется мощным зарядным устройством SUPERVOOC мощностью в 33 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор до 100% за 63 минуты — в два раза быстрее, чем у предыдущей модели C35. Зарядный блок обладает несколькими степенями защиты для обеспечения максимально безопасной процедуры быстрой подзарядки. Кроме того, смартфон получил мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии обратной зарядки.

Касательно внешнего вида устройства, C55 выполнен в переливающемся дизайне, вдохновленном природными элементами, и доступен в двух цветах: перламутровый и черный. 500 тыс. световых частиц образуют вертикальные микроскопические линии, похожие на линии дождя, и в сочетании с ослепительными цветами напоминают солнечный ливень.

C55 также отличается прямоугольными гранями и тонким корпусом 7,89 мм, что придает ему ощущение премиальности и обеспечивает удобное расположение в руке.

Помимо 4 главных нововведений, realme добавила в смартфон первую в истории Android-устройств «мини-капсулу», которая может интуитивно подстраиваться под вырез камеры, разворачиваясь вокруг него. С ее помощью пользователи могут узнать о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и отследить количество пройденных шагов. В дальнейшем функция «мини-капсулы» будет продолжать активно развиваться.

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу ПО

Realme C55 первым в линейке получил 6,72-дюймовый полноэкранный дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, которые обеспечивают наиболее комфортное визуальное восприятие и полное погружение в контент. Смартфон комплектуется чипсетом MediaTek Helio G88, в основе которого восьмиядерный процессор с частотой до 2,0 ГГц, построенный на 12-нм техпроцессе и графическом контроллере Mali 52. На бенчмарке Antutu realme C55 показывает 273364 балла.

Кроме этого, на realme С55 уже предустановлен новейший пользовательский интерфейс realme UI 4.0 на базе Android 13. Смартфон также оснащен быстрым боковым датчиком отпечатков пальцев и многофункциональным NFC 360°.

Rrealme C55 доступен в перламутровом и черном цветах в конфигурации 8 + 256 ГБ по цене от 16990 руб.

Смартфон уже доступен в продаже у всех онлайн- и офлайн партнеров realme. В дальнейшем в продажу поступят и другие конфигурации и цвета модели.