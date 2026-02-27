Финансовая разведка России покупает защитное ПО на сотни миллионов

Федеральная служба по финансовому мониторингу направит 108 млн рублей на закупку отечественного софта для модернизации кибербезопасности. Ведомство планирует приобрести средства защиты веб-приложений и управления доступом, а также продлить лицензии на продукты Positive Technologies и R-Vision.



Федеральная служба по финансовому мониторингу выделила 108 млн руб. на покупку отечественного защитного программного обеспечения. Среди них Positive Technologies Application Firewall, PT Maxpatrol, «Р-Вижн» и другие.



Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 18 февраля 2026 г. техническом задании. Заявки на участие в тендере принимаются ведомством до 28 февраля. Итоги конкурса подведут 3 марта.

ПО приобретается для модернизации защитных подсистем ЕИС Росфинмониторинга. Согласно документам, работы будут затронут три ключевых информационных контура системы: контур внешнего взаимодействия, который является транспортной средой для обмена данными с подотчетными организациями и сетью Интернет, контур международного взаимодействия для обмена данными с зарубежными коллегами, а также контур обработки информации ограниченного доступа, предназначенный для решения основных функциональных задач службы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу направит 108 млн рублей на закупку отечественного софта для модернизации кибербезопасности

Основная цель закупки — дополнительное оснащение средствами защиты информации указанных контуров. Для этого заказчику требуется широкий спектр программных решений и продлений лицензий. В частности, планируется продление лицензий на продукты MaxPatrol от Positive Technologies, включая компоненты SIEM-системы, средства выявления уязвимостей и систему контроля целостности.

Помимо вышеперечисленного софта, покупаются лицензии на программное обеспечение для защиты веб-приложений от несанкционированного доступа.

Согласно техническому заданию, оно должно поддерживать работу в режиме обратного прокси-сервера, анализировать трафик по протоколам HTTP/HTTPS и WebSocket, обеспечивать защиту от атак на различных фреймворках (от Apache Struts до Bitrix), а также предоставлять инструменты для выявления уязвимостей, контроля SQL-инъекций, межсайтового скриптинга и других киберугроз.

Контрактом предусмотрено продление и обновление целого комплекса других важных систем безопасности. Среди них центр контроля информационной безопасности R-Vision с функциями SOAR для оркестрации и автоматизации реагирования на инциденты, сканеры безопасности XSpider, средства анализа состава программного обеспечения CodeScoring для выявления уязвимостей в открытых компонентах, а также инструменты для контроля защищенности приложений Solar appScreener и управления правами доступа Solar inRights.

Завершают список программа фиксации исходного состояния «Фикс», средство гарантированного уничтожения данных «Terrier» и, что крайне важно, новая лицензия на систему управления привилегированным доступом (PAM), которая призвана жестко контролировать действия администраторов и исключить кражу учетных данных.

Практически все перечисленное программное обеспечение должно иметь действующий сертификат соответствия ФСТЭК России и соответствовать четвертому уровню доверия, что гарантирует его надежность и безопасность для использования в государственных информационных системах.

По условиям технического задания, выбранному исполнителю предстоит выполнить комплекс пусконаладочных работ, которые включают установку и настройку всего перечня ПО в инфраструктуре заказчика. Особо оговариваются требования к развертыванию системы управления привилегированным доступом и кластера защиты веб-приложений, включая построение отказоустойчивых конфигураций и интеграцию с существующими сервисами, такими как служба каталогов и система мониторинга событий.