Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169193
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25144
Персоны 72221
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Positive Technologies XSpider



17.02.2025 Российский энергогигант закупает на полмиллиарда ПО «Касперского», Positive Technologies и других поставщиков ИБ 1
03.12.2024 SC SIEM интегрируется со сканерами безопасности 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
18.09.2023 Продукты и решения для результативной кибербезопасности — как пройдет Positive Security Day 1
23.11.2022 PT XDR внесен в реестр отечественного ПО 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 1
30.06.2020 Fortis и Positive Technologies подписали дистрибьюторское соглашение 1
23.10.2019 Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства 1
13.12.2017 Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года 1
05.09.2017 Система PT MultiScanner компании Positive Technologies сертифицирована МО РФ 1
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
07.11.2016 Axoft пополнил свой продуктовый портфель решениями MaxPatrol SIEM LE и PT MultiScanner 1
17.06.2016 Продукты Positive Technologies вошли в реестр российского ПО 1
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
04.02.2016 Axoft стала официальным дистрибутором продукта XSpider 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 2
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 2
17.03.2015 Softline подключила Тихоокеанский государственный университет к ФИС ЕГЭ 1
21.12.2010 «Информзащита» использует систему MaxPatrol в рамках услуг по контролю соответствия требованиям регуляторов 1
22.12.2008 Названы самые эффективные сетевые сканеры 2
12.05.2008 Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей 1
18.04.2008 MaxPatrol от Positive Technologies: комплексный мониторинг ИБ 1
26.03.2008 XSpider 7.7 от Positive Technologies «подготовит почву» для MaxPatrol 2
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить? 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 2
03.06.2005 Минобороны допустило XSpider к гостайнам 2
19.08.2003 "Мастертел" и Positive Technologies протестируют сети клиентов на уязвимость 1
17.07.2003 Positive Technologies представила первый коммерческий продукт 2
26.08.2002 Выпущен новый сетевой сканер безопасности XSpider 1
23.08.2002 Positive Technologies - новая компания на рынке информационной безопасности 1

Публикаций - 34, упоминаний - 41

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1205 26
Microsoft Corporation 24667 5
Cisco Systems 5122 5
Oracle Corporation 6707 4
Softline - Софтлайн 2847 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 3
Информзащита 766 3
Google LLC 11826 2
SAP SE 5284 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 2
Trend Micro 604 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 35 2
EA - Electronic Arts 1287 1
Fortis - Фортис 31 1
Netsparker 4 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 256 1
Netcracker Technology 25 1
Код Безопасности 622 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Broadcom - VMware 2374 1
Huawei 3953 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Ростелеком 9748 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Citrix Systems 813 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 1
Honeywell 283 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 155 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
Actimind 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 1
Газпром ПАО 1345 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Газпром газораспределение 20 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Резонанс НПП 370 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Арикапитал УК 1 1
Hyundai Motor Company 388 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
Районные суды РФ 65 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5477 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 12
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 242 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 9
Оцифровка - Digitization 4570 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2229 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3852 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6192 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4252 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7675 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1251 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3960 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16198 3
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 227 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2180 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3767 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 827 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4508 20
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 348 18
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 9
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 7
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 149 4
Tenable Security - Nessus Security Scanner 11 4
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 434 3
Positive Technologies - PT Sandbox 74 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 72 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 3
Linux OS 10019 2
Positive Technologies - PT Platform 8 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 390 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
Microsoft Windows XP 2402 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Microsoft Exchange 1718 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 130 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 299 1
InfoTeCS - ViPNet Client 89 1
Google Mobile Services - GMS 69 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Aladdin Knowledge Systems 45 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
IBM Power5 25 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Cisco VPN - Cisco IPsec VPN 13 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Максимов Юрий 27 4
Лукацкий Алексей 120 3
Фефелов Владислав 14 2
Полякова Оксана 8 2
Касперский Евгений 323 2
Баранов Денис 17 2
Лепихин Владимир 2 2
Филиппов Максим 48 2
Данилин Алексей 22 1
Бойков Алексей 2 1
Ковалев Дмитрий 35 1
Карплюк Александр 1 1
Курбатов Владимир 35 1
Чачава Александр 101 1
Пустовой Максим 31 1
Жаворонков Артем 1 1
Соловьев Вадим 6 1
Гордейчик Сергей 25 1
Конусов Андрей 86 1
Разумов Илья 13 1
Зенкин Денис 262 1
Скомаровский Дмитрий 6 1
Савельев Михаил 42 1
Орловский Виктор 381 1
Сергеев Юрий 11 1
Стоянов Руслан 33 1
Суверов Сергей 2 1
Калемберг Денис 30 1
Царев Евгений 23 1
Евдокимов Виктор 1 1
Монахов Константин 3 1
Семченко Павел 3 1
Тирский Дмитрий 4 1
Третьяков Николай 3 1
Савченко Дмитрий 2 1
Масленников Денис 19 1
Ляпунов Игорь 123 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Момчилович Ирина 28 1
Цибин Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 3
Россия - СФО - Новосибирск 4327 2
Казахстан - Республика 5564 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 911 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 2
Беларусь - Белоруссия 5709 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 727 1
Россия - ЦФО - Орловская область 324 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17131 1
Украина 7627 1
Европа 21808 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Индия - Bharat 5470 1
Ближний Восток 2951 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 1
Южная Корея - Республика 6664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6164 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 3
Аудит - аудиторский услуги 2688 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3191 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10997 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 2
Образование в России 2215 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4689 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2844 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4683 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5869 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2765 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1893 2
Комсомольская правда ИД 67 1
Forbes - Форбс 829 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 3
Gartner - Гартнер 3561 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Juniper Research 526 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
CNews Fast рейтинг 46 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 3
Positive Technologies - Positive Education 14 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 13 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 2
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще