Positive Technologies XSpider
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Юрий 27 4
|Лукацкий Алексей 120 3
|Фефелов Владислав 14 2
|Полякова Оксана 8 2
|Касперский Евгений 323 2
|Баранов Денис 17 2
|Лепихин Владимир 2 2
|Филиппов Максим 48 2
|Данилин Алексей 22 1
|Бойков Алексей 2 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Карплюк Александр 1 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Чачава Александр 101 1
|Пустовой Максим 31 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Соловьев Вадим 6 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Конусов Андрей 86 1
|Разумов Илья 13 1
|Зенкин Денис 262 1
|Скомаровский Дмитрий 6 1
|Савельев Михаил 42 1
|Орловский Виктор 381 1
|Сергеев Юрий 11 1
|Стоянов Руслан 33 1
|Суверов Сергей 2 1
|Калемберг Денис 30 1
|Царев Евгений 23 1
|Евдокимов Виктор 1 1
|Монахов Константин 3 1
|Семченко Павел 3 1
|Тирский Дмитрий 4 1
|Третьяков Николай 3 1
|Савченко Дмитрий 2 1
|Масленников Денис 19 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Цибин Валерий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169193.
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